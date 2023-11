Cận cảnh sạt lở hàng trăm mét bờ biển đẹp nhất châu Á

Những năm gần đây, cứ vào mùa mưa bão bờ biển Hội An liên tục bị sạt lở nghiêm trọng. Để cứu bờ biển Cửa Đại, từ năm 2020 - 2021, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư gần 350 tỉ đồng xây dựng kè ngầm giảm sóng, âm nửa mét so với mặt nước biển, chạy song song, cách bờ 250 m. Khu vực từ đê ngầm chắn sóng vào đến bờ cũng được bơm cát vào để nuôi bãi, gia tăng khả năng bảo vệ bờ biển Hội An. Sau khi bơm hơn 600.000 m3 cát, bờ biển Cửa Đại (dài hơn 600 m, rộng khoảng 200 m tính từ bờ ra mép biển) dần được tái tạo.

Nhằm trả lại vẻ đẹp vốn có của bãi biển Cửa Đại như trước thời điểm năm 2014, mới đây tỉnh Quảng Nam tiếp tục "rót" thêm 42 triệu euro (tương đương hơn 982,2 tỉ đồng) để đầu tư xây dựng công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Thời gian thực hiện dự án kéo dài đến năm 2026.

Mục tiêu của dự án là chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án.

Dự án còn bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ khoảng 3,2 km2diện tích đất, hơn 1.300 hộ dân P.Cửa Đại và khu vực lân cận, nhất là khu vực ven biển.

Đồng thời, tạo điều kiện để ổn định dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là ngành du lịch.

Điều đáng nói, trong khi chờ dự án triển khai thì những ngày qua, sóng lớn liên tục "ngoạm" sâu vào đất liền gây sạt lở nghiêm trọng hơn 200 m bờ biển Hội An đoạn thuộc khối Thịnh Mỹ (P.Cẩm An, TP.Hội An).

Sóng biển "ngoạm" sâu vào đất liền gây sạt lở nghiêm trọng hơn 200 m bờ biển Hội An đoạn qua khối Thịnh Mỹ (P.Cẩm An, TP.Hội An) MẠNH CƯỜNG

Kè tạm chống sạt lở là những cây tre do người dân tạo ra bị sóng đánh gãy MẠNH CƯỜNG

Những bao tải cát dùng để chắn sóng cũng bị đánh tơi tả MẠNH CƯỜNG

Sạt lở nghiêm trọng MẠNH CƯỜNG

Dãy cọc tre cùng rất nhiều bao cát loại lớn này được chính quyền địa phương triển khai gia cố hồi tháng 9 vừa qua với mục đích bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng, dãy cọc tre bị đánh xiêu vẹo MẠNH CƯỜNG

Theo nhiều người dân, từ tháng 9 đến nay, hàng trăm mét bờ biển địa phương bị đặt trong tình trạng báo động khi các phương án bảo vệ như dùng cọc tre, nhồi cát của người dân cũng như cơ quan chức năng đều bị sóng lớn cùng mưa to công phá. Hiện sóng biển giờ đã "ngoạm" sâu vào các khu dân cư khiến bà con rất lo lắng MẠNH CƯỜNG

Bờ kè tạm hàng trăm mét bị đánh tan hoang MẠNH CƯỜNG

Những bao tải cát chắn sóng đã bị cuốn trôi ra biển MẠNH CƯỜNG

Sạt lở đã tạo thành bờ vực cao gần 1 m MẠNH CƯỜNG

Hiện nay phương án “nuôi bãi tạo bờ” được thẩm định tính hiệu quả trong thực tế. Bởi, phương án này cũng đã giúp tái tạo một đoạn dài bờ biển Hội An trở lại như thời điểm chưa xảy ra sạt lở MẠNH CƯỜNG

Kè tạm chắn sóng được tạo lên từ hàng trăm cây tre cùng hàng chục bao tải cát tan hoang vì sóng đánh MẠNH CƯỜNG

Những gốc cây phi lao chắn sóng trước đó cũng bị đánh trôi nằm ngổn ngang dọc bờ biển... MẠNH CƯỜNG

Bờ biển Hội An từng là một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á. Thế nhưng từ năm 2014, khu vực này bị biển xâm thực, mỗi năm sóng "ngoạm" và cuốn trôi hàng trăm mét đất. Ngoài ra, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển cũng bị bỏ hoang do không có bãi biển MẠNH CƯỜNG

Sóng biển tiếp tục ăn sâu vào đất liền, nhất là những khu vực chưa được kè bảo vệ MẠNH CƯỜNG

Nhiều cuộc hội thảo tìm giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển Hội An, nhưng vẫn chưa khả quan. Vì vậy, cứ sau mỗi đợt mưa bão, bờ biển này lại tiếp tục sạt lở nặng… MẠNH CƯỜNG

Những bao cát và cọc tre chỉ là biện pháp tạm thời. Về lâu dài, nếu không có biện pháp kè hữu hiệu thì sẽ không có cách nào ngăn cản được sự tấn công của sóng biển MẠNH CƯỜNG

Tình trạng sạt lở diễn ra nhiều năm nay và ngày một nghiêm trọng. Trung bình mỗi năm sóng biển xâm thực vào bờ hàng chục mét MẠNH CƯỜNG

Những cọc tre bảo vệ bờ bị sóng biển đánh ngã MẠNH CƯỜNG

Dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An" gồm 3 hợp phần: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (nuôi bãi, đê ngầm giảm sóng); các biện pháp phi công trình và quản lý dự án mong rằng sẽ giúp cứu bờ biển Hội An tránh được sạt lở kéo dài MẠNH CƯỜNG

Dãy cọc tre cũng hư hỏng, hàng loạt gốc dừa ven biển bật gốc MẠNH CƯỜNG

Hàng trăm cọc tre bị đánh xiêu vẹo, cuốn trôi ra biển MẠNH CƯỜNG