Cận cảnh trụ sở rộng 3,2 ha sắp thành trường mang tên liệt sĩ Lê Thị Riêng

Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, P.Thới An, TP.HCM nằm trên con đường cũng mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng.

Quyết định về việc thành lập Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM được ban hành ngày 20.5.2026. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Chuẩn bị cải tạo trụ sở UBND quận 12 cũ thành ngôi trường liên cấp mang tên liệt sĩ Lê Thị Riêng ẢNH: VŨ ĐOAN

Sở GD-ĐT có trách nhiệm tổ chức sắp xếp; bố trí đội ngũ nhà giáo, viên chức đảm bảo số lượng theo định mức quy định, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng tổ chức thực hiện việc tuyển sinh, tiếp nhận học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục từ năm học 2026 - 2027.

Trước đó, TP.HCM đã yêu cầu chuyển đổi trụ sở UBND quận 12 cũ, quận Tân Phú cũ thành trường học. Sở GD-ĐT TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND quận 12 cũ thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, đường Lê Thị Riêng, P.Thới An. Đồng thời sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND quận Tân Phú cũ thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, P.Tân Phú, để đưa vào khai thác, phục vụ ngay từ năm học 2026-2027.

Việc trụ sở UBND quận 12 cũ, rộng hơn 3,2 ha, được cải tạo, sửa chữa thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng là dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Càng đặc biệt khi phường Thới An là địa bàn đông dân cư và trước nay không có trường THPT.

Phụ huynh, học sinh đang đặt nhiều kỳ vọng vào ngôi trường mới ẢNH: THÚY HẰNG

Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng được cải tạo từ trụ sở UBND quận 12 cũ, rộng hơn 3,2 ha, có hội trường 300 chỗ ngồi, nhiều tòa nhà, khuôn viên xung quanh rộng lớn, nhiều cây xanh ẢNH: THÚY HẰNG

Những tòa nhà sẽ được cải tạo, sửa chữa thành các phòng học, phòng chức năng của học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng thông tin trường sẽ sửa chữa 46 phòng học. Đến thời điểm hiện tại, trang thiết bị đáp ứng đủ 18 lớp để phục vụ cho năm học 2026-2027 ẢNH: THÚY HẰNG

Về phòng chức năng, trường được đầu tư cơ bản bao gồm phòng tin học, ngoại ngữ, một số phòng bộ môn. Sang năm học kế tiếp, trường tiếp tục xin chủ trương đầu tư thiết bị các phòng còn lại ẢNH: THÚY HẰNG

Trụ sở UBND cũ đã có hội trường rộng 300 chỗ ngồi, chưa tiến hành sửa chữa trong năm nay, song nhà trường sẽ tận dụng ngay để làm nơi sinh hoạt cho các em ẢNH: THÚY HẰNG

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học 2026-2027, trường được Sở GD-ĐT TP.HCM cho phép tuyển sinh 10 lớp 10; 4 lớp 1 và 4 lớp 6 ẢNH: THÚY HẰNG

Tới nay, trường đã hoàn thành nhận hồ sơ lớp 10 với 455 học sinh, đang nhận hồ sơ lớp 1 (hiện đã được khoảng 80%) và lớp 6 (hiện đã được gần 90%), dự kiến tuần này sẽ kết thúc tuyển sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Hai bé sinh đôi vừa được phụ huynh hoàn tất thủ tục nhập học vào lớp 1 tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng ẢNH: BẢO NGỌC

Anh Tạ Đắc Thành (trú phường An Phú Đông, TP.HCM), cha của 2 bé sinh đôi, cho biết khuôn viên của trường rộng rãi, thoáng đãng, các con có môi trường vận động, học tập tốt ẢNH: BẢO NGỌC

Tổng số học sinh của trường sau khi hoàn thành tuyển sinh ở cả khối 1, 6 và 10 của năm học đầu tiên này là 775 em. Tất cả các em đều được học 2 buổi/ngày ẢNH: THÚY HẰNG

Đường nội khu trong Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng. Với không gian rộng, cơ sở vật chất đảm bảo, trường cũng tính toán và quyết định tổ chức bán trú 100% cho các em, tùy vào đăng ký của phụ huynh học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Hiện nay trường cũng đang cho học sinh tham gia đăng ký các câu lạc bộ về thể dục thể thao, học thuật, nghiên cứu khoa học… Sân cỏ này dự kiến là nơi cho học sinh tham gia các hoạt động thể dục thể thao, các em học sinh và phụ huynh cũng góp phần tham gia cắt cỏ, dọn dẹp sân bãi này những ngày qua ẢNH: THÚY HẰNG

Công tác sửa chữa trường đang trong giai đoạn chuẩn bị đấu thầu ẢNH: THÚY HẰNG

Để tiến độ được nhanh chóng, trường chủ động ký hợp đồng với một đơn vị tham gia công tác tháo dỡ trước, khi có đơn vị trúng thầu sẽ bắt tay ngay vào sửa chữa, cải tạo, kịp cho ngày khai giảng 5.9. Đơn vị trúng thầu cũng sẽ phải làm ngày làm đêm, để chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất cho năm học mới ẢNH: THÚY HẰNG

Thời gian này Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng thuê 2 người hằng ngày cắt tỉa cây, dọn dẹp cỏ ẢNH: THÚY HẰNG

Tới thời điểm này, trường đã tiếp nhận 22 giáo viên bậc THPT, THCS cùng 2 nhân viên từ các trường khác chuyển về theo chủ trương của Sở GD-ĐT, cơ bản đã đáp ứng đủ. Hiện chưa có giáo viên cấp tiểu học thuyên chuyển về trường ẢNH: BẢO NGỌC

Trong trường hợp nếu số giáo viên tiểu học do Sở GD-ĐT phân bổ về chưa kịp, trường sẽ hợp đồng với một số giáo viên tiểu học đã nộp hồ sơ, đảm bảo công tác giảng dạy ngay cho năm học mới ẢNH: THÚY HẰNG

Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đặt mục tiêu mong muốn xây dựng trường theo xu hướng chuẩn quốc gia, tiêu chí chất lượng cao, tiên tiến hội nhập quốc tế, để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay ẢNH: THÚY HẰNG

Bên trong trụ sở UBND Q.12 cũ trước ngày ‘lột xác’ thành Trường Lê Thị Riêng