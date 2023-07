Cận cảnh dàn thiết bị chữa cháy, cứu hộ hiện đại tại triển lãm ở Hà Nội

Ban tổ chức cho biết, với diện tích trưng bày 11.000 m2, triển lãm quy tụ 490 gian hàng, trong đó hơn 350 gian hàng là của các cơ quan, đơn vị đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được đánh giá là triển lãm về PCCC và CNCH lớn nhất từ trước đến nay.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại lễ khai mạc ĐẬU TIẾN ĐẠT

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC và CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2023 là sự kiện quan trọng; tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh, an toàn, PCCC tiếp cận với các công nghệ, giải pháp, sản phẩm tiên tiến, hiện đại và các đối tác tiềm năng trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo vệ an toàn, tính mạng, sức khỏe, tài sản và sự bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh về các phương tiện PCCC và CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2023 được trưng bày tại triển lãm:

Nhiều trang thiết bị PCCC đã được giới thiệu tại triển lãm ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dàn PCCC được thiết kế phục vụ dập tắt đám cháy, chất độc nguy hiểm khó tiếp cận ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các thiết bị tầm nhiệt để phát hiện người mắc kẹt trong đám cháy ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thiết bị này sử dụng công nghệ tầm nhiệt để phát hiện nhiệt độ và hình ảnh chất liệu xung quanh nhằm tìm kiếm người bị nạn. Thiết bị hoạt động được trong khoảng 4 giờ liên tục. ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các thiết bị bảo hộ cá nhân trong PCCC ĐẬU TIẾN ĐẠT

Robot chữa cháy công trình công nghiệp ĐẬU TIẾN ĐẠT

Những thiết bị bay không người lái phục vụ công tác PCCC ĐẬU TIẾN ĐẠT

Máy bay chữa cháy có thể mang theo 4 quả nổ để dập tắt đám cháy. Tổng trọng lượng của máy bay và quả chữa cháy lên tới 50 kg. ĐẬU TIẾN ĐẠT

Máy bay không người lái trình diễn khả năng chữa cháy ĐẬU TIẾN ĐẠT

Lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam cùng các đại biểu tham quan triển lãm ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tập huấn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy bên lề triển lãm ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các em nhỏ được trải nghiệm các kỹ năng PCCC ĐẬU TIẾN ĐẠT

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày (từ 19 - 21.7) ĐẬU TIẾN ĐẠT