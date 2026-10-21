Phát hiện súng thần công dài gần 3 m tại thành Điện Hải

Sáng 21.10, một khẩu súng thần công dài 2,95 m được phát hiện trong khuôn viên di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải (thành phố Đà Nẵng), nâng tổng số súng thần công được tìm thấy tại di tích này lên 10 khẩu.

Khoảng 9 giờ sáng 21.10, trong quá trình thi công chỉnh trang khuôn viên thành Điện Hải, đơn vị thi công phát hiện khẩu súng thần công nằm sâu dưới mặt đất. Hiện vật sau đó được ghi nhận để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo quản và xử lý theo quy định.



Khẩu thần công được phát lộ trong quá trình thi công ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết khẩu súng thần công mới phát hiện có thể thuộc hệ thống vũ khí được triều Nguyễn trang bị để phòng thủ thành Điện Hải.

Khẩu thần công dài 2,95 m ẢNH: HUY ĐẠT

Phần đáy khẩu thần công nằm cách mặt đất khoảng 1 m ẢNH: HUY ĐẠT

Cũng có khả năng đây là một trong những khẩu súng từng tham gia cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng năm 1858 - 1860. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu để xác định cụ thể nguồn gốc và vai trò lịch sử của hiện vật.

Đến trưa ngày 21.10, công tác khai quật khẩu thần công vẫn đang diễn ra ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Thiện, qua các đợt tu bổ, tôn tạo và thi công tại thành Điện Hải, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập nhiều khẩu súng thần công.

Các khẩu súng được ghi nhận có niên đại trên 200 năm, góp phần cung cấp thêm tư liệu về hệ thống phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn.

Bảo tàng Đà Nẵng đang tập hợp, bảo quản và phục hồi các hiện vật súng thần công để phục vụ trưng bày tại thành Điện Hải. Việc tiếp tục phát hiện hiện vật trong quá trình chỉnh trang di tích góp phần bổ sung tư liệu nghiên cứu, làm rõ hơn vai trò của thành Điện Hải trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm ở Đà Nẵng.

