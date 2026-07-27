Ngôi trường mang tên liệt sĩ Lê Thị Riêng được cải tạo từ trụ sở UBND cũ

775 học sinh đều được học 2 buổi/ngày

Ngôi trường nằm trên con đường cũng mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. Việc trụ sở UBND Q.12 cũ được cải tạo, sửa chữa thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng là dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Càng đặc biệt khi P.Thới An là địa bàn đông dân cư và trước nay không có trường THPT.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học 2026-2027, trường được Sở GD-ĐT TP.HCM cho phép tuyển sinh 10 lớp 10; 4 lớp 1 và 4 lớp 6. Tới nay, trường đã hoàn thành nhận hồ sơ lớp 10 với 455 học sinh (HS), đang nhận hồ sơ lớp 1 (hiện đã được khoảng 80%) và lớp 6 (hiện đã được gần 90%), dự kiến tuần này sẽ kết thúc tuyển sinh.

Chuẩn bị cải tạo trụ sở UBND Q.12 cũ thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng ẢNH: VŨ ĐOAN

"Tổng số HS của trường sau khi hoàn thành tuyển sinh ở cả khối 1, 6 và 10 của năm học đầu tiên này là 775 em. Tất cả các em đều được học 2 buổi/ngày. Nhà trường cũng tính toán và quyết định tổ chức bán trú 100% cho các em, tùy vào đăng ký của phụ huynh HS. Hiện nay trường cũng đang cho HS tham gia đăng ký các câu lạc bộ về thể dục thể thao, học thuật, nghiên cứu khoa học…", ông Minh nói.

Công tác sửa chữa trường đang trong giai đoạn chuẩn bị đấu thầu. Để tiến độ được nhanh chóng, trường chủ động ký hợp đồng với một đơn vị tham gia công tác tháo dỡ trước, để khi có đơn vị trúng thầu sẽ bắt tay ngay vào sửa chữa, cải tạo, kịp cho ngày khai giảng 5.9. "Khi xác định được đơn vị trúng thầu, đơn vị cũng sẽ phải làm ngày làm đêm, khẩn trương, rốt ráo để chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất cho năm học mới", ông Minh cho hay thêm.

Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng thông tin trường sẽ sửa chữa 46 phòng học. Đến thời điểm hiện tại, trang thiết bị đáp ứng đủ 18 lớp để phục vụ cho năm học 2026-2027. Về phòng chức năng, trường được đầu tư cơ bản bao gồm phòng tin học, ngoại ngữ, một số phòng bộ môn. Sang năm học kế tiếp, trường tiếp tục xin chủ trương đầu tư thiết bị các phòng còn lại. Trụ sở UBND cũ đã có hội trường rộng 300 chỗ ngồi, chưa tiến hành sửa chữa trong năm nay, song nhà trường sẽ tận dụng ngay để làm nơi sinh hoạt cho các em.

Thời gian này Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng thuê 2 người hằng ngày cắt tỉa cây, dọn dẹp cỏ. Ngoài ra, một số phụ huynh và các em HS năng nổ cũng tham gia dọn cây, cỏ với mong muốn góp sức tạo nên trường học xanh, sạch, đẹp.

Chuẩn bị lực lượng giáo viên cho năm học mới

Về đội ngũ giáo viên (GV), ông Minh cho biết tới thời điểm này, trường đã tiếp nhận 22 GV bậc THPT, THCS cùng 2 nhân viên từ các trường khác chuyển về theo chủ trương của Sở GD-ĐT, cơ bản đã đáp ứng đủ. Tuy nhiên hiện chưa có GV cấp tiểu học thuyên chuyển về trường.

Phụ huynh tới nộp hồ sơ cho con vào Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY HẰNG

Trong trường hợp nếu số GV do Sở GD-ĐT phân bổ về chưa kịp, trường sẽ hợp đồng với một số GV đã nộp hồ sơ, đảm bảo công tác giảng dạy ngay cho năm học mới. "Khi lựa chọn đội ngũ GV, nhà trường chú trọng những GV có trình độ, dạy tốt. Vì đây là một ngôi trường mới, chúng tôi cũng đặt mục tiêu mong muốn xây dựng trường theo xu hướng chuẩn quốc gia, tiêu chí chất lượng cao, tiên tiến hội nhập quốc tế để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay", ông Lương Văn Minh bày tỏ.

Phụ huynh đặt nhiều kỳ vọng

Việc có thêm ngôi trường mới, liên cấp, trực thuộc Sở GD-ĐT khiến người dân địa bàn Q.12 cũ rất vui mừng. Anh Tạ Đắc Thành (trú P.An Phú Đông, TP.HCM), cha của 2 bé sinh đôi Minh Anh và Minh An, vừa hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ nhập học cho con vào lớp 1. Anh cho hay các trường tiểu học ở P.An Phú Đông đã đủ số lượng HS lớp 1, các con của anh được phân bổ về Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng.

"Tôi đăng ký bán trú, lớp tiếng Anh tăng cường cho con. Cũng rất mừng khi biết đây là ngôi trường liên cấp, từ tiểu học tới hết THPT. Khuôn viên của trường rộng rãi, thoáng đãng, các con có môi trường vận động, học tập tốt", anh Thành chia sẻ.

Chị Phan Thị Kim Yến, trú P.Thới An, cũng vừa xong thủ tục nộp hồ sơ cho con vào lớp 6. Chị cho hay khi biết tin Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng tuyển sinh các lớp 1, 6, 10 cho năm học 2026-2027, chị mong con mình được vào học ngay. "Trường nằm tại trục đường lớn, không gian cảnh quan rộng rãi, có sân chơi, nhiều cây xanh bóng mát. Điều quan trọng nhất đối với phụ huynh chúng tôi là có thể cho con học bán trú, yên tâm gửi gắm con tới đội ngũ GV. Bên cạnh đó, đây là trường liên cấp, các bé không bỡ ngỡ khi chuyển cấp", chị Yến chia sẻ. Ngoài ra, chị cũng cho hay bản thân yên tâm khi biết trường đặt mục tiêu thành trường chuẩn quốc gia trong tương lai.

Bên trong Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đang được cải tạo

ảnh: Thúy Hằng

Mong được mời con của liệt sĩ Lê Thị Riêng về thăm trường

Được học tập, làm việc dưới mái trường mới thành lập của thành phố, mang tên nữ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng, đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên nhà trường đều cảm thấy vinh dự, tự hào.

Ông Lương Văn Minh cho biết ông cũng đang rất mong có thể biết địa chỉ, liên lạc được với những người con của liệt sĩ. Mong mỏi của tập thể GV, HS nhà trường là có thể tới thăm, tri ân gia đình, thắp nén nhang tưởng nhớ nữ anh hùng, đồng thời xin phép gia đình liệt sĩ cho nhà trường được dựng tượng liệt sĩ Lê Thị Riêng ở sân trường. Điều này nhằm giáo dục các em HS về tấm gương, cuộc đời anh dũng, kiên cường của nữ anh hùng, liệt sĩ để mỗi em thêm yêu Tổ quốc, quyết tâm học tập, để xây dựng, bảo vệ đất nước.

"Đây cũng là trách nhiệm lớn lao của tập thể nhà trường trong hành trình xây dựng một môi trường giáo dục giàu truyền thống, nhân văn, trách nhiệm, kỷ cương, tình thương và chất lượng", ông Lương Văn Minh bày tỏ.