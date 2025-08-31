Cận cảnh những bãi xe gầm cầu ở Hà Nội, phớt lờ luật pháp

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) xảy ra vào ngày 30.8, sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong. Hiện, cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng của cầu Vĩnh Tuy.

Nhiều bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đều được quây kín bằng hàng rào lưới sắt, bên ngoài có cắm biển thể hiện đơn vị được cấp phép trông giữ xe là Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đáng chú ý, theo ghi nhận của Thanh Niên vào ngày 31.8, ngoài khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy đang có 2 gầm cầu khác trên địa bàn Hà Nội đang bị tận dụng làm bãi trông giữ xe ô tô, xe máy ngày và đêm.

Trong đó, ngay tại gầm cầu Vĩnh Tuy, ngoài khu vực xảy ra vụ cháy đang tồn tại nhiều bãi đỗ xe có biển báo thể hiện do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội sử dụng, quản lý.

Bãi trông xe ở vị trí từ trụ cầu T14 - T1, phía dưới cầu chính theo hướng Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung. Ngoài ô tô, nơi đây cũng đang trông giữ nhiều xe máy nhưng có dấu hiệu đã lâu không sử dụng, bị bụi phủ kín ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ thể, các bãi xe này nằm trên địa bàn P.Vĩnh Hưng (Hà Nội), ở vị trí từ trụ cầu T14 - T1, phía dưới cầu chính theo hướng Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung và từ trụ T2 - T6 một nhánh cầu dẫn dành cho phương tiện lưu thông theo hướng đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy.

Điểm trông giữ xe dưới nhánh cầu dẫn dành cho phương tiện lưu thông theo hướng đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Giá niêm yết dành cho xe ô tô 9 ghế ngồi là gần 20.000 đồng/lượt/60 phút; hơn 2,5 triệu đồng nếu gửi xe theo tháng trong thời gian cả ngày lẫn đêm. Đối với xe ô tô trên 40 chỗ, giá trông giữ xe là gần 25.000 đồng/lượt/60 phút; hơn 2,7 triệu đồng nếu gửi xe theo tháng trong thời gian cả ngày lẫn đêm.

Điểm trông giữ xe máy dưới gầm cầu Ngã Tư Vọng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngoài gầm cầu Vĩnh Tuy, tại gầm cầu Ngã Tư Vọng (P.Bạch Mai) cũng đang được tận dụng trông giữ ô tô, xe máy. Bên ngoài hàng rào lưới sắt khu vực gầm cầu Ngã Tư Vọng, một biển báo thể hiện đơn vị được cấp phép trông giữ xe là Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Và, bãi xe này phục vụ cho nhân dân và cán bộ, công nhân viên bệnh viện Bạch Mai.

Điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương được cấp phép cho 2 đơn vị khai thác, sử dụng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Gầm cầu thứ 3 tại Hà Nội đang trông giữ hỗn hợp cả ô tô và xe gắn máy là gầm cầu Chương Dương (P.Cửa Nam). Nơi đây có 2 bãi trông xe, được cấp phép cho Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty cổ phần Đồng Xuân.