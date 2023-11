Cận cảnh cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu sắp hợp long

Cầu không dây văng đầu tiên bắc qua sông Hậu

Ngày 2.11, ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang - chủ đầu tư dự án (DA) cầu Châu Đốc cho biết, cầu Châu Đốc dài 667 m, là cầu không có dây văng đầu tiên do Việt Nam thi công bắc qua sông Hậu. Theo hợp đồng, cuối năm 2024, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thông tuyến QLN1 kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam bộ nằm trên trục hành lang biên giới. Đến thời điểm này, DA đạt tiến độ 80%, vượt 30% so với kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Du (bìa phải),Giám đốc Ban QLDA Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, đi thực tế tại công trình cầu Châu Đốc

TRẦN NGỌC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, không khí làm việc của liên danh thi công là Công ty CP Xây dựng Tân Nam và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 tại công trường cầu Châu Đốc rất khẩn trương. Máy móc, thiết bị được vận hành rộn rã.

Ông Nguyễn Thanh Hải (57 tuổi, ngụ xã Châu Phong, TX.Tân Châu, An Giang), công nhân xây dựng cầu Châu Đốc từ ngày khởi công (ngày 28.3.2022), cho biết: "Mấy anh công nhân, kỹ sư thi công động viên nhau nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ. Mỗi ngày, nhìn thấy "đứa con tinh thần" của mình dần hiện ra tôi phấn khởi lắm. Sắp tới, người dân bên bờ TX.Tân Châu của chúng tôi qua TP.Châu Đốc không phải lụy phà nữa’.

Cầu Châu Đốc dài 667 m, sẽ hợp long trong tháng 12.2023, nối đôi bờ sông Hậu thuộc TX.Tân Châu và TP.Châu Đốc (An Giang) TRẦN NGỌC

Một kỹ sư thi công cầu Châu Đốc chia sẻ: "Theo dự tính ban đầu, cứ 8 ngày thì chúng tôi đúc xong đốt cầu dài 12 m, nhưng anh em đã nỗ lực thi công 6 ngày là hoàn thành 1 đốt cầu, rút ngắn thời gian thi công. Chúng tôi làm việc bất kể ngày đêm, làm việc xuyên các kỳ nghỉ để công trình vượt kế hoạch".



Ông Nguyễn Thanh Hải (57 tuổi, ngụ xã Châu Phong, TX.Tân Châu, An Giang) tham gia làm công nhân xây dựng cầu Châu Đốc từ ngày khởi công TRẦN NGỌC

Tháng 12.2023 hợp long cầu Châu Đốc

Theo ông Nguyễn Văn Du, cầu Châu Đốc được xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm 13 nhịp, dài 667 m. Trong đó, chiều dài cầu chính là 260 m, chiều dài cầu dẫn phía bờ Tân Châu hơn 213 m và chiều dài cầu dẫn phía bờ Châu Đốc hơn 193 m. Khổ thông thuyền ngang 75 m và đứng 11 m. Hiện tất cả các hạng mục công trình được thi công khẩn trương.

Các công nhân đang khẩn trương thi công nối nhịp cầu Châu Đốc trong bờ phía TP.Châu Đốc vào nhịp giữa của cầu TRẦN NGỌC

"Hạng mục công trình cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu thi công vượt tiến độ 30%. Phần cầu đã thi công kết cấu mố trụ, lắp xong 9/10 nhịp dẫn ở hai bờ; nhịp chính cầu có kết cấu đúc hẫng cân bằng sẽ được hợp long trong tháng 12.2023 và đường dẫn vào cầu đã thi công đến lớp phối đá dăm mặt đường. Theo tiến độ hợp đồng thì DA sẽ đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12.2024", ông Du nói.

Mố cầu Châu Đốc bờ phía TX.Tân Châu đang được nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ TRẦN NGỌC

Một số hình ảnh được PV Thanh Niên ghi nhận tại công trường xây cầu Châu Đốc:



Cầu Châu Đốc là cầu không dây văng đầu tiên bắc qua sông Hậu TRẦN NGỌC

Nhịp giữa cầu Châu Đốc còn một đoạn ngắn nữa là được nối liền đôi bờ sông Hậu. Đây là công trình do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công TRẦN NGỌC

Đội ngũ thi công cầu nỗ lực thi công đạt 80% khối lượng công trình, vượt 30% tiến độ TRẦN NGỌC

Mặt cầu Châu Đốc phía bờ TP.Châu Đốc TRẦN NGỌC

Một kỹ sư trên công trình cầu Châu Đốc phấn khởi vì sắp hợp long công trình TRẦN NGỌC

Công trình cầu Châu Đốc thuộc DA xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng đoạn từ TX.Tân Châu đến TP.Châu Đốc, có chiều dài 20,96 km, tổng mức đầu tư 2.131 tỉ đồng. Trong đó, giá trị xây dựng phần đường 897 tỉ đồng; phần cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu 534 tỉ đồng. Khi hoàn thành, DA góp phần thông tuyến QLN1, kết nối theo trục ngang hành lang biên giới Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang và hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng.