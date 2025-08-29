Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an Thanh Hóa khám xét khẩn cấp nơi ở của 'bầu' Đoan

Minh Hải
Minh Hải
29/08/2025 00:33 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 'bầu' Đoan để điều tra về hành vi vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khuya 28.8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (thường được gọi là "bầu" Đoan), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Tập đoàn Đông Á), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự 2015.

Việc khám xét dinh thự và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan diễn ra từ tối cho đến hơn 23 giờ ngày 28.8 mới kết thúc. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung phía trước cổng dinh thự Thành An, nơi ở của doanh nhân Cao Tiến Đoan, để theo dõi cảnh sát khám xét nhà.

Khám xét nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan: Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi lực lượng cảnh sát khám xét dinh thự của "bầu" Đoan

ẢNH: MINH HẢI

Khám xét nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan: Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi - Ảnh 2.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem việc khám xét

ẢNH: MINH HẢI

Khám xét nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan: Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi - Ảnh 3.

Khu nhà này được đặt tên là Dinh thự Thành An, ở P.Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây là nơi ở của gia đình ông Đoan. Khu dinh thự rất rộng, từng được gọi là "Bạch dinh của đại gia xứ Thanh".

ẢNH: MINH HẢI

Khám xét nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan: Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi - Ảnh 4.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi cảnh sát khám xét nơi ở của ông Đoan

ẢNH: MINH HẢI

Khám xét nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan: Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi - Ảnh 5.

Đến khoảng 23 giờ 15 cảnh sát đã rút đi, người dân cũng đã giải tán

ẢNH: MINH

Khám xét nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan: Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi - Ảnh 6.

Cảnh sát cũng đã xuất hiện ở trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trên đại lộ Lê Lợi (P.Hạc Thành, Thanh Hóa)

ẢNH: C.T.V

Khám xét nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan: Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi - Ảnh 7.

Cảnh sát thực hiện quyết định khám xét nhà "bầu" Đoan

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Khám xét nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan: Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi - Ảnh 8.

Ngoài là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan (ảnh) còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa

ẢNH: MINH HẢI


Xem thêm bình luận