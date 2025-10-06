Cận cảnh bắt giữ nghi phạm vụ sát hại 3 người trong một gia đình

Sáng 6.10.2025, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02 thuộc Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Cận cảnh bắt giữ nghi phạm vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình

Nghi phạm được xác định là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ Phước Long, Bình Phước cũ), bị bắt chiều 5.10, bước đầu nghi phạm này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu giữ một số vật chứng vụ án và cho biết sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều 6.10.