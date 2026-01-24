Cận cảnh QL49 bất ngờ bị cụt một phần do 'vướng' quán cháo bò

Ngày 24.1, ghi nhận của PV Thanh Niên tại QL49, đoạn đường gom lên cầu Mỹ An (P.Dương Nỗ, TP.Huế) cho thấy, dù đã tuyến đường đã được mở rộng, sơn vạch phân làn rõ ràng nhưng một phần của làn đường sát sông Phổ Lợi bị cụt do… một quán cháo bò.



Căn nhà (bên bờ sông) lấn chiếm 1 phần của QL49 ẢNH: LE EHOAIF NHÂN

Căn nhà này được xây dựng kiên cố, đang hoạt động kinh doanh khiến tuyến đường không thể liên kết, phải rào chắn hai đầu để đảm bảo an toàn.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, căn nhà này của hộ gia đình ông Dương Thanh Lững, trú tại P.Dương Nỗ có diện tích 40,5 m2, thuộc thửa đất số 33 trên bản đồ quy hoạch thu hồi đất. Đây là diện tích đất do Nhà nước quản lý và bị gia đình ông Lững lấn chiếm trái phép.

Việc lấn chiếm đã khiến tuyến đường bị cụt bất ngờ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Lững từng là chủ thừa thửa đất trên, tuy nhiên hơn 10 năm trước, UBND H.Phú Vang (cũ) thu hồi vì nằm trong hành lang an toàn giao thông và đã bố trí tái định cư cho gia đình ông Lững. Tuy nhiên, ông Lững đã bán khu đất tái định cư và vẫn quay lại khu đất này để dựng quán vừa sinh sống vừa bán cháo bò.

5.11.2021, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Huế đã khởi công dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, với tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng, trong đó có gói thầu xây dựng cầu Mỹ An và hệ thống nút giao QL49 (khu vực bị gia đình ông Lững lấn chiếm).

Hộ gia đình này lấn chiếm để ở và kinh doanh quán cháo bò ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khi tiến hành thực hiện dự án này, UBND P.Dương Nỗ đã phê duyệt quyết định về việc đền bù, giải phóng mặt bằng tuy nhiên với trường hợp của ông Dương Thanh Lững được xác định không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và không được bố trí đất tái định cư theo quy định pháp luật (vì đã được thu hồi, tái định cư 10 năm trước).

Thời gian qua gia đình ông Lững không chấp nhận bàn giao mặt bằng, vì vậy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 và UBND P.Dương Nỗ tiếp đang vận động và lên kế hoạch để cưỡng chế nếu không bàn giao.

10 năm trước, khu đất này đã được đền bù tái định cư vì nằm trong hành lang an toàn giao thông ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo P.Dương Nỗ cho biết, ngày 22.1, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã mời ông Lững cùng với các cơ quan liên quan để tiếp tục vận động. Tại buổi làm việc, ông Lưỡng cam kết sẽ bàn giao thửa đất nhưng xin thực hiện sau Tết Nguyên đán.