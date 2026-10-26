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    Cần cẩu trên sà lan va chạm làm lệch nhịp cầu chữ S ở Cà Mau

    Gia Bách
    Gia Bách
    Trong lúc chở vật tư đi thi công một công trình, cần cẩu trên sà lan va chạm vào cầu Nông sản thực phẩm ở Cà Mau, khiến nhịp giữa lệch khoảng 50 - 60 cm.

    Chiều 26.10, ông Nguyễn Trí Tài, Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp với địa phương xử lý vụ sà lan va chạm làm lệch nhịp cầu Nông sản thực phẩm (còn gọi là cầu chữ S).

    Cần cẩu trên sà lan va vào cầu, làm lệch nhịp cầu chữ S ở Cà Mau - Ảnh 1.

    Cần cẩu trên sà lan khi di chuyển đã va vào cầu Nông sản thực phẩm

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày. Thời điểm này, sà lan số hiệu VR09029320, thuộc Công ty xây dựng Tuấn Hiền, do ông Trần Văn Sức làm thuyền trưởng, đang vận chuyển vật tư đi thi công một công trình cầu khác.

    Cần cẩu trên sà lan va vào cầu, làm lệch nhịp cầu chữ S ở Cà Mau - Ảnh 2.

    Nhịp cầu bị lệch

    ẢNH: G.B

    Trong lúc lưu thông, cần cẩu trên sà lan va vào cầu Nông sản thực phẩm, nối địa bàn ấp 4 và ấp 2, xã Đầm Dơi. Vụ va chạm khiến nhịp giữa cầu lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng 50–60 cm, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng và an toàn của công trình.

    Cầu chữ S nối khu vực chợ trung tâm với bệnh viện khu vực. Thời điểm xảy ra va chạm, nước sông Đầm đang lớn. Một số phương tiện thủy mắc kẹt phía sau sà lan, chưa thể đi qua khu vực cầu.

    Cần cẩu trên sà lan va vào cầu, làm lệch nhịp cầu chữ S ở Cà Mau - Ảnh 3.

    Chính quyền địa phương triển khai cảnh báo, đặt rào chắn, tạm dừng lưu thông qua cầu

    ẢNH: G.B

    Ngay sau khi nhận tin báo, Thường trực Đảng ủy xã Đầm Dơi chỉ đạo UBND xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Cà Mau kiểm tra hiện trường. Lực lượng chức năng đã có mặt, làm việc với đơn vị vận chuyển và phối hợp cùng các cơ quan liên quan đánh giá sơ bộ thiệt hại.

    Trước mắt, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng triển khai cảnh báo, đặt rào chắn, tạm dừng lưu thông qua cầu để bảo đảm an toàn cho người dân.

    Mức độ hư hỏng kết cấu, phạm vi ảnh hưởng và nguyên nhân cụ thể vụ sà lan va chạm cầu đang được kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

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