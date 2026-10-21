Cận cảnh khai quật khẩu súng thần công mới phát hiện tại thành Điện Hải

Khoảng 12 giờ ngày 21.10, khẩu súng thần công thời Nguyễn có niên đại khoảng 200 năm phát hiện trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Thanh Niên đã thông tin) được đưa lên khỏi mặt đất bằng xe cẩu.

Quá trình phát lộ, khai quật hiện vật diễn ra thận trọng, từ việc đào gỡ từng lớp đất bằng xẻng, bay nhỏ đến cố định dây, nâng chuyển khẩu súng, nhằm bảo đảm an toàn cho cổ vật có giá trị lịch sử.

Sáng 21.10, trong quá trình thi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải (Đà Nẵng), đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công thời Nguyễn ở độ sâu khoảng 1,5 m ẢNH: HUY ĐẠT

Lực lượng chuyên môn của Bảo tàng Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đo đạc hiện vật và triển khai các bước khảo cổ ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng (thứ 2 từ trái qua), hướng dẫn các lực lượng tham gia khai quật súng thần công ẢNH: HUY ĐẠT

Từng lớp đất quanh khẩu súng thần công được công nhân cẩn thận đào gỡ bằng xẻng, tránh tác động trực tiếp đến hiện vật ẢNH: HOÀNG SƠN

Ở những vị trí sát thân súng, lực lượng thi công sử dụng bay nhỏ để gạt từng lớp đất, từng bước làm lộ rõ hình dáng khẩu súng nằm sâu dưới lòng đất ẢNH: HUY ĐẠT

Khẩu súng thần công dần lộ diện sau khi đất phủ được bóc tách. Qua đo đạc ban đầu, hiện vật bằng gang, dài 2,95 m, có niên đại khoảng 200 năm - theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chuyên môn ẢNH: HUY ĐẠT

Trước khi đưa hiện vật lên khỏi hố khai quật, lực lượng chức năng cẩn thận luồn dây, cố định khẩu súng, chuẩn bị phương án nâng chuyển nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình di dời. Thời điểm này, trời có mưa khiến việc khai quật gặp khó khăn ẢNH: HOÀNG SƠN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ 2 từ phải qua) trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị bảo vệ an toàn hiện vật, phối hợp thực hiện thận trọng các bước khảo cổ, phục vụ công tác bảo tồn lâu dài; đồng thời đề nghị Bảo tàng Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện vật, lập hồ sơ trình lãnh đạo thành phố và Bộ VH-TT-DL ẢNH: HUY ĐẠT

Xe cẩu được huy động để nâng khẩu súng thần công lên khỏi vị trí khai quật. Các thao tác được thực hiện thận trọng, với sự phối hợp của lực lượng thi công và cán bộ chuyên môn ẢNH: HUY ĐẠT

Khẩu súng thần công sau khi được khai quật, cẩu lên an toàn được đặt cạnh tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương trong khuôn viên thành Điện Hải, tiếp tục được làm sạch, bảo quản để phục vụ công tác trưng bày tại di tích trong thời gian tới ẢNH: HOÀNG SƠN

Cùng ngày (21.10) trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết hiện Bảo tàng Đà Nẵng đang lưu giữ, bảo quản 17 khẩu súng thần công thời Nguyễn, trong đó có 10 khẩu được phát hiện trong khuôn viên di tích thành Điện Hải qua các đợt thăm dò, khai quật khảo cổ.

Khẩu súng thần công vừa được phát hiện trong khuôn viên thành Điện Hải vào sáng 21.10 là khẩu có kích thước lớn thứ 3 trong nhóm hiện vật được ghi nhận tại di tích.

Những khẩu súng thần công hé lộ hệ thống phòng thủ Đà Nẵng xưa Theo hồ sơ hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng, 2 khẩu súng thần công có kích thước lớn đã được phát hiện trước đó đều làm bằng gang, có niên đại thế kỷ 19. Khẩu thứ nhất mang ký hiệu BTĐN: 2517/KL.484a, dài 3 m, đường kính trong nòng 17 cm, đường kính ngoài nòng 37 cm, đường kính khối hậu 53 cm. Khẩu thứ 2 mang ký hiệu BTĐN: 2517/KL.484b, dài 3,1 m, đường kính trong nòng 14 cm, đường kính ngoài nòng 30 cm, đường kính khối hậu 37,5 cm. Cả 2 khẩu súng này được Xí nghiệp Dược TW5 (nay là Xí nghiệp Dược Danapha) phát hiện trong khuôn viên thành Điện Hải vào năm 1979, khi xây dựng công trình nhà làm việc. "So với 2 khẩu súng được phát hiện trước đây, khẩu súng thần công mới tìm thấy ngắn hơn lần lượt 5 cm và 15 cm. Việc tiếp tục phát hiện súng thần công trong khuôn viên di tích góp phần bổ sung tư liệu về hệ thống vũ khí từng được sử dụng trong phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn. Niên đại và đặc điểm cụ thể của khẩu súng thần công mới cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra, đối chiếu trước khi đưa ra kết luận", ông Thiện nói.



