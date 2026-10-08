Cận cảnh lũ cát xé toạc đường ven biển, đe dọa resort ở cửa ngõ Mũi Né

Chỉ trong vòng vài ngày, có đến ba lần lũ cát tràn từ đỉnh đồi cát trên đường Võ Nguyên Giáp, khoét thành mương cát sâu đổ cát xuống đường Nguyễn Thông, cửa ngõ ra Mũi Né.

Dòng lũ cát băng qua khu du lịch làng cổ Mũi Né (khu Trường đại học Phan Thiết cũ), rồi tiếp tục khoét sâu thành con suối, đổ dòng lũ cát vào tuyến đường ven biển (đường 1 Tháng 5), khiến đường này hư hỏng nghiêm trọng.

Cuối cùng lũ cát thành dòng đổ vào một khu resort sát biển (thuộc đường 1 Tháng 5, phường Phú Hài cũ, nay là phường Phú Thủy).

Đây là vị trí ống thoát nước từ bên trên đường Võ Nguyên Giáp (còn gọi đường 706B) xả xuống. Khi mưa lớn, dòng nước xoáy thành con suối sâu 3 mét, tạo thành dòng lũ cát trôi xuống đường Nguyễn Thông mỗi khi có mưa, nguồn gốc lũ cát đỏ bắt đầu từ đây ẢNH: QUẾ HÀ

Đáng chú ý, nếu không có giải pháp ngăn chặn hiệu quả, chỉ một trận mưa lớn tiếp theo, không chỉ đường 1 Tháng 5 ven biển bị đứt gãy, chia cắt, mà ngay cả resort trị giá hàng trăm tỉ đồng bên dưới cũng khó mà giữ được an toàn trước sự "hung dữ" của dòng lũ cát đỏ.

Dòng lũ cát đỏ từ trên đường Võ Nguyên Giáp đổ vào đường Nguyễn Thông, tại vị trí này gây ách tắc giao thông. Chiều tối 6.10, dòng lũ cát đỏ cuốn trôi cả một người đi xe máy qua tuyến đường này QUẾ HÀ





Đường Nguyễn Thông, thuộc phường Phú Thủy, cũng là cửa ngõ ra vào Mũi Né khi tiếp giáp với đường ven biển Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: QUẾ HÀ

Lũ cát tạo thành dòng suối sâu gần 3 m, trôi cả cây điều, sau đó đổ ra đường Nguyễn Thông, khiến chủ quán cơm ở vị trí này dọn cát suốt 3 ngày nay chưa xong ẢNH: QUẾ HÀ

Dòng lũ cát đỏ băng qua đường Nguyễn Thông, đổ vào khu làng cổ Mũi Né và cũng tạo ra dòng suối cát sâu ẢNH: QUẾ HÀ

Dòng lũ cát đỏ chảy vào khu làng cổ Mũi Né khiến những cây xà cừ trên 20 năm tuổi cũng bị cuốn trôi, đe dọa các khu nhà cổ xây kiên cố mà trước đây ông Bùi Văn Giáo (người sáng lập Trường đại học Phan Thiết) xây dựng, nay chủ đầu tư mới cho làm bao cát để ngăn chặn lũ cát khi mưa, nhưng không hiệu quả ẢNH: QUẾ HÀ

Lũ cát đỏ từ bên trên khu làng cổ Mũi Né đẩy xuống đường ven biển 1 Tháng 5, tạo ra hàm ếch nguy hiểm, khiến con đường kiên cố này hư hỏng nghiêm trọng, kéo dài gần 100 m ẢNH: QUẾ HÀ

Trận lũ cát đỏ xảy ra ngày 6.10 không chỉ hư hỏng nghiêm trọng kết cấu đường 1 Tháng 5, mà còn gây mất an toàn giao thông cho xe cộ và du khách thường xuyên ra vào lưu trú ở các resort cao cấp ven biển (thuộc phường Phú Hài cũ, nay là Phú Thủy) ẢNH: QUẾ HÀ