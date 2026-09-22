Cận cảnh lăng mộ thân phụ Nam Phương Hoàng hậu 'im lìm' trên đồi thông Đà Lạt

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Giữa đồi thông Đà Lạt, lăng mộ Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào - thân phụ Nam Phương Hoàng hậu - nằm lặng lẽ qua năm tháng. Cảnh quan quanh lăng ngày càng hoang vắng, nhiều dấu tích xuống cấp, khiến công trình mang dấu ấn lịch sử này như chìm vào quên lãng.
Ông Nguyễn Hữu Hào là thân phụ bà Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ vua Bảo Đại, người sau này được tấn phong Nam Phương Hoàng hậu. Sau khi ông qua đời năm 1937, Nam Phương Hoàng hậu cho xây dựng lăng mộ trên một ngọn đồi thông rộng khoảng 4 ha, gần thác Cam Ly, thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt hiện nay.
Với vị trí giữa không gian đồi thông cùng kiến trúc hài hòa, độc đáo, khu lăng mộ Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào từng được tỉnh Lâm Đồng cũ đưa vào danh mục các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, nơi đây dường như rơi vào quên lãng. Lăng mộ nằm im lìm giữa đồi thông, bao quanh bởi cây cối um tùm, cảnh quan thiếu sự chăm sóc, tạo cảm giác hoang vắng ngay giữa Đà Lạt. Đáng chú ý, khu lăng mộ đã được đưa vào một dự án nhưng hiện trạng nơi đây vẫn chưa có nhiều thay đổi. Công trình và cảnh quan xung quanh chưa được khai thác tương xứng với giá trị vốn có.
Hai ngôi mộ được xây dựng trong lăng. Trong đó ngôi mộ bên phải (ảnh phải) được cho là an táng ông Nguyễn Hữu Hào, bên trái (ảnh trái) dành cho vợ ông là bà Lê Thị Bình. Bà Bình từ trần năm 1964 tại Pháp, được an táng tại ngoại ô Paris nên phần mộ đến nay vẫn để trống dù bên ngoài có hương khói
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Những vết nứt trên thân ngôi nhà mộ nối với mái nhà; tường rào quanh nhiều đoạn bị đứt gãy, có dấu hiệu sụt lún; toàn bộ hệ thống tường rào bị rong rêu nấm mốc bám đen sau hàng chục năm không được chăm sóc
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