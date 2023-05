Cần chặt đứt vòng lặp đinh tặc

Thời gian gần đây, nhiều người đi xe máy trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Linh Xuân (P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bị cán đinh, bể bánh. Chiều 6.5, chỉ trong khoảng 10 phút có mặt tại đây, PV Thanh Niên nhặt được hơn 30 mảnh đinh sắt. Những mảnh đinh có hình thoi, dẹp, khoảng 2 cm, sơn màu xanh xám giống màu mặt đường nên rất khó phát hiện. Người dân phải dùng sơn viết dòng chữ "Đoạn đường có đinh, bà con chạy chậm" để cảnh báo.



Người dân nhặt đinh, phía xa là dòng chữ cảnh báo đinh tặc TRẦN DUY KHÁNH

Lãnh đạo UBND P.Linh Xuân xác nhận tình trạng rải đinh tồn tại từ lâu trên tuyến quốc lộ 1. Trong đó, đinh tặc lộng hành tại ngã tư Linh Xuân vào cuối tháng 2 và dịp lễ 30.4 - 1.5 vừa qua. Địa phương tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh về việc các phương tiện qua lại khu vực thường bị cán đinh, gây ra tình huống nguy hiểm. P.Linh Xuân đã lập đội hút đinh, thường xuyên tổ chức hút đinh trên tuyến đường này. Từ đầu tháng 3 đến nay, đội hút đinh gom được khoảng 2 kg đinh hình thoi. Người dân trong khu vực cũng tự chế xe hút đinh, hút được khoảng 10 kg.

Địa phương đã cho các tiệm sửa xe, ve chai trên địa bàn ký cam kết không rải đinh. Bước đầu, Công an P.Linh Xuân liên hệ với công an các phường giáp ranh, tuyên truyền người dân cùng đấu tranh chống tệ nạn này. Công an cũng cài cắm lực lượng, mật phục, theo dõi tại các tuyến đường.

Thời gian tới, P.Linh Xuân cho biết sẽ mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý nạn rải đinh bằng cách kiểm tra các tiệm sửa xe, lắp thêm camera giám sát trên địa bàn.

Người hút đinh cứ hút, kẻ rải đinh vẫn rải

Người dân nhiều lần lên tiếng về nạn rải đinh, đặc biệt trên những tuyến đường có mật độ lưu thông cao, vào các dịp lễ tết. Liên quan hiện trạng mới nhất ở ngã tư Linh Xuân, bạn đọc (BĐ) Hoanglocphat879 cho biết: "Hôm 1.5 tôi cũng bị cán trúng đinh đúng loại này, ở đoạn đường mà Báo Thanh Niên nêu. Tôi chở vợ con, đang chạy xe nhanh, cán trúng đinh nên bị mất lái đâm vào con lươn. Rất may người chỉ bị thương nhẹ. Thật sự, những người gây ra chuyện này quá thất đức".

Cùng nỗi niềm, BĐ Cong Thanh chia sẻ: "Đọc tin mà nhức nhối tâm can. Hãy nghĩ đến chuyện người dân phải được bình an trên đường chở vợ con về nhà. Nếu không may người đi đường cán đinh té bị thương tích, chết người, lúc đó ai giơ tay chịu trách nhiệm?".

Hàng chục mảnh đinh hình thoi nhặt được ở ngã tư Linh Xuân TRẦN DUY KHÁNH

"Những kẻ rải đinh thu lợi cho mình mà hại người, họ không có nhân tính", BĐ Nguyễn Song Giang nhận xét. "Cứ mỗi dịp lễ tết, bọn đinh tặc lại xuất hiện làm khổ người dân. Lực lượng chức năng ra tay thì chúng nằm yên, sau đó nạn rải đinh vẫn tiếp diễn. Vì tiền mà những kẻ vô lương tâm gây nguy hiểm, thương tật cho người dân lương thiện", BĐ Ngô Hưng bức xúc.

Trong khi đó, BĐ Mtrangg7773 đặt câu hỏi: "Kẻ rải đinh cứ rải? Người hút đinh cứ hút? Sự việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, chẳng lẽ cứ thế mãi sao? Lực lượng chức năng, cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm, hãy giải quyết dứt điểm vấn đề này".

Phải giải quyết tận gốc

Theo BĐ, nạn rải đinh vẫn tái diễn do thiếu giải pháp hiệu quả và hình phạt quyết liệt. BĐ Đoàn Hòa cho rằng: "Đoạn đường bị rải đinh luôn có "bạn đồng hành" là các điểm vá vỏ, thay ruột xe "dỏm" với giá cắt cổ. Chỉ cần xóa sổ các điểm này là cuộc sống bình yên".

Đồng quan điểm, BĐ Nguyễn Hà bày tỏ: "Thật độc ác và tham lam chỉ vì mấy trăm ngàn tiền vá ruột xe. Không thể đổ cho lý do nghèo đói. Đây là tội cố tình hủy hoại tài sản và sự an toàn tính mạng của người khác. Cần phải xử lý triệt để, nghiêm minh để diệt trừ tệ nạn này bằng cách lắp nhiều camera giám sát, phạt tiền, bỏ tù".

BĐ Ta Steven Tuan thắc mắc "việc kêu gọi những người vá xe cam kết không rải đinh liệu có hiệu quả" và đề nghị: "Gắn camera khắp nơi để phát hiện rải đinh. Dẹp hết các tiệm vá xe gian dối dọc đường. Tăng hình phạt thật nặng". Tương tự, BĐ Bình Nguyễn đề xuất: "Bắt được kẻ rải đinh thì xử tội cố ý gây thương tích, cố ý phá hoại tài sản, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của công dân. Bắt đối tượng phải đi hút đinh trên các trục đường đã rải đinh".

"Chúng ta bỏ công sức, tiền bạc đi hút đinh chỉ giải quyết bề nổi vấn đề. Bề chìm là đinh tặc lại đi phía sau trong bóng tối rải đinh ra tiếp. Nên chăng hướng đến việc điều chỉnh luật để có căn cứ xử lý. Khi có khung xử phạt, cần đưa những kẻ rải đinh ra tòa xử công khai để răn đe không tái phạm, đồng thời làm gương cho người khác", BĐ Thuong Trinh nêu ý kiến.

Một, xử lý nghiêm người rải đinh bằng phạt tiền, đi lao động công ích tùy vào tính chất nặng nhẹ. Hai, huy động nguồn lực tại chỗ vận động kinh phí gắn camera quan sát các tuyến đường hay xảy ra tình trạng rải đinh. Thiện Thanh Huỳnh Rất nhiều tội có thể quy cho bọn đinh tặc. Thực ra, không có gì khó để chỉ ra bọn này. Chúng phải gắn với dân sửa xe, vá vỏ, thay ruột. Trước sau gì chúng ta cũng bắt được những kẻ này. Nguyễn Nghiêm Chính quyền nên bố trí vài tiệm sửa xe miễn phí ở khu vực đó, thì những tiệm sửa xe rải đinh sẽ lộ diện thôi... Trân Trần Đề nghị đưa hành vi rải đinh vào tội hủy hoại tài sản và cố ý giết người. Có như thế mới dẹp được vấn nạn này. 11828