Cận cảnh nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng trước ngày khai mạc

Thường trực Ban Bí thư cùng các lãnh đạo tham quan các không gian trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia
ẢNH: ĐÌNH HUY
Các khu vực trưng bày bên trong Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng
ẢNH: ĐÌNH HUY
Các công nhân đang khẩn trương hoàn thành trang trí không gian đại hội
ẢNH: ĐÌNH HUY
Triển lãm ảnh "Việt Nam - Một dải non sông" do Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư chủ trì, giới thiệu đến các đại biểu những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, từ miền núi, biên cương đến biển đảo
ẢNH: ĐÌNH HUY
Khu vực triển lãm trưng bày sách, báo, ảnh
ẢNH: ĐÌNH HUY
