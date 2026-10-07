Cát đỏ lại tràn xuống cửa ngõ Mũi Né, cuốn trôi người đi xe máy

Từ chiều 6.10, mưa lớn xảy ra tại các phường ven biển Phan Thiết (cũ). Tại đường Nguyễn Thông, đoạn qua phường Phú Thủy, nước mưa kéo theo cát đỏ từ trên đồi tràn xuống mặt đường.

Dòng nước chảy xiết khiến xe máy khó di chuyển. Có đoạn, cát tràn xuống dày làm bánh xe bị lún, người dân không thể lưu thông bình thường.

Mư lớn, lũ cát cuốn trôi cả người đi máy ẢNH: D.T

Lực lượng chức năng phường Phú Thủy cho xe máy ủi cào dọn cát ngay trong đêm ẢNH: D.T

Lực lượng địa phương được bố trí tại khu vực này để hỗ trợ người đi đường. Một người dân phường Phú Thủy đi xe máy qua đây trong lúc mưa lớn đã bị dòng nước cuốn cả người và xe. Người này sau đó được lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ.

Phường Phú Thủy cũng huy động xe múc đến dọn lượng cát tràn xuống, đưa vào lề đường để khơi thông mặt đường.

Không chỉ đường Nguyễn Thông, cát còn tràn xuống đường 1 tháng 5 ở khu vực bên dưới. Tuyến đường này có một vị trí bị sạt lở, sập gần nửa mặt đường từ trận mưa trước.

Chỉ trong vài ngày, lũ cát đã 3 lần tràn xuống đường Nguyễn Thông, cửa ngõ ra Mũi Né ẢNH: TUẤN PHẠM

Như vậy, trong khoảng ít ngày, đây là lần thứ 3 cát đỏ tràn xuống đường mỗi khi mưa lớn, gây khó khăn cho người dân lưu thông tại cửa ngõ ra vào Mũi Né.

Trước đó, ngày 5.10, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cùng các sở, ngành và địa phương đã khảo sát thực tế khu vực này để tìm giải pháp khắc phục tình trạng cát đỏ tràn xuống đường ở Mũi Né.