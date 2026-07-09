Nữ ca sĩ đóng Nam Phương hoàng hậu được so với Tăng Thanh Hà là ai?

MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy bất ngờ "sống lại", thu hút lượng xem tăng mạnh và tiếp tục được chia sẻ như một trong những sản phẩm âm nhạc hiếm hoi tái hiện thành công hình tượng Nam Phương hoàng hậu. Hiện MV đã tiến sát mốc 50 triệu lượt xem, khi nhiều khán giả tìm xem lại sau thời điểm trailer Hoàng hậu cuối cùng được công bố.

Dưới phần bình luận, không ít khán giả cho biết họ quay lại xem MV của Hòa Minzy sau khi theo dõi trailer phim và so sánh tạo hình Nam Phương hoàng hậu giữa hai tác phẩm. Một số ý kiến viết: "Có ai xem trailer Hoàng hậu cuối cùng xong lội vào xem MV của Hòa Minzy không? Qua đây xem rất thích tạo hình Nam Phương hoàng hậu của Hòa, kiểu sang, không bị đứng tuổi"; "Có tôi nè, qua đây rửa mắt chứ sao, bên kia một cọng tóc cũng không giống luôn, còn bên này tái hiện gần giống hình ảnh lịch sử"; "Tôi xem MV của Hòa Minzy còn thích hơn. Từ tạo hình đến trang phục… xem là được 'chữa lành' liền".

Hình ảnh Nam Phương hoàng hậu do Hòa Minzy đóng cách đây 6 năm trong MV ẢNH: CHỤP TỪ MV

Ra mắt năm 2020, Không thể cùng nhau suốt kiếp được đầu tư như một phim ngắn ca nhạc, lấy cảm hứng từ chuyện tình giữa vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu. MV khắc họa hành trình từ khi Nam Phương còn là thiếu nữ đến lúc trở thành vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, đồng thời tái hiện những biến cố trong cuộc hôn nhân với vị vua cuối cùng của triều đại.

Ngay khi phát hành, sản phẩm gây chú ý nhờ quy mô đầu tư lớn. Từ phục trang, bối cảnh, đạo cụ đến các nghi lễ cung đình đều được ê kíp tham khảo nhiều tư liệu lịch sử để xây dựng không gian mang hơi thở hoàng cung triều Nguyễn. Phần âm nhạc mang màu sắc ballad kết hợp chất liệu dân gian, trong khi hình ảnh được xử lý theo phong cách cổ điển, tạo nên màu sắc điện ảnh cho MV.

Một trong những điểm được khán giả nhắc đến nhiều là màn hóa thân của Hòa Minzy. Nữ ca sĩ cho biết đã dành thời gian tìm đọc tư liệu về Nam Phương hoàng hậu để nghiên cứu cuộc đời, tính cách và bối cảnh lịch sử của nhân vật trước khi ghi hình. Sau khi ra mắt, tạo hình, thần thái cùng lối diễn tiết chế của cô nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và góp phần giúp MV tạo sức lan tỏa trên mạng xã hội.

Hòa Minzy tái hiện hình ảnh Nam Phương hoàng hậu trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp ẢNH: CHỤP TỪ MV

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng tạo hình của Hòa Minzy trong Không thể cùng nhau suốt kiếp gợi nhớ những bức ảnh tư liệu về Nam Phương hoàng hậu nhờ gương mặt phúc hậu, thần thái nhẹ nhàng, nét đẹp Á Đông và cách thể hiện sự nền nã. Bên cạnh đó, phục trang trong MV cũng được một bộ phận khán giả đánh giá là tạo cảm giác gần với các tư liệu lịch sử, góp phần làm nổi bật hình tượng nhân vật.

Trong khi đó, tạo hình của Tăng Thanh Hà trong trailer Hoàng hậu cuối cùng đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen dành cho thần thái điềm tĩnh, ánh mắt có chiều sâu và khí chất của nữ diễn viên, không ít khán giả cho rằng tạo hình, phục trang, lời thoại cùng một số chi tiết trong trailer chưa tạo được sự đồng thuận khi đặt cạnh hình ảnh Nam Phương hoàng hậu trong các tư liệu lịch sử.

Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương trong MV của Hòa Minzy ẢNH: CHỤP TỪ MV

Điều đáng chú ý là những so sánh này không chỉ xuất phát từ việc đặt hai nghệ sĩ lên bàn cân, mà còn cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng lớn của công chúng khi một nhân vật lịch sử như Nam Phương hoàng hậu được đưa lên màn ảnh.

Việc Không thể cùng nhau suốt kiếp bất ngờ thu hút lượt xem trở lại sau gần 6 năm phát hành cho thấy sức sống của một tác phẩm từng tạo được dấu ấn với khán giả. Trong lúc Hoàng hậu cuối cùng vẫn tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi tung trailer, hình tượng Nam Phương hoàng hậu do Hòa Minzy thể hiện lại được nhiều người nhắc đến, qua đó cho thấy khán giả ngày càng quan tâm đến cách các tác phẩm nghệ thuật khắc họa những nhân vật lịch sử.