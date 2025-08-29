Cận cảnh dinh thự 'khủng' của 'bầu' Đoan

Dinh thự Thành An, còn thường được gọi là 'bạch dinh của đại gia xứ Thanh' - là nơi ở của 'bầu' Đoan, có diện tích rộng tới 50.000 m2, với nhiều công trình, hạng mục hoành tráng.
Thông tin ông Cao Tiến Đoan hay thường gọi là "bầu" Đoan bị công an khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong kế toán gây hậu quả nghiêm trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Thanh Hóa. Bởi ông Đoan nổi tiếng khi sở hữu khu nhà ở bề thế, hoành tráng bậc nhất Thanh Hóa, rộng tới 50.000 m2.
