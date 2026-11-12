Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Chủ nhà TP.HCM sẵn sàng về mọi mặt

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM chia sẻ về công tác chuẩn bị của chủ nhà TP.HCM cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: BTC

Tại buổi họp báo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hôm nay tại TP.HCM, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Trưởng tiểu ban Nghiệp vụ đại hội cho biết: "Về công tác tổ chức, thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường phối hợp với BTC T.Ư, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, chú trọng sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị đăng cai, bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống tổ chức và phục vụ".

Ông Nguyễn Nam Nhân cho biết TP.HCM đã tập trung rà soát, sửa chữa và nâng cấp hệ thống sân bãi, nhà thi đấu cũng như trang thiết bị chuyên môn chuẩn bị cho đại hội. Trong đó ưu tiên cải tạo và khai thác hiệu quả các công trình hiện có, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực. Những cơ sở vật chất này có giá trị sử dụng lâu dài, vừa phục vụ thể thao thành tích cao, vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân.

"Với trách nhiệm của địa phương đăng cai, TP.HCM cam kết phối hợp chặt chẽ, huy động tốt các nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đại hội diễn ra an toàn, trang trọng, chuyên nghiệp và thành công. Chúng tôi mong muốn mỗi vận động viên, mỗi thành viên các đoàn thể thao, người hâm mộ khi đến với thành phố đều cảm nhận được sự chu đáo, thân thiện và tinh thần hiếu khách; để đại hội thực sự trở thành ngày hội thể thao của cả nước, nơi hội tụ tài năng, kết nối khát vọng và lan tỏa niềm tự hào Việt Nam", ông Nguyễn Nam Nhân chia sẻ.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - Trưởng tiểu ban Hậu cần và Lưu trú thông tin nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đoàn tham dự đại hội ẢNH: BTC

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - Trưởng tiểu ban Hậu cần và Lưu trú cho biết, hiện có khoảng 40 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đăng ký các chương trình ưu đãi, hỗ trợ giá phòng cùng các dịch vụ đi kèm phục vụ đại hội. Thành phố cũng đã xây dựng phương án đưa đón các đoàn VĐV, đồng thời vận động các hãng xe công nghệ tham gia hỗ trợ di chuyển với mức giảm giá từ 25-30% khi sử dụng mã khuyến mại dành riêng cho đại hội. Bên cạnh đó, khoảng 40 chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cũng được các doanh nghiệp lữ hành xây dựng nhằm giới thiệu hình ảnh TP.HCM đến các đoàn thể thao trên cả nước.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc TP.HCM thông tin công tác an ninh, an toàn cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: BTC

Về công tác an ninh, an toàn cho đại hội, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm thi đấu đồng thời bố trí lực lượng CSGT phân luồng, dẫn đoàn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm các đoàn thể thao di chuyển an toàn, đúng lịch trình.

Theo lịch trình, cao điểm các môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12. Lễ khai mạc diễn ra ngày 21.11 và bế mạc ngày 12.12.