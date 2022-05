Dùng hộp số cũ, Mitsubishi Xpander 2022 vẫn hút khách

Sau khi ra mắt tại Indonesia vào cuối năm ngoái, bản nâng cấp Mitsubishi Xpander 2022 bắt đầu xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nhằm mở rộng phạm vi phân phối, cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi.

Theo đó, sau Indonesia, Mitsubishi Xpander 2022 lần lượt đến với thị trường Thái Lan. Mới đây, mẫu xe này cũng vừa được giới thiệu tại Philippines và dự kiến gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 6.2022.

Ở lần nâng cấp này, Mitsubishi Xpander 2022 không chỉ được hãng xe Nhật Bản trau chuốt kiểu dáng thiết kế ngoại, nội thất, bổ sung trang bị, tính năng công nghệ... mà còn thay đổi hộp số.

Theo đó, các phiên bản Mitsubishi Xpander 2022 tại Thái Lan, Indonesia đã chuyển sang sử dụng hộp số biến thiên vô cấp Eco-Dynamic CVT thay cho hộp số tự động 4 cấp trên mẫu cũ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Xpander 2022 xuất khẩu sang các thị trường khác cũng có thay đổi tương tự về hộp số như phiên bản ra mắt tại Thái Lan, Indonesia. Tùy vào nhu cầu cũng như thị hiếu khách hàng ở mỗi thị trường, Mitsubishi Xpander 2022 sẽ có những trang bị khác nhau.

Cụ thể, trong số 3 phiên bản Mitsubishi Xpander 2022 vừa ra mắt tại Philippines, hai phiên bản Xpander GLX AT và Xpander GLS AT không được trang bị hộp số Eco-Dynamic CVT mà vẫn dùng hộp số tự động 4 cấp. Lý giải về điều này, ông Mark Parulan - Trợ lý Phó Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) cho biết, sở dĩ Xpander 2022 tại Philippines tiếp tục dùng số tự động 4 cấp là do nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi đã tiến hành các cuộc khảo sát với khách hàng liên quan đến Xpander mới và phần lớn khách hàng tại Philippines đều mong muốn mẫu xe này tập trung hơn vào những nâng cấp về kiểu dáng và tính năng.

Bên cạnh đó, đại diện MMPC cũng khẳng định rằng khách hàng không có bất cứ phàn nàn nào về hộp số tự động 4 cấp trang bị trên bản cũ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là MMPC sẽ không cung cấp phiên bản dùng hộp số CVT cho Xpander trong tương lai.

MMPC hiện đang nghiên cứu đưa áp dụng hộp số CVT trên các mẫu xe của hãng bán tại Philippines trong tương lai. Hiện tại, tất cả các phiên bản số tự động của Xpander 2022 sẽ được trang bị số tự động 4 cấp. - ông Mark Parulan chia sẻ thêm.

Thực tế, việc tiếp tục sử dụng hộp số cũ không làm giảm đi sức hút của Mitsubishi Xpander tại Philippines. Lô xe Xpander 2022 đầu tiên gia nhập thị trường này đã có khách đặt mua. Vì vậy, phía MMPC tự tin đặt mục tiêu bán khoảng 1.500 xe Xpander mới mỗi tháng.

Tại Philippines, Mitsubishi Xpander 2022 có 2 phiên bản (gồm 1 bản số sàn 5 cấp và 2 bản hộp số tự động 4 cấp) nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 1,05 - 1,18 triệu php, tương đương 464 - 522 triệu đồng. Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander 2022 hiện đã có mặt tại một số đại lý để chuẩn bị cho việc đào tạo bán hàng trước khi ra mắt. Nhiều khả năng, Xpander 2022 tại Việt Nam cũng chuyển sang dùng hộp số Eco-Dynamic CVT như các phiên bản ở Thái Lan, Indonesia.