Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Chiều 26.7, đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đến dâng hương và thăm lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Tham gia đoàn công tác có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TP.HCM.

Đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đến dâng hương và thăm lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NHẬT THỊNH

Dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và nhân dân, tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người cộng sản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dâng hương tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn cũng dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nhà quàn hài cốt liệt sĩ, nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng.

Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Máu đào các liệt sĩ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Đoàn đến kiểm tra rãnh đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mới do Bộ Tư lệnh mở rộng từ thông tin của nhân chứng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hun đúc truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường của các thế hệ người Việt Nam.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thắp hương viếng hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho đội quy tập ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.