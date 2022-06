Cận cảnh Mitsubishi Xpander 2022 phiên bản 'chạy dịch vụ'

So với phiên bản AT Premium có giá 648 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT tiêu chuẩn rẻ hơn đáng kể, ở mức giá 588 triệu đồng. Biến thể này phù hợp cho những khách hàng chạy xe kinh doanh nhưng "lười" vận hành số sàn, khi chiếc MPV 7 chỗ này vẫn có trang bị số tự động và ngoại hình mới được cải tiến.

Ở phiên bản AT tiêu chuẩn, Mitsubishi Xpander 2022 vẫn có ngoại hình mới nhưng sẽ khác biệt một số chi tiết so với bản cao cấp. Cụ thể là cụm đèn pha có kiểu dáng mới hình chữ "T" chỉ là loại Halogen chứ không phải bóng LED, trong khi đó đèn định vị ban ngày kiêm xi-nhan LED của xe được thiết kế gắn liền với nắp ca-pô.

Cản trước của Mitsubishi Xpander AT Tiêu chuẩn là phần nhựa sơn đen kèm đèn sương mù 2 bên. Ngoài ra bộ mâm đúc theo xe đơn giản hơn với một màu sơn bạc, không sơn phay 2 tông màu như AT Premium và có kích thước chỉ 16 inch. Xe cũng không có phần nẹp mạ crôm ở chân kính nên bên hông cũng "kém sang" hơn.

Ở phía sau, Mitsubishi Xpander AT 2022 vẫn duy trì cụm đèn hậu LED đồ họa T-Shape hiện đại và đồng bộ với đèn phía trước của xe. Tuy nhiên phần ốp cản sau chỉ là nhựa đen và "biến mất" bộ cảm biến lùi. Tổng thể ngoại hình cho cảm giác "trống trải" bởi các trang bị tối giản.

Khác với bản AT Premium, biến thể AT tiêu chuẩn của Mitsubishi Xpander không được làm mới nội thất mà vẫn sử dụng lại thiết kế của phiên bản cũ, đi kèm các trang bị tối giản hơn. Vô lăng không có phím chức năng nào và cũng không được bọc da, trong khi đó màn hình giải trí vẫn là loại 7 inch, phanh tay vẫn là loại chỉnh bằng tay.





Tuy nhiên xe vẫn có các tính năng đáng chú ý bao gồm gồm điều hòa 2 dàn lạnh, đồng hồ đa thông tin dạng TFT, cổng sạc USB, nút bấm khởi động...Ghế ngồi được bọc nỉ và khoang lái dùng tông màu đen để dễ vệ sinh cho ngành xe dịch vụ.

Mitsubishi Xpander AT 2022 vẫn sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động 4 cấp đã được tinh chỉnh với mục đích giúp chiếc xe êm ái, mượt mà hơn. Động cơ trên sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và 141 Nm mô-men xoắn cùng hệ dẫn động cầu trước.

Với những trang bị vừa đủ tốt, mức giá nằm ở mức 588 triệu đồng giúp Mitsubishi Xpander AT 2022 phù hợp với khách hàng kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam, nếu không quan tâm tới biến thể số sàn.