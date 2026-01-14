Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Cận cảnh nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng trước ngày khai mạc

Đình Huy - Mai Thu
14/01/2026 19:11 GMT+7

Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã được trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh..., sẵn sàng đón 1.586 đại biểu về dự Đại hội XIV của Đảng.

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Chiều 14.1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Đảng XIV và họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng. Trước thời điểm diễn ra họp báo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự khai trương các không gian trưng bày chào mừng Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.
Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Thường trực Ban Bí thư cùng các lãnh đạo tham quan các không gian trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia 

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Các đại biểu chụp ảnh chung

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Tại buổi họp báo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 19.1 đến ngày 25.1. Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội cũng sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Ban Bí thư, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đại diện nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.
Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.
Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 8.
Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 9.
Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 10.

Các khu vực trưng bày bên trong Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 11.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Việt Nam qua các thời kỳ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 12.

Hình ảnh tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi sẽ diễn ra các phiên họp Đại hội XIV. Hội trường lớn có tượng toàn thân của Bác Hồ nhìn xuống đại hội; một bên là cờ Tổ quốc và một bên là cờ Đảng. Điều này vừa đúng với quy định, nhưng cũng là điểm khác so với nhiệm kỳ trước, thể hiện sự biết ơn, kính trọng của đại hội đối với Bác Hồ - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 13.

Khu vực ghế ngồi của các đại biểu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 14.

Các hòm phiếu bầu được chuẩn bị

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 15.
Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 16.

Các công nhân đang khẩn trương hoàn thành trang trí không gian đại hội

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 17.

Khu vực trưng bày các giai đoạn phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 18.
Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 19.

Triển lãm ảnh "Việt Nam - Một dải non sông" do Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư chủ trì, giới thiệu đến các đại biểu những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, từ miền núi, biên cương đến biển đảo

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 20.
Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 21.
Cận cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 22.

Khu vực triển lãm trưng bày sách, báo, ảnh

ẢNH: ĐÌNH HUY

