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Sân khấu gần 2.000 chỗ ngồi với điểm nhấn ngọn đuốc màu vàng nổi bật bên sông Sài Gòn đang hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tối 21.11 tại TP.HCM.
Sân khấu quy mô lớn bên bờ sông Sài Gòn với gần 2.000 chỗ ngồi đang được hoàn thiện, chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Chương trình dự kiến diễn ra tối 21.11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và VĐV.
Nổi bật giữa sân khấu là ngọn đuốc cao hàng chục mét, với phần đỉnh xòe rộng như những cánh hoa. Phía sau, khung cảnh trung tâm TP.HCM cùng cầu Ba Son tạo nên phông nền cho không gian tổ chức lễ khai mạc.
Bên dòng sông Sài Gòn, không gian tổ chức ngày hội thể thao toàn quốc đang hình thành, sẵn sàng đón các đoàn VĐV, đại biểu và người dân đến tham dự. Đây cũng là điểm khác biệt của kỳ đại hội lần này so với những lễ khai mạc được tổ chức trong các sân vận động truyền thống.
Công trình tạo hình ngọn đuốc màu vàng nổi bật ở vị trí trung tâm sân khấu, phía sau là hệ thống giàn đèn và màn hình phục vụ biểu diễn. Ngọn đuốc được thiết kế với phần thân vươn cao, phía trên xòe rộng, trở thành điểm nhấn chính của sân khấu
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