Cận cảnh nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng trước ngày khai mạc

Hình ảnh tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi sẽ diễn ra các phiên họp Đại hội XIV. Hội trường lớn có tượng toàn thân của Bác Hồ nhìn xuống đại hội; một bên là cờ Tổ quốc và một bên là cờ Đảng. Điều này vừa đúng với quy định, nhưng cũng là điểm khác so với nhiệm kỳ trước, thể hiện sự biết ơn, kính trọng của đại hội đối với Bác Hồ - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta