Cận cảnh 'siêu dự án' 11.000 tỉ đồng hoang tàn trên đất vàng ở Đà Nẵng

Nằm trên tuyến đường ven biển đắc địa kết nối Đà Nẵng - Hội An (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (tên thương mại Cocobay) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp giải trí hàng đầu Đông Nam Á.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ hào nhoáng trong các clip quảng bá năm 2017, hiện thực tại đây là những tòa nhà xây dở, cỏ dại mọc um tùm bao phủ lấy khối tài sản nghìn tỉ.

Sau khi đột ngột dừng thi công vào đầu năm 2022, toàn bộ công trường trở nên vắng lặng. Các hạng mục thi công dang dở. "Siêu dự án" từng mời siêu sao Ronaldo làm đại sứ thương hiệu nay chỉ còn là nỗi xót xa của giới đầu tư ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nguồn cơn của sự đình trệ không chỉ nằm ở thị trường mà còn ở những "hố đen" pháp lý. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ sai phạm: giá đất tại thời điểm UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê thấp hơn khung giá quy định năm 2008. Đây chính là rào cản khiến dự án không thể hoàn thiện nghĩa vụ tài chính suốt nhiều năm qua ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước đó, Sở NN-MT đã có nhiều báo cáo đề xuất phương án thu nghĩa vụ tài chính đối với 2 phân khu của dự án (khu phía tây và phía đông đường Trường Sa) và đã được UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương trong năm 2025. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô, đồng thuận với các phương án này, cơ quan chức năng đã tiến hành mời thầu, thuê đơn vị tư vấn độc lập để xác định lại giá đất ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sở NN-MT thành phố Đà Nẵng cho biết, việc xác định lại giá đất là bước then chốt nhằm hoàn thiện nghĩa vụ tài chính của dự án đối với ngân sách nhà nước. Sau đó, các thủ tục pháp lý tiếp theo về đất đai sẽ được hướng dẫn để dự án có thể tiếp tục triển khai. Đây được coi là bước "then chốt" để chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách trước khi có thể tiếp tục hồi sinh dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hy vọng mới cho Cocobay nhen nhóm khi dự án được đưa vào danh mục xử lý lại giá đất theo Kết luận 77-KL/TW và Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội. Việc tháo gỡ các cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ "hồi sinh" những dự án vướng sai phạm thanh tra tại Đà Nẵng, giúp khơi thông nguồn lực đất đai đang bị lãng phí ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Sêu dự án" nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng, tọa lạc trên tuyến đường ven biển kết nối Đà Nẵng - Hội An. Khi ra mắt năm 2017, dự án gây chú ý lớn khi mời siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo quảng bá

Dù được cấp phép từ năm 2016 và triển khai rầm rộ, đến đầu năm 2022, dự án bất ngờ dừng thi công và rơi vào tình trạng "đắp chiếu" kéo dài cho đến nay

