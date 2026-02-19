Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Cận cảnh những 'hố đen' - nguồn gốc hình thành 'cánh đồng châu Âu' ở Tà Lài

Lê Lâm
Lê Lâm
19/02/2026 06:00 GMT+7

Nhu cầu lấy dầu rái để thắp sáng của những đồng bào dân tộc Mạ và Stiêng ở làng Tà Lài, nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai, thuộc xã Tà Lài (Đồng Nai) đã vô tình tạo nên cánh đồng lúa độc nhất vô nhị, được ví như 'cánh đồng Châu Âu' ở Đồng Nai.

Đến hôm nay, những vết tích đó vẫn còn in rõ trên mỗi gốc cây dầu, mọi người dễ dàng nhìn thấy. Trông vào thì rất xót xa, nhưng thử đặt trường hợp nếu như các cây dầu cổ thụ trên năm xưa không thể mang lại cho bà con đồng bào ở làng Tà Lài cái chất hữu ích trên thì chắc gì chúng đã tồn tại đến bây giờ.

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 1.

Làng Tà Lài nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai, đoạn giáp Vườn quốc gia Cát Tiên, địa phận Đồng Nai. Nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mạ và Stiêng

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 2.

Đây là cánh đồng của đồng bào dân tộc Mạ và Stiêng, được ví như "cánh đồng châu Âu"

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 3.

Vì xung quanh cánh đồng được bao bọc bởi màu xanh của rừng, còn giữa cánh đồng lại có hàng trăm cây dầu cổ thụ vươn cao sừng sững, tạo nên khung cảnh độc lạ

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 4.

Điều đặc biệt là các cây dầu đều có dấu vết bị đẽo một lỗ, và có dấu hiệu bị đốt

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 5.

Theo bà con đồng bào, đây là dấu vết năm xưa bà con đốt cây để lấy dầu thắp sáng, còn dư thì bán cho các xưởng đóng ghe, thuyền, kiếm thêm tiền mua thức ăn

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 6.

Anh K'Dũng (41 tuổi) nhớ lại từ hồi bé, khoảng 6 - 7 tuổi là anh đã theo người lớn đi lấy dầu

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 7.

Theo đó, người dân sẽ dùng dao rựa chặt vào cây tạo một cái lỗ, rồi đốt để cây tiết ra dầu

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 8.

Sau này đời sống nâng cao, đồng thời được sự vận động của chính quyền, lực lượng kiểm lâm, người đồng bào không còn đốt cây lấy dầu nữa. Thế nhưng trên thân các cây dầu vẫn còn những vết thương cháy xém

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 9.

Có nhiều cây đã không thể trụ vững theo năm tháng, chỉ còn trơ gốc như thế này. Tuy nhiên, theo anh K'Dũng những cây dầu bị cháy, ngã đổ là do sét đánh. Anh bảo cánh đồng này hay có sét đánh, trời mưa là mọi người sợ không dám ra đồng

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 10.

Ngoài sét, một mối nguy khác luôn thường trực với đồng bào là voi rừng. Cứ mỗi mùa lúa chín, voi rừng thường hay ra phá, bà con phải canh đuổi và tranh thủ gặt để giảm thiệt hại

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 11.

Hàng rào cảnh báo voi rừng được chính quyền lắp đặt ngăn chặn giữa cánh đồng với rừng Nam Cát Tiên

ẢNH: LÊ LÂM

Cánh đồng châu Âu ở Tà Lài: Khám phá nguồn gốc và đời sống độc đáo - Ảnh 12.

Bà con đồng bào gùi thực phẩm về sau một ngày làm việc vất vả. Bà con ở làng Tà Lài mong muốn du lịch được đẩy mạnh khai thác tại cánh đồng Tà Lài để kiếm thêm thu nhập

ẢNH: LÊ LÂM

Xem thêm bình luận