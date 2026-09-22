Cận cảnh lăng mộ thân phụ Nam Phương Hoàng hậu 'im lìm' trên đồi thông Đà Lạt

Ông Nguyễn Hữu Hào là thân phụ bà Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ vua Bảo Đại, người sau này được tấn phong Nam Phương Hoàng hậu. Sau khi ông qua đời năm 1937, Nam Phương Hoàng hậu cho xây dựng lăng mộ trên một ngọn đồi thông rộng khoảng 4 ha, gần thác Cam Ly, thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt hiện nay.

Với vị trí giữa không gian đồi thông cùng kiến trúc hài hòa, độc đáo, khu lăng mộ Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào từng được tỉnh Lâm Đồng cũ đưa vào danh mục các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, nơi đây dường như rơi vào quên lãng. Lăng mộ nằm im lìm giữa đồi thông, bao quanh bởi cây cối um tùm, cảnh quan thiếu sự chăm sóc, tạo cảm giác hoang vắng ngay giữa Đà Lạt. Đáng chú ý, khu lăng mộ đã được đưa vào một dự án nhưng hiện trạng nơi đây vẫn chưa có nhiều thay đổi. Công trình và cảnh quan xung quanh chưa được khai thác tương xứng với giá trị vốn có.

Lăng Nguyễn Hữu Hào nằm trên một đồi thông thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt, trong khu vực bảo vệ của di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia thác Cam Ly. Sau khi ông Nguyễn Hữu Hào qua đời năm 1937, con gái ông là bà Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng hậu (vợ vua Bảo Đại), cho xây dựng cụm lăng để an táng cha, hoàn thành vào năm 1941 ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Cụm lăng nằm trên đỉnh đồi thông xanh mát quanh năm, không gian tĩnh lặng, có tiềm năng khai thác du lịch. Năm 2009, cụm lăng từng được đưa vào dự án nâng cấp, cải tạo khu du lịch thác Cam Ly và lăng Nguyễn Hữu Hào (gọi tắt là dự án) với số vốn 200 tỉ đồng, tổng diện tích gần 37,6 ha do Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt làm nhà đầu tư ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Do chậm tiến độ nhiều năm, cụm lăng Nguyễn Hữu Hào vẫn chìm trong hoang vắng, chưa được nâng cấp. Đến năm 2021, dự án bị thu hồi, lăng mộ Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào được đưa về cơ quan chức năng địa phương quản lý. Tuy nhiên, nơi đây vẫn chưa được quan tâm đúng mức, khiến cụm lăng ngày càng xuống cấp ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Hai ngôi mộ được xây dựng trong lăng. Trong đó ngôi mộ bên phải (ảnh phải) được cho là an táng ông Nguyễn Hữu Hào, bên trái (ảnh trái) dành cho vợ ông là bà Lê Thị Bình. Bà Bình từ trần năm 1964 tại Pháp, được an táng tại ngoại ô Paris nên phần mộ đến nay vẫn để trống dù bên ngoài có hương khói ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Thời gian đầu sau khi hoàn thành, lăng Nguyễn Hữu Hào được chăm sóc, nhưng dần chìm vào hoang phế do những biến động lịch sử. Sau 85 năm, khu lăng mộ vẫn giữ được kiến trúc ban đầu, song đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp: nhà mộ nứt vỡ, thấm nước; tường bao có dấu hiệu lún, nứt; mái ngói phủ đầy lá thông, cỏ dại; nền nhà ám đen rong rêu

ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Con đường gồm 158 bậc thang với tên gọi Nhất Chính đạo dẫn từ cổng lên khu lăng mộ chìm trong rong rêu và cỏ dại, nhiều mảng gạch lót nứt vỡ. Đi từ cổng chính vào đến khu lăng, nơi này hoàn toàn vắng bóng người bảo vệ hay chăm sóc. Phía cổng chính ở ngay ngã ba Nguyễn Đình Quân – Hoàng Văn Thụ thành nơi tập kết đá xây dựng của một doanh nghiệp ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Những vết nứt trên thân ngôi nhà mộ nối với mái nhà; tường rào quanh nhiều đoạn bị đứt gãy, có dấu hiệu sụt lún; toàn bộ hệ thống tường rào bị rong rêu nấm mốc bám đen sau hàng chục năm không được chăm sóc ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Sân tế, sân chầu cùng các bậc thang luôn trong tình trạng cỏ dại mọc khắp nơi, lá thông rụng đầy ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Hiện nay, người đến viếng lăng chủ yếu là các nhóm bạn trẻ nghe thông tin từ mạng xã hội; các cặp đôi diện trang phục truyền thống đến chụp ảnh chứ không hề có một biển chỉ dẫn hay thông tin nào được giới thiệu ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Nhóm bạn trẻ nghe thông tin từ mạng xã hội tìm đến tham quan khu lăng với khung cảnh... đầy cỏ dại ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN