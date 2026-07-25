Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Đoàn công tác do đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn.



Tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Đại tướng Phan Văn Giang chỉnh hoa trước khi dâng lên các anh hùng liệt sĩ ẢNH: THÚY LIỄU

Đoàn cũng dâng hương tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ, nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Đã quy tập 101 hài cốt liệt sĩ

Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 24.7, lực lượng tiến hành đào thăm dò tại những vị trí được xác định từ lời kể của các nhân chứng. Bước đầu, lực lượng phát hiện, cất bốc và quy tập 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, 1 hài cốt liệt sĩ đơn cùng nhiều di vật. Hơn 70 m³ đất đã được đào, kiểm tra và sàng lọc trong ngày.

Tính đến hết ngày 24.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập 101 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Đội quy tập thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đào mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Trước đó, quá trình tìm kiếm được triển khai trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý. Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn, được xác định có dấu hiệu chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Sau khi khoanh vùng các vị trí có dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng tổ chức đào thăm dò, bóc tách và sàng lọc từng lớp đất. Các mẫu xương, răng đủ điều kiện được thu nhận, mã hóa và bảo quản để phục vụ giám định ADN, đối chiếu với mẫu của thân nhân liệt sĩ. Những di vật được phát hiện cũng được xác minh nhằm tìm kiếm manh mối về danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.

Ngày 25.7, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng.

Hoạt động dâng hương và thăm lực lượng làm nhiệm vụ thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.