Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cận cảnh bắt giữ nghi phạm vụ sát hại 3 người trong một gia đình
Video Thời sự

Cận cảnh bắt giữ nghi phạm vụ sát hại 3 người trong một gia đình

Lê Lâm
Lê Lâm
06/10/2025 16:22 GMT+7

Không hề cảm thấy áy náy, nghi phạm trong vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai thản nhiên chỉ ra những đồ vật mình đem theo trong thời điểm gây án.

Sáng 6.10.2025, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02 thuộc Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Cận cảnh bắt giữ nghi phạm vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình

Nghi phạm được xác định là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ Phước Long, Bình Phước cũ), bị bắt chiều 5.10, bước đầu nghi phạm này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu giữ một số vật chứng vụ án và cho biết sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều 6.10.

- Ảnh 1.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm trùm kín mặt, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân vào tối 2.1

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tin liên quan

Người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng khi gặp CSGT

Người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng khi gặp CSGT

Sáng 6.10.2025 - ngày đầu tuần, hàng loạt xe máy rầm rập đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, TP.HCM), đoạn gần công viên Lê Văn Tám. Kể cả được nhắc nhở có CSGT đang quay video để phạt nguội, nhiều người vẫn bất chấp

Khám phá thêm chủ đề

Giết người giết người đắk nhau Án mạng giết 3 người trong 1 gia đình giết người đồng nai giết người bình phước bắt nghi phạm giết người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận