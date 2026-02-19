Cận cảnh những 'hố đen' - nguồn gốc hình thành 'cánh đồng châu Âu' ở Tà Lài

Đến hôm nay, những vết tích đó vẫn còn in rõ trên mỗi gốc cây dầu, mọi người dễ dàng nhìn thấy. Trông vào thì rất xót xa, nhưng thử đặt trường hợp nếu như các cây dầu cổ thụ trên năm xưa không thể mang lại cho bà con đồng bào ở làng Tà Lài cái chất hữu ích trên thì chắc gì chúng đã tồn tại đến bây giờ.

Làng Tà Lài nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai, đoạn giáp Vườn quốc gia Cát Tiên, địa phận Đồng Nai. Nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mạ và Stiêng ẢNH: LÊ LÂM

Đây là cánh đồng của đồng bào dân tộc Mạ và Stiêng, được ví như "cánh đồng châu Âu" ẢNH: LÊ LÂM

Vì xung quanh cánh đồng được bao bọc bởi màu xanh của rừng, còn giữa cánh đồng lại có hàng trăm cây dầu cổ thụ vươn cao sừng sững, tạo nên khung cảnh độc lạ ẢNH: LÊ LÂM

Điều đặc biệt là các cây dầu đều có dấu vết bị đẽo một lỗ, và có dấu hiệu bị đốt ẢNH: LÊ LÂM

Theo bà con đồng bào, đây là dấu vết năm xưa bà con đốt cây để lấy dầu thắp sáng, còn dư thì bán cho các xưởng đóng ghe, thuyền, kiếm thêm tiền mua thức ăn ẢNH: LÊ LÂM

Anh K'Dũng (41 tuổi) nhớ lại từ hồi bé, khoảng 6 - 7 tuổi là anh đã theo người lớn đi lấy dầu ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, người dân sẽ dùng dao rựa chặt vào cây tạo một cái lỗ, rồi đốt để cây tiết ra dầu ẢNH: LÊ LÂM

Sau này đời sống nâng cao, đồng thời được sự vận động của chính quyền, lực lượng kiểm lâm, người đồng bào không còn đốt cây lấy dầu nữa. Thế nhưng trên thân các cây dầu vẫn còn những vết thương cháy xém ẢNH: LÊ LÂM

Có nhiều cây đã không thể trụ vững theo năm tháng, chỉ còn trơ gốc như thế này. Tuy nhiên, theo anh K'Dũng những cây dầu bị cháy, ngã đổ là do sét đánh. Anh bảo cánh đồng này hay có sét đánh, trời mưa là mọi người sợ không dám ra đồng ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài sét, một mối nguy khác luôn thường trực với đồng bào là voi rừng. Cứ mỗi mùa lúa chín, voi rừng thường hay ra phá, bà con phải canh đuổi và tranh thủ gặt để giảm thiệt hại ẢNH: LÊ LÂM

Hàng rào cảnh báo voi rừng được chính quyền lắp đặt ngăn chặn giữa cánh đồng với rừng Nam Cát Tiên ẢNH: LÊ LÂM