Cận cảnh dinh thự 'khủng' của 'bầu' Đoan

Thông tin ông Cao Tiến Đoan hay thường gọi là "bầu" Đoan bị công an khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong kế toán gây hậu quả nghiêm trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Thanh Hóa. Bởi ông Đoan nổi tiếng khi sở hữu khu nhà ở bề thế, hoành tráng bậc nhất Thanh Hóa, rộng tới 50.000 m2.

Dinh thự Thành An hay còn được gọi là "bạch dinh của đại gia xứ Thanh" - là nơi ở của ông Cao Tiến Đoan, có diện tích lên tới 50.000 m2, mặt tiền nằm trên đường quốc lộ 47, thuộc địa phận P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) ẢNH: MINH HẢI

Khu dinh thự này gồm nhiều công trình, hạng mục khác nhau như một khu nghỉ dưỡng sinh thái ẢNH: MINH HẢI

Tòa nhà chính của dinh thự Thành An với tông màu trắng nên được gọi là "bạch dinh" ẢNH: MINH HẢI

Ông Cao Tiến Đoan sinh năm 1960, hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn bất động sản Đông Á. Tập đoàn này đang thực hiện một số dự án lớn, như: Khu đô thị mới ven sông Hạc; dự án chung cư Đông Á; dự án tòa nhà văn phòng – khách sạn Đông Á; dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn; dự án khu du lịch sinh thái - văn hóa núi Trường Lệ; dự án Khu đô thị mới Quảng Tân... ẢNH: MINH HẢI

Ông Đoan cũng nổi tiếng với thú chơi xe cổ, với bộ sưu tầm 13 chiếc, phần lớn mang thương hiệu Mercedes. Ngoài làm chủ Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Tập đoàn Đông Á), ông còn giữ các chức vụ khác, như: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

Tối 28.8, lực lượng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự 2015 ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trụ sở Tập đoàn bất động sản Đông Á trên đại lộ Lê Lợi, P.Hạc Thành (Thanh Hóa) ẢNH: MINH HẢI











