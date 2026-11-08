'Bóng hồng' karate giúp Đà Nẵng có HCV đầu tiên ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Hôm nay (8.11) tại nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận (TP.HCM) đã khép lại những màn tranh tài sôi nổi, gay cấn ở môn karate của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Kết quả thi đấu không nhiều bất ngờ khi các đơn vị mạnh như TP.Hà Nội, TP.HCM, Công an Nhân dân, Quân đội cũng là các đơn vị sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia đã chiếm lĩnh bảng tổng sắp huy chương.

Kết thúc tranh tài môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 với chiến thắng áp đảo của các tuyển thủ quốc gia ẢNH: BTC

Cụ thể, TP.Hà Nội đoạt được 5 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn ở môn karate. Nổi bật là HCV đồng đội nữ kata (quyền) của các võ sĩ Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Phương và Bùi Ngọc Nhi; HCV kumite (đối kháng) của Chu Đức Thịnh (75 kg nam), Đinh Thị Hương (68 kg).

Chủ nhà TP.HCM đoạt 3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ nhờ các gương mặt xuất sắc như đồng đội nam kumite nhóm 2 của Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thanh Trường, Lâm Quốc Việt, Trịnh Huỳnh Phi Tâm, Lưu Võ Anh Duy, Nguyễn Sơn Trường, Tống Huỳnh Chí Lâm; đối kháng cá nhân của Trương Nam Tiến (50 kg nam), Nguyễn Chí Thanh (80 kg nam).

Môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hấp dẫn ẢNH: BTC

Đội tuyển karate Công an Nhân dân đoạt 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ do công Nguyễn Thị Ngọc Trâm (quyền cá nhân nữ) và Khuất Hải Nam (60 kg nam), Đặng Hồng Sơn (67 kg nam) ở đối kháng cá nhân. Quân đội cũng có 3 HCV của Nguyễn Thị Diệu Ly (61 kg), Nguyễn Thị Ngoan (trên 68 kg) và Bùi Thị Thảo, Nguyễn Thị Diệu Ly, Lương Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Ngoan (đối kháng đồng đội nữ nhóm 2).

HLV Bùi Thị Triều (giữa) cùng các cô gái vàng karate TP.Đà Nẵng ẢNH: NVCC

Đội karate TP.Đà Nẵng cũng đoạt được 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Đáng chú ý, góp công mang về tấm HCV quý giá cho karate TP.Đà Nẵng ở nội dung đối kháng đồng đội nữ nhóm 1 là Nguyễn Thị Mẫn, Nguyễn Thị Hằng Ny, Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Bảo Chi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Thị Triều, cựu "bóng hồng thép karate" Việt Nam, người từng giành 2 HCV SEA Games, các võ sĩ TP.Đà Nẵng vượt qua các đối thủ rất mạnh là TP.HCM, Công an Nhân dân, Gia Lai sau đó đánh bại đội tuyển karate Phú Thọ ở chung kết. Đây được xem là thành tích khá bất ngờ, qua đó giúp TP.Đà Nẵng có HCV đầu tiên ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026:



