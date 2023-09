Áp thấp nhiệt đới, người dân đội mưa 'vá' bờ biển Hội An

Khoảng 3 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở bờ biển Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) xảy ra liên tục vào mùa mưa bão, lên mức báo động. Trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền, người dân ven biển Hội An không khỏi lo âu vì nhiều vị trí bờ biển đối diện nguy cơ sạt lở nặng.



Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 25.9, trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền, tại khu vực bờ biển Hội An (đoạn qua khối phố Thịnh Mỹ và Tân Thành của P.Cẩm An), chính quyền địa phương huy động 3 xe cẩu cùng hàng chục người đang khẩn trương múc đất để gia cố bờ biển.

Trong đó, một nhóm người phụ trách việc đóng cọc tre, nhồi cát vào những bao tải lớn. Tiếp đến, nhiều người đội mưa tỉ mỉ khâu vá lại những bao tải chứa cát để ngăn sóng biển khoét sâu vào bờ.

Ngoài ra, phía sau dãy nhà hàng, khu nghỉ dưỡng ven biển P.Cẩm An, xe cẩu cũng đang khẩn trương múc đất dồn thành từng đống lớn để bảo vệ bờ kè.

Một lãnh đạo TP.Hội An cho biết khu vực bờ biển Hội An đoạn qua P.Cẩm An nằm trong dự án chống xói lở bờ biển với số vốn đầu tư lên đến 42 triệu euro (tương đương 982,2 tỉ đồng). Trong đó, có khoản vay 35 triệu euro từ AFD, 2 triệu euro viện trợ không hoàn lại từ Liên minh Châu Âu và 5 triệu euro sử dụng vốn đối ứng của địa phương.

Trong khi chờ dự án này triển khai, trước mùa mưa bão năm nay, lãnh đạo thành phố đã giao Phòng Kinh tế triển khai gia cố tạm thời bờ biển với mục đích hạn chế sóng biển gây sạt lở.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ ngày 24 - 27.9, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm hôm nay 25.9 đến ngày 26.9.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ và các bờ biển.

