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    Cận cảnh hiện trường vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

    Cận cảnh hiện trường vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy vào chiều 8.11. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

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