Cận cảnh khai quật khẩu súng thần công mới phát hiện tại thành Điện Hải

Khoảng 12 giờ ngày 21.10, khẩu súng thần công thời Nguyễn có niên đại khoảng 200 năm phát hiện trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Thanh Niên đã thông tin) được đưa lên khỏi mặt đất bằng xe cẩu.
Quá trình phát lộ, khai quật hiện vật diễn ra thận trọng, từ việc đào gỡ từng lớp đất bằng xẻng, bay nhỏ đến cố định dây, nâng chuyển khẩu súng, nhằm bảo đảm an toàn cho cổ vật có giá trị lịch sử.
Khẩu súng thần công dần lộ diện sau khi đất phủ được bóc tách. Qua đo đạc ban đầu, hiện vật bằng gang, dài 2,95 m, có niên đại khoảng 200 năm - theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chuyên môn
ẢNH: HUY ĐẠT
Cùng ngày (21.10) trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết hiện Bảo tàng Đà Nẵng đang lưu giữ, bảo quản 17 khẩu súng thần công thời Nguyễn, trong đó có 10 khẩu được phát hiện trong khuôn viên di tích thành Điện Hải qua các đợt thăm dò, khai quật khảo cổ.
Khẩu súng thần công vừa được phát hiện trong khuôn viên thành Điện Hải vào sáng 21.10 là khẩu có kích thước lớn thứ 3 trong nhóm hiện vật được ghi nhận tại di tích.
Những khẩu súng thần công hé lộ hệ thống phòng thủ Đà Nẵng xưa
Theo hồ sơ hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng, 2 khẩu súng thần công có kích thước lớn đã được phát hiện trước đó đều làm bằng gang, có niên đại thế kỷ 19.
Khẩu thứ nhất mang ký hiệu BTĐN: 2517/KL.484a, dài 3 m, đường kính trong nòng 17 cm, đường kính ngoài nòng 37 cm, đường kính khối hậu 53 cm.
Khẩu thứ 2 mang ký hiệu BTĐN: 2517/KL.484b, dài 3,1 m, đường kính trong nòng 14 cm, đường kính ngoài nòng 30 cm, đường kính khối hậu 37,5 cm.
Cả 2 khẩu súng này được Xí nghiệp Dược TW5 (nay là Xí nghiệp Dược Danapha) phát hiện trong khuôn viên thành Điện Hải vào năm 1979, khi xây dựng công trình nhà làm việc.
"So với 2 khẩu súng được phát hiện trước đây, khẩu súng thần công mới tìm thấy ngắn hơn lần lượt 5 cm và 15 cm. Việc tiếp tục phát hiện súng thần công trong khuôn viên di tích góp phần bổ sung tư liệu về hệ thống vũ khí từng được sử dụng trong phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn. Niên đại và đặc điểm cụ thể của khẩu súng thần công mới cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra, đối chiếu trước khi đưa ra kết luận", ông Thiện nói.
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