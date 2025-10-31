Cận cảnh diễn viên Trương Ngọc Ánh nghe đọc lệnh khởi tố

Tối 31.10.2025, dư luận xôn xao trước thông tin diễn viên, nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam với cáo buộc "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cận cảnh diễn viên Trương Ngọc Ánh nghe đọc lệnh khởi tố

Tại cơ quan điều tra, bị can Trương Ngọc Ánh (là nghệ sĩ, diễn viên) nghe công bố quyết định khởi tố và lệnh tạm giam. Bị can Trương Ngọc Ánh giữ thái độ bình tĩnh, lắng nghe cán bộ đọc rõ từng nội dung trong lệnh khởi tố. Khi được yêu cầu, bị can đưa tay để lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng ở phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh (từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007 do bà Trương Ngọc Ánh làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

ẢNH: CÔNG AN CUNG

Trong quá trình hoạt động, bị can Ánh đã kêu gọi một người đàn ông quốc tịch Ireland góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỉ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản. Trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3 cũ).

Riêng dự án này, người đàn ông quốc tich Ireland đã chuyển 4,49 triệu USD (tương đương 72 tỉ đồng).

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25.1.2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, bị can Trương Ngọc Ánh cùng một người đàn ông khác (61 tuổi, ở quận 1 cũ) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với hơn 7.917 lượng vàng.

Trong đó, bị can Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng. Điều này vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đáng chú ý, tháng 12.2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỉ đồng này cho bị can Trương Ngọc Ánh và người đàn ông 61 tuổi.

Tuy nhiên, bị can Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỉ đồng, còn lại hơn 10 tỉ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.