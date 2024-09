Cận cảnh TP.Thái Nguyên ngập lụt khi lũ sông Cầu vượt báo động khẩn cấp

Sáng nay 9.9, UBND TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã ra văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương về việc khẩn trương kiểm tra và khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi).

Lũ sông Cầu dâng cao quá nhanh, từ tối 8.9 đến sáng 9.9 đã vượt báo động khẩn cấp ẢNH: PHẠM HIỆP

Theo văn bản này, Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên Nguyễn Linh yêu cầu về việc triển khai khắc phục hậu quả mưa bão số 3, trong đó xác định rõ nguyên tắc "tính mạng con người là trên hết" trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt.

Sơ tán người dân khỏi khu vực ngập sâu ẢNH: TRẦN HƯNG

Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên yêu cầu cương quyết di dời người dân đến vị trí an toàn; rà soát, khẩn trương sơ tán tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng ngập lụt, đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ, ngập lụt gây ra.

Các phường ven sông Cầu bị ngập lụt trong sáng 9.9 ẢNH: PHẠM HIỆP

Trong trường hợp cần thiết, các địa phương phối hợp hiệp đồng với lực lượng hỗ trợ của Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1 tổ chức gia cố, đảm bảo an toàn tuyến đê; hỗ trợ sơ tán dân đến nơi an toàn.

Quân đội hỗ trợ người dân TP.Thái Nguyên sơ tán ẢNH: TRẦN HÙNG

Theo thông tin từ UBND TP.Thái Nguyên, đến khoảng 11 sáng 9.9, các cơ quan chức năng cơ bản đã sơ tán xong người dân ra khỏi khu vực ngập lụt và đang tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, giảm thiểu thiệt hại.

Lũ sông Cầu dâng cao, không còn nhìn thấy bờ ẢNH: HIỆP PHẠM

Theo UBND TP.Thái Nguyên, cập nhật đến 11 giờ ngày 9.9, toàn thành phố đã có 22 phường ngập úng, 2.829 nhà dân ngập lụt, gần 600 nhà dân phải di dời, sơ tán tài sản.