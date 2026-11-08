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    Nỗ lực dọn dẹp lượng lục bình 'khủng' trôi dạt bờ biển Phú Quốc

    Nỗ lực dọn dẹp lượng lục bình 'khủng' trôi dạt bờ biển Phú Quốc

    Hoàng Trung
    Hoàng Trung
    Tại bãi biển Bãi Khem (đặc khu khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) xuất hiện lượng rác khổng lồ, chủ yếu là xác lục bình trôi dạt vào bờ.

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