Cận cảnh 'siêu dự án' 11.000 tỉ đồng hoang tàn trên đất vàng ở Đà Nẵng

Mạnh Cường
11/04/2026 17:59 GMT+7

Từng một thời 'làm mưa làm gió' trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khi mời siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo quảng bá, Cocobay Đà Nẵng giờ đây chỉ còn là những khối bê tông xám xịt, phơi mình cùng nắng gió.

Nằm trên tuyến đường ven biển đắc địa kết nối Đà Nẵng - Hội An (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (tên thương mại Cocobay) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp giải trí hàng đầu Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ hào nhoáng trong các clip quảng bá năm 2017, hiện thực tại đây là những tòa nhà xây dở, cỏ dại mọc um tùm bao phủ lấy khối tài sản nghìn tỉ.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao

Sau khi đột ngột dừng thi công vào đầu năm 2022, toàn bộ công trường trở nên vắng lặng. Các hạng mục thi công dang dở. "Siêu dự án" từng mời siêu sao Ronaldo làm đại sứ thương hiệu nay chỉ còn là nỗi xót xa của giới đầu tư

Nguồn cơn của sự đình trệ không chỉ nằm ở thị trường mà còn ở những "hố đen" pháp lý. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ sai phạm: giá đất tại thời điểm UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê thấp hơn khung giá quy định năm 2008. Đây chính là rào cản khiến dự án không thể hoàn thiện nghĩa vụ tài chính suốt nhiều năm qua

Trước đó, Sở NN-MT đã có nhiều báo cáo đề xuất phương án thu nghĩa vụ tài chính đối với 2 phân khu của dự án (khu phía tây và phía đông đường Trường Sa) và đã được UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương trong năm 2025. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô, đồng thuận với các phương án này, cơ quan chức năng đã tiến hành mời thầu, thuê đơn vị tư vấn độc lập để xác định lại giá đất

Sở NN-MT thành phố Đà Nẵng cho biết, việc xác định lại giá đất là bước then chốt nhằm hoàn thiện nghĩa vụ tài chính của dự án đối với ngân sách nhà nước. Sau đó, các thủ tục pháp lý tiếp theo về đất đai sẽ được hướng dẫn để dự án có thể tiếp tục triển khai. Đây được coi là bước "then chốt" để chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách trước khi có thể tiếp tục hồi sinh dự án

Hy vọng mới cho Cocobay nhen nhóm khi dự án được đưa vào danh mục xử lý lại giá đất theo Kết luận 77-KL/TW và Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội. Việc tháo gỡ các cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ "hồi sinh" những dự án vướng sai phạm thanh tra tại Đà Nẵng, giúp khơi thông nguồn lực đất đai đang bị lãng phí

Bên trong dự án hoang tàn khi cỏ dại mọc um tùm

Dự án nằm trên đất vàng ven biển kết nối Đà Nẵng - Hội An

"Sêu dự án" nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng, tọa lạc trên tuyến đường ven biển kết nối Đà Nẵng - Hội An. Khi ra mắt năm 2017, dự án gây chú ý lớn khi mời siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo quảng bá

Những vướng mắc về giá đất kéo dài hơn một thập kỷ đang là "nút thắt" khiến siêu dự án 11.000 tỉ đồng này rơi vào cảnh hoang tàn, bế tắc

Siêu dự án nghỉ dưỡng giờ chỉ là những khối bê tông phơi nắng, phơi mưa

Dù được cấp phép từ năm 2016 và triển khai rầm rộ, đến đầu năm 2022, dự án bất ngờ dừng thi công và rơi vào tình trạng "đắp chiếu" kéo dài cho đến nay

Những tòa nhà đang thi công dang dở buộc phải dừng suốt nhiều năm

Những block nhà thi công dang dở

Cảnh hoang tàn ở siêu dự án đình đám từng được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế, du lịch của thành phố Đà Nẵng

Nhiều hạng mục của dự án đang xây dựng dở dang ngừng hoàn toàn

Dự án có tổng diện tích 51 ha, được chia thành 2 phân khu chính. Phân khu 1 khoảng 30 ha nằm ở phía tây đường Trường Sa, trong khi phân khu 2 khoảng 21 ha nằm ở phía đông đường Trường Sa. Dự án từng được quảng bá với tổng 10.000 phòng khách sạn, chủ yếu là condotel 3-5 sao, được giới thiệu có hàng trăm tiện ích như câu lạc bộ bãi biển, rạp chiếu phim, nhà hàng 5.000 chỗ, sân khấu lớn và phố đi bộ dài nhất Việt Nam nhưng đến nay "siêu dự án" lại dang dở, không như kỳ vọng

