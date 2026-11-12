Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Chú trọng chất lượng hơn số huy chương

Kỳ vọng bước đột phá ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại TP.HCM

Chia sẻ tại buổi họp báo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hôm nay tại TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật đại hội nhấn mạnh: "Quan điểm của chúng tôi là phải chuyển mạnh từ đánh giá thành tích theo số lượng huy chương sang đánh giá chất lượng, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế; tiến hành chuyển đổi đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có mục tiêu và lộ trình cụ thể. Đại hội phải góp phần tạo nền tảng cho sự chuyển đổi đó, để thể thao Việt Nam không chỉ duy trì vị thế ở khu vực Đông Nam Á mà từng bước nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic".

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, phát biểu tại họp báo diễn ra hôm nay tại TP.HCM ẢNH: BTC

Về quy mô, đại hội tổ chức 48 môn, 63 phân môn, với sự tham gia của 36 đoàn thể thao thuộc 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, đảm nhận lễ khai mạc, lễ bế mạc và phần lớn các môn thi đấu, phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức các nội dung còn lại. "Điểm mới có ý nghĩa quan trọng nhất của đại hội lần này không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả. Đây là kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, tạo ra những thay đổi về không gian phát triển, quy mô nguồn lực, hệ thống đào tạo VĐV và tổ chức quản lý thể thao. Vì vậy, kết quả đại hội sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá lại thực lực thể thao của từng địa phương, ngành; nhận diện những lợi thế, tiềm năng và những vấn đề cần điều chỉnh trong mô hình phát triển thể thao giai đoạn tới", ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.

Đại diện lãnh đạo ngành thể thao chia sẻ đại hội là đợt kiểm tra, đánh giá toàn diện nhất về trình độ chuyên môn, chất lượng đào tạo, huấn luyện và hiệu quả đầu tư phát triển thể thao thành tích cao của các địa phương, ngành trong chu kỳ 4 năm. Đây cũng là cơ hội quan trọng để phát hiện tài năng, đánh giá lực lượng kế cận và chuẩn bị nguồn vận động viên cho các đội tuyển quốc gia.

Đại diện BTC Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 của T.Ư và TP.HCM tham dự họp báo, cung cấp thông tin chính thức về công tác chuẩn bị, quy mô, nội dung chuyên môn và những điểm nhấn của đại hội ẢNH: BTC

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, để đại hội thành công, công tác trọng tài được chú trọng bởi là một trong những yếu tố quyết định chất lượng chuyên môn, tính công bằng và uy tín của đại hội. "Với quy mô lớn, số lượng môn và nội dung thi đấu nhiều, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm mọi cuộc thi được điều hành khách quan, chính xác, đúng luật, đúng điều lệ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các vận động viên phát huy cao nhất năng lực chuyên môn. BTC đặc biệt coi trọng chất lượng đội ngũ trọng tài, giám sát chuyên môn; việc lựa chọn, phân công phải căn cứ vào trình độ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu đặc thù của từng môn thể thao. Đồng thời, chú trọng công tác tập huấn, cập nhật luật thi đấu, thống nhất phương pháp điều hành, chấm điểm và xử lý tình huống; tăng cường trách nhiệm của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia và bộ phận chuyên môn trong tổ chức, giám sát hoạt động trọng tài.

Đối với những môn thi đấu có kết quả phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan, cần đặc biệt chú trọng cơ chế giám sát, kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm giải trình của trọng tài. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ, thiết bị điện tử, hệ thống ghi hình và các phương tiện hỗ trợ điều hành thi đấu phù hợp với điều kiện từng môn, góp phần hạn chế sai sót, nâng cao độ chính xác, minh bạch của kết quả. Một yêu cầu quan trọng khác là thực hiện nghiêm quy trình giải quyết khiếu nại, kiến nghị về chuyên môn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, thiếu khách quan, can thiệp hoặc tác động không đúng quy định đến kết quả thi đấu. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện xuyên suốt, từ chuẩn bị, tổ chức thi đấu đến công nhận kết quả", ông Nguyễn Hồng Minh cho biết đồng thời nhấn mạnh: "Công bằng, minh bạch và liêm chính là những nguyên tắc không thể thỏa hiệp trong tổ chức đại hội. Mọi thành tích phải phản ánh đúng năng lực của vận động viên, mọi kết quả phải được xác lập trên cơ sở luật thi đấu và sự công tâm của trọng tài. Đây không chỉ là yêu cầu đối với một kỳ đại hội mà còn là nền tảng xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp, lành mạnh, nâng cao chất lượng và uy tín của thể thao Việt Nam".







