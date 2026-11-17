Sân khấu quy mô lớn bên bờ sông Sài Gòn với gần 2.000 chỗ ngồi đang được hoàn thiện, chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Chương trình dự kiến diễn ra tối 21.11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và VĐV.

Sân khấu chính phục vụ lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cơ bản hoàn thiện tại Công viên Bờ sông Sài Gòn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nổi bật giữa sân khấu là ngọn đuốc cao hàng chục mét, với phần đỉnh xòe rộng như những cánh hoa. Phía sau, khung cảnh trung tâm TP.HCM cùng cầu Ba Son tạo nên phông nền cho không gian tổ chức lễ khai mạc.

Sân khấu được thiết kế theo hướng mở, tận dụng cảnh quan đô thị với những tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP.HCM và cầu Ba Son làm phông nền ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên dòng sông Sài Gòn, không gian tổ chức ngày hội thể thao toàn quốc đang hình thành, sẵn sàng đón các đoàn VĐV, đại biểu và người dân đến tham dự. Đây cũng là điểm khác biệt của kỳ đại hội lần này so với những lễ khai mạc được tổ chức trong các sân vận động truyền thống.