Khu nghỉ dưỡng trăm tỉ đổ sập do bão: Lộ sai phạm của chủ đầu tư

Ngày 26.1, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh này về kết quả giám định đánh giá nguyên nhân sự cố khiến nhiều căn biệt thự trong Khu nghỉ dưỡng villa Hoa Tiên ở Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị đổ sập khi bão số 10 năm 2025 đổ bộ vào đất liền.

Nhiều căn biệt thự sát biển trong khu nghỉ dưỡng bị đổ sập sau bão số 10 năm 2025

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, khu nghỉ dưỡng này thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành, do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư.

Qua quá trình kiểm tra hiện trường, thu thập hồ sơ và thực hiện giám định, đoàn giám định của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh xác định có 23 căn biệt thự nằm tiếp giáp khu vực kè biển bị hư hỏng hoặc sụp đổ; một số hạng mục công trình khác như kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nguyên nhân khách quan xảy ra sự cố được xác định là do khi bão số 10 đổ bộ trùng với thời điểm triều cường tại khu vực cạnh khu biệt thự dâng cao, gây ra sóng biển lớn phá hoại hầu hết bờ kè biển trước dãy biệt thự, làm sạt lở, khoét chân móng. Kè biển bị gãy đổ gần như toàn bộ khiến nhiều căn biệt thự giáp biển bị đổ sập một phần…

Còn nguyên nhân chủ quan là do chủ đầu tư không thi công xây dựng hạng mục kè biển theo hồ sơ đã được cấp phép, mà tổ chức thi công phương án kè biển chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Kè này được xây dựng bằng gạch bê tông, không đảm bảo về điều kiện chịu lực.

"Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố gây sụp đổ, hư hỏng các công trình đã nêu. Do đó, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả của sự cố. Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm làm rõ trách nhiệm đối với người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sự cố, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật", báo cáo của Sở Xây dựng nêu.

Nguyên nhân chính khiến các căn biệt thự đổ sập khi bão số 10 đổ bộ là do chủ đầu tư không xây dựng kè biển đã được cấp phép ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trên cơ sở kết quả xác định nguyên nhân, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh này xem xét yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức phá dỡ các công trình bị hư hỏng, sụp đổ, không còn khả năng sửa chữa, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự tại địa phương.

Đồng thời, chủ đầu tư phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiệt hại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản do sự cố gây ra.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải tổ chức thi công hạng mục kè biển theo phương án bảo đảm an toàn, chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Khu nghỉ dưỡng villa Hoa Tiên ở Khu du lịch Xuân Thành được xây dựng sát biển với hàng trăm căn biệt thự cao cấp, đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay. Do ảnh hưởng của bão số 10 vào cuối tháng 9.2025 đã khiến nhiều căn biệt thự tại đây bị tàn phá rất nặng nề. Trong số này, nhiều căn sát biển bị đổ sập hoàn toàn với thiệt hại ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Sau khi sự cố xảy ra, các căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng bị đổ sập lộ ra phần móng được xây dựng khá nông, phần kè chắn sóng, chống sụt lún phía trước cũng bị bão và sóng biển đánh vỡ khiến dư luận hoài nghi về chất lượng công trình.