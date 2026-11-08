Cận cảnh hiện trường vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

Quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy vào chiều 8.11. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.