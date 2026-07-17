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Cận cảnh chiếc bút khắc hình chim bồ câu và 2 chữ 'Tiến Quy' dưới mộ tập thể
Video Thời sự

Cận cảnh chiếc bút khắc hình chim bồ câu và 2 chữ 'Tiến Quy' dưới mộ tập thể

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Ngày 16.7.2026, thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật như súng, bút, dép, bình tông ở xã Minh Đức.

Ngày 16.7, thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật như súng, bút, dép, bình tông ở xã Minh Đức.

Đồng Nai: Tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật súng, bút, bình tông - Ảnh 1.
Đồng Nai: Tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật súng, bút, bình tông - Ảnh 2.
Đồng Nai: Tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật súng, bút, bình tông - Ảnh 3.

Đội K72 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức

ẢNH: ĐỘI K72

Theo Đội trưởng Đội K72, chỉ sau 2 ngày tìm kiếm, đơn vị đã tìm thấy một phần mộ tập thể trong khu đất trống ở xã Minh Đức. Trước đó, năm 2025, đội cũng đã tìm kiếm khu vực lân cận, cách vị trí tìm thấy mộ tập thể hiện tại khoảng 50 m, nhưng chỉ tìm thấy một số hiện vật chứ không tìm thấy dấu hiệu hài cốt liệt sĩ.

Đồng Nai: Tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật súng, bút, bình tông - Ảnh 4.

Khu vực phát hiện mộ tập thể ở xã Minh Đức

ẢNH: DƯƠNG HINH

Tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật súng, bút, bình tông ở Đồng Nai

Tại khu vực mộ tập thể, Đội K72 phát hiện nhiều di vật như 1 khẩu súng AK, 6 cây bút, trong đó có 1 bút mực, 4 bút bi, 1 bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép, 4 hàm răng, 1 mẩu dây đai lưng cùng nhiều di vật khác. Đáng chú ý, 1 chiếc bút mực có khắc hình đôi chim bồ câu và 2 chữ "Tiến Quy".

Đọc bài viết đầy đủ tại đây.

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