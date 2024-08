Cận cảnh di tích An Lăng mở cửa đón khách sau 6 năm trùng tu

Những họa tiết được phục dựng tinh xảo, tỉ mỉ, sự nguy nga, nét cổ kính của kiến trúc triều Nguyễn này là thành quả sau hơn 6 năm thực hiện dự án trùng tu di tích An Lăng. Đầu tháng 8.2024, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã chính thức mở của di tích này để đón du khách tham quan miễn phí.

Di tích An Lăng tọa lạc tại đường Duy Tân (P.An Cựu, TP.Huế), là nơi an nghỉ của 3 vua triều Nguyễn là Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân.

Khu lăng mộ vua Dục Đức Lê Hoài Nhân

Khu lăng mộ này có diện tích gần 6 hecta, được vua Thành Thái xây dựng vào năm 1899 để thờ phụng cha mình là vua Dục Đức. Năm 1954, vua Thành Thái qua đời và được đưa về An Lăng chôn cất cùng vua cha. Năm 1945, vua Duy Tân mất, đến năm 1987, di hài của ông đưa từ Pháp về an táng tại An Lăng cùng với cha (vua Thành Thái) và ông nội (vua Dục Đức).

Khu lăng mộ có diện tích gần 6 hecta

Qua thăng trầm lịch sử, di tích này từng xuống cấp, đứng trước nguy cơ hoang phế. Năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Quyết định phê duyệt dự án bảo tồn, phục hồi, tu bổ di tích này gồm các hạng mục khu tẩm điện, khu lăng mộ với kinh phí hơn 40 tỉ đồng. Đến năm 2018, dự án tu bổ được triển khai.

Hiện dự án đã trùng tu các hạng mục như điện Long Ân (nơi thờ ba vua nhà Nguyễn) và khu lăng mộ vua Dục Đức.

Điện Long Ân Lê Hoài Nhân

Điện Long Ân có diện tích 557 mét vuông, ở trung tâm khu vực lăng tẩm là một công trình được xây cất theo khuôn mẫu của các ngôi điện triều Nguyễn. Bên trong hiện có 3 án thờ thờ bài vị của 3 vua. Trước đó, khu vực điện Long Ân được hạ giải toàn phần, tu bổ nền móng, tu bổ gia cố, bảo toàn tối đa hệ khung, hệ mái và các cấu kiện gỗ trong điện…

Khung cảnh di tích nhìn từ trên cao Lê Hoài Nhân

Cách điện Long Ân không xa là khu lăng mộ của vua Dục Đức cùng vừa được tu bổ khang trang. Nhìn từ trên cao, khu vực lăng mộ có hình chữ nhật, với lối kiến trúc đơn giản và khiêm tốn. Bên trong khu lăng mộ không có Bi Đình và tượng đá như các lăng vua triều Nguyễn khác.

Có thể thấy, việc trùng tu hệ thống di tích An Lăng vẫn giữ được nét cổ kính, rêu phong của công trình di tích mang nhiều dấu ấn lịch sử.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết thời gian đầu sẽ mở cửa An Lăng đón khách tham quan miễn phí. Qua đó nhằm tiếp thu ý kiến, đo lường lượng khác để trình Hội đồng nhân dân tỉnh để đưa ra mức giá vé phù hợp.