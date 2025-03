Trung tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - C04 Bộ Công an, trưởng ban chuyên án 199Đ) cho biết vào tháng 8.2024, nguồn tin từ cảnh sát Trung Quốc cho hay có 2 nghi phạm từng sản xuất ma túy tổng hợp ở nước này có dấu hiệu chuyển công cụ sang Việt Nam.

Cận cảnh đột kích và hành trình đập tan sào huyệt sản xuất ma túy giữa nghĩa trang

Nhận thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã cử trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa theo dõi mọi di biến động và phát hiện ổ nhóm này thuê đất, kho xưởng và lắp ghép nhà tôn, tập kết hóa chất… lúc này ban chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Rạng sáng ngày 22.3, sau nhiều ngày theo dõi nhất cử nhất động của nhóm tội phạm, 200 chiến sĩ của ban chuyên án, chủ công là lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Vụ 4 Viện KSND tối cao, đồng loạt xuất quân.

Để đến được vị trí sản xuất ma túy của nhóm tội phạm, phải đi xuyên qua nghĩa trang phía bắc TP.Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Ba mũi tấn công bí mật và bất ngờ, khiến nhóm tội phạm không kịp trở tay. Một trận chiến chớp nhoáng, toàn lực lượng an toàn.

Hai nghi phạm người Trung Quốc bị bắt ngay tại xưởng sản xuất khi vừa bước chân ra khỏi cửa. Một đối tượng khác bị tóm gọn khi đang hẹn hò cùng bạn gái.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện ví đây là một trận đánh "sớm quá thì non, có khi nhỡ, nhưng già quá thì có khi đối tượng trốn mất".

Thời điểm phá án được tính toán đến từng phút giây, đảm bảo triệt phá tận gốc đường dây ma túy.

"Mẻ lưới" lúc 0 giờ thành công, 11 đối tượng bị bắt giữ. Hơn 1 tấn ketamine, hàng chục tấn hóa chất, cùng nhiều tang vật khác bị thu giữ, ngăn chặn kịp thời dòng “hàng trắng” tràn ra thị trường.