Công an Thanh Hóa khám xét khẩn cấp nơi ở của 'bầu' Đoan

Khuya 28.8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (thường được gọi là "bầu" Đoan), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Tập đoàn Đông Á), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự 2015.

Việc khám xét dinh thự và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan diễn ra từ tối cho đến hơn 23 giờ ngày 28.8 mới kết thúc. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung phía trước cổng dinh thự Thành An, nơi ở của doanh nhân Cao Tiến Đoan, để theo dõi cảnh sát khám xét nhà.

Ngoài là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan (ảnh) còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI



