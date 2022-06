Mitsubishi Xpander 2022 có tới 20 điểm mới, giá từ 555 triệu đồng tại Việt Nam

Gần 4 năm kể từ khi gia nhập thị trường ô tô Việt Nam (tháng 8.2022 - PV), mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi bán chạy nhất hiện nay - Mitsubishi Xpander vừa được hãng xe Nhật Bản cải tiến, nâng cấp nhiều điểm về thiết kế, công nghệ, tính năng.

Được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) trình làng và mở bán từ ngày 13.6, Mitsubishi Xpander 2022 có 3 phiên bản gồm: bản số sàn MT, bản số tự động AT và AT Premium. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có biến thể Xpander Cross. Theo hãng xe Nhật Bản, tất cả phiên bản Mitsubishi Xpander 2022 phân phối tại Việt Nam đều nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Mitsubishi ở Indonesia.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là thị trường thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á mở bán Mitsubishi Xpander 2022, sau các quốc gia như Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Tương tự các thị trường trong khu vực, các phiên bản Mitsubishi Xpander 2022 dành cho thị trường Việt Nam cũng được hãng xe Nhật Bản làm mới thiết kế ngoại, nội thất đồng thời cải tiến, nâng cấp đáng kể về tính năng, công nghệ.

Cụ thể, về thiết kế ngoại thất Mitsubishi Xpander 2022 được trau chuốt lại phần đầu xe với hai thanh mạ crôm chữ X ở mặt trước to bản, sắc sảo, nhấn mạnh nét hiện đại của thiết kế Dynamic Shield. Cản trước trải rộng theo phương ngang giúp xe cao ráo và mạnh mẽ. Đèn chiếu sáng phía trước dạng T-Shape với công nghệ LED thấu kính cho khả năng chiếu sáng tốt hơn. Đèn định vị mới tích hợp đèn báo rẽ hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung của phần đầu xe.

Mâm xe vẫn giữ nguyên kích thước 17 inch nhưng được nâng cấp và phối 2 tông màu trông thể thao và bắt mắt hơn. Để tạo sự đồng nhất, cụm đèn hậu cũng được thiết kế mới dạng T-Shape. Xpander 2022 mang phong cách crossover khỏe khoắn với chiều dài thân xe lên đến 4.595 mm, tăng hơn 120 mm so với phiên bản trước, bao gồm 75 mm ở đầu xe và 45 mm ở đuôi xe, chiều cao xe tăng lên 20 mm.

Tương tự ngoại thất, không gian nội thất cũng được làm mới theo triết lý thiết kế “Horizontal Axis” - nhận diện mới nhất của Mitsubishi cho thế hệ sản phẩm tương lai. Trong đó, cách sắp xếp bố trí các chi tiết theo chiều ngang tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng hơn so với mẫu cũ.

Vật liệu da mềm cùng với đường chỉ may thật trang trí cho những vị trí như ốp cửa, tựa tay trên cửa hay bệ tì tay ghế lái tạo điểm nhấn cao cấp cho xe. Ghế ngồi bọc da tổng hợp với tính năng giảm hấp thụ nhiệt mang lại sự thoải mái cho người dùng trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời góp phần hạn chế mài mòn và giúp dễ vệ sinh ghế hơn. Tuy nhiên, các ghế ngồi vẫn chỉnh cơ.





Bảng táp-lô cũng được thiết kế mới, tinh giản gọn gàng hơn mẫu cũ với hệ thống điều hòa, chức năng Max Cool lần đầu tiên xuất hiện trên cụm điều khiển điều hòa kĩ thuật số giúp người dùng dễ thao tác hơn. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch kết hợp tích hợp chức năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth 5.0, USB…

Về trang bị tiện ích, Xpander 2022 bổ sung tựa tay hàng ghế sau. Hàng ghế trước có thêm bệ tì tay tích hợp ngăn chứa khăn giấy và có thể chứa được 4 chai nước 600 ml, phía sau là 2 cổng USB bao gồm 1 cổng USB Type-C và 1 cổng USB Type-A tương thích sạc cho tất cả các thiết bị điện tử di động.

Đáng chú ý, Xpander 2022 được Mitsubishi trang bị phanh tay điện tử tự động (EPB) và chức năng giữ phanh tự động (Auto Hold) thay thế cho phanh tay truyền thống trên bản tiền nhiệm.

Khá nhiều điểm mới về thiết kế, trang bị tuy nhiên Mitsubishi Xpander 2022 vẫn sử dụng lại động cơ xăng (mã 4A91) Mivec DOHC dung tích 1.5 lít, 4 xi-lanh sản sinh công suất 104 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này vẫn kết hợp hệ dẫn động cầu trước và hai lựa chọn hộp số (tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp) như bản tiền nhiệm. Như vậy, Mitsubishi Xpander 2022 về Việt Nam chưa được trang bị hộp số vô cấp CVT như các phiên bản tại thị trường Thái Lan, Indonesia.

Bù lại, Mitsubishi Xpander 2022 cải tiến đáng kể về hệ thống khung gầm, hệ thống treo của xe được cải tiến để nâng cao khả năng điều khiển và vận hành. Trong đó, kích thước phuộc, van bên trong phuộc, lò xo phuộc trước và phuộc sau cũng được tinh chỉnh để tăng cường độ vững chãi cho xe.

Tổng cộng có tới 20 điểm mới cũng như những cải tiến, nâng cấp… nhưng Mitsubishi Xpander 2022 chỉ có giá từ 555 - 648 triệu đồng. Trong đó, bản số tự động AT và AT Premium có giá từ 588 - 648 triệu đồng, tức tăng 18 triệu đồng so với mẫu cũ. Riêng bản Xpander Cross 2022 có giá 688 triệu đồng.

Tính đến đầu tháng 6.2022, tức sau gần 4 năm gia nhập thị trường Việt Nam, tổng doanh số bán Mitsubishi Xpander đạt gần 60.000 xe. Trong đó, tính riêng 4 tháng đầu năm 2022, Mitsubishi Motor Việt Nam đã bán được 5.521 xe, tiếp tục giữ vững ngôi vị MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi bán chạy nhất Việt Nam. Với hàng loạt cải tiến trên bản Mitsubishi Xpander 2022, hứa hẹn sẽ giúp mẫu xe này gia tăng sức hút với người Việt cũng như cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ cùng phân khúc.