Cận cảnh sạt lở kinh hoàng ở Sa Pa: 6 người chết, 9 người bị thương

Chiều 8.9.2024, UBND thị xã Sa Pa (tại tỉnh Lào Cai) đã có báo gửi UBND tỉnh Lào Cai về vụ sạt lở đất do mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 3 (bão Yagi) xảy ra tại xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa).

Theo UBND thị xã Sa Pa, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn thị xã Sa Pa từ đêm ngày 7.9 đến sáng ngày 8.9 đã xảy ra mưa lớn kéo dài, cục bộ có nơi mưa rất to như: Ô Quý Hồ lượng mưa lên tới 146 mm; Hoàng Liên 144 mm; Mường Hoa 142 mm; Tả Van 115 mm; Bản Hồ 109 mm. Do mưa lớn kéo dài đã xảy ra sạt lở đất ở nhiều địa phương.

Trong đó, tại thôn Thào Hồng Dến 2 (thuộc xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa) do lượng mưa lớn, úng nước từ ngày 7.9, đến khoảng 13 giờ ngày 8.9 đã xảy ra sạt lở đất lớn từ trên núi cao tràn xuống khu vực dân cư, tràn ruộng và tràn ra đường xuống suối Mường Hoa. Vụ sạt lở đất đá này đã vùi lấp 4 nhà dân, có 26 người.

Sau khi tổ chức tìm kiếm cứu nạn, các lượng lượng đã tìm thấy 4 người chết (gồm 2 người lớn, 2 trẻ em) và 9 người bị thương đã được sơ cứu kịp thời và đưa đi cấp tại Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa.

Theo thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, chiều cùng ngày, các lực lượng đã tìm thấy thêm 2 thi thể và tổng số có 6 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất này.

Trong vụ việc này, thị xã Sa Pa đã huy động 54 cán bộ, dân quân tự vệ tại chỗ của xã Mường Hoa, phường Sa Pa và 26 chiến sĩ công an tiếp cận ngay hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ các nạn nhân, đưa người đi cấp cứu và khắc phục hậu quả vụ sạt lở. UBND thị xã Sa Pa đã thành lập sở chỉ huy tại xã Mường Hoa gần khu vực sạt lở để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) ẢNH: KHÁNH VÂN

Cũng theo UBND thị xã Sa Pa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường giao thông, khu vực chân đồi, ven suối có nguy cơ xảy ra sạt lở đất phát sinh, nhiều nhà dân có hiện tượng sụt lún, nứt gãy.

Các dòng suối trên địa bàn thị xã Sa Pa có mực nước dâng cao đặc biệt là các khu vực có nhà máy thủy điện đang thực hiện xả lũ dễ gây ra lũ quét hai bên bờ sông, bờ suối; hệ thống thoát nước đô thị có khả năng quá tải, gây ra ngập úng trong các khu dân cư.

Thông tin từ UBND thị xã Sa Pa cũng cho biết ngoài tổ chức các đoàn thăm hỏi, chia buồn gia đình có người thiệt mạng, các lực lượng đang tập trung tối đa để tìm kiếm những người đang mất tích trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Mường Hoa.