Cận cảnh trụ sở rộng 3,2 ha sắp thành trường mang tên liệt sĩ Lê Thị Riêng

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Khuôn viên trụ sở UBND quận 12 cũ, TP.HCM rộng hơn 3,2 ha. Những ngày này, các khâu tháo dỡ, dọn dẹp cảnh quan, chuẩn bị cho công tác cải tạo thành ngôi trường liên cấp mang tên liệt sĩ Lê Thị Riêng diễn ra khẩn trương.
Quyết định về việc thành lập Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM được ban hành ngày 20.5.2026. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Sở GD-ĐT có trách nhiệm tổ chức sắp xếp; bố trí đội ngũ nhà giáo, viên chức đảm bảo số lượng theo định mức quy định, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng tổ chức thực hiện việc tuyển sinh, tiếp nhận học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục từ năm học 2026 - 2027.
Trước đó, TP.HCM đã yêu cầu chuyển đổi trụ sở UBND quận 12 cũ, quận Tân Phú cũ thành trường học. Sở GD-ĐT TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND quận 12 cũ thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, đường Lê Thị Riêng, P.Thới An. Đồng thời sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND quận Tân Phú cũ thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, P.Tân Phú, để đưa vào khai thác, phục vụ ngay từ năm học 2026-2027.
Việc trụ sở UBND quận 12 cũ, rộng hơn 3,2 ha, được cải tạo, sửa chữa thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng là dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Càng đặc biệt khi phường Thới An là địa bàn đông dân cư và trước nay không có trường THPT.
Bên trong trụ sở UBND Q.12 cũ trước ngày ‘lột xác’ thành Trường Lê Thị Riêng
Mong được mời con của liệt sĩ Lê Thị Riêng về thăm trường
Được học tập, làm việc dưới mái trường mới thành lập của thành phố, mang tên nữ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đều cảm thấy vinh dự, tự hào.
Ông Lương Văn Minh cho biết ông cũng đang rất mong có thể biết địa chỉ, liên lạc được với những người con của liệt sĩ. Mong mỏi của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường là có thể tới thăm, tri ân gia đình, thắp nén nhang tưởng nhớ nữ anh hùng, đồng thời xin phép gia đình liệt sĩ cho nhà trường được dựng tượng liệt sĩ Lê Thị Riêng ở sân trường; mời gia đình liệt sĩ về thăm trường. Điều này nhằm giáo dục các em học sinh về tấm gương, cuộc đời anh dũng, kiên cường của nữ anh hùng, liệt sĩ để mỗi em thêm yêu Tổ quốc, quyết tâm học tập, để xây dựng, bảo vệ đất nước.
Bình luận (0)