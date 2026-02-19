Cận cảnh những 'hố đen' - nguồn gốc hình thành 'cánh đồng châu Âu' ở Tà Lài

Nhu cầu lấy dầu rái để thắp sáng của những đồng bào dân tộc Mạ và Stiêng ở làng Tà Lài, nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai, thuộc xã Tà Lài (Đồng Nai) đã vô tình tạo nên cánh đồng lúa độc nhất vô nhị, được ví như 'cánh đồng Châu Âu' ở Đồng Nai.
Đến hôm nay, những vết tích đó vẫn còn in rõ trên mỗi gốc cây dầu, mọi người dễ dàng nhìn thấy. Trông vào thì rất xót xa, nhưng thử đặt trường hợp nếu như các cây dầu cổ thụ trên năm xưa không thể mang lại cho bà con đồng bào ở làng Tà Lài cái chất hữu ích trên thì chắc gì chúng đã tồn tại đến bây giờ.
