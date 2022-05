Cần có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà để 'giữ chân' người lao động

Đó là những ý kiến đề xuất của anh Lê Hoàng Minh, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành đoàn TP.HCM tại buổi “Tọa đàm giữa nhóm đại biểu Quốc hội trẻ với cử tri là thanh niên công nhân, lao động trẻ”. Hoạt động do T.Ư Đoàn và nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV tổ chức, diễn ra tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 15.5.

Tọa đàm dưới sự chủ trì của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ khóa XV Nguyễn Anh Tuấn. Đồng chủ trì tọa đàm còn có Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Danh Tú; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật; Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, anh Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm ĐBQH trẻ khóa XV, cho rằng: “Từ tháng 1.2020 đến nay, Việt Nam đã phải chống chọi với 4 đợt dịch Covid-19 và hiện tại đang hướng tới chung sống an toàn với dịch bệnh này. Trong phòng chống dịch, nhiều chính sách, chủ trương đột phát, quyết liệt, sáng tạo, chưa có tiền lệ đã được Bộ chính trị, Quốc hội, chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Có thể thấy rằng, trong cuộc chiến với đại dịch Covid 19, giai đoạn phòng và chống mặc dù rất gian khổ, có nhiều tổn thất, mất mát nhưng nhìn chung đất nước ta đã vượt qua và giành nhiều thắng lợi, được nhân dân, quốc tế ghi nhận”.





Tuy nhiên, theo anh Xuân An, bước sang giai đoạn mới, giai đoạn phục hồi và phát triển, hàng loạt chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ triển khai nhằm hướng đến đối tượng cần hỗ trợ, trong đó có người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. “Theo đó, lực lượng công nhân, lao động trẻ là một trong những đối tượng quan trọng của chính sách hỗ trợ với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vì, đây vừa là đối tượng hỗ trợ vừa là động lực, nguồn lực và chủ thể của chương trình phục hồi và phát triển sau đại dịch”, anh Xuân An nhấn mạnh.

Chia sẻ về giải pháp trong việc kết nối, đồng hành cùng thanh niên công nhân, người lao động trẻ vượt qua đại dịch Covid-19, anh Lê Hoàng Minh, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành đoàn TP.HCM, đề xuất: “Tiếp tục nghiên cứu, nhanh chóng ban hành các chính sách an sinh hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đặc biệt là các chính sách “giữ chân” người lao động, phát triển thị trường lao động ổn định, bền vững. Cụ thể, cần hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tiền thuê nhà để người lao động nhanh chóng quay trở lại các đô thị lớn làm việc, có chính sách xây nhà công nhân, hỗ trợ phát triển các khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân đạt chuẩn; hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, hỗ trợ giảm chi phí tuyển dụng lao động...”.

Ngoài ra, anh Hoàng Minh cũng đề xuất thêm: “Có giải pháp chiến lược quốc gia hỗ trợ kết nối cung cầu lao động hiện nay giữa các tỉnh, các vùng và chỉ đạo các địa phương. Đó là có cơ chế phối hợp sâu trong việc kết nối nhu cầu tuyển dụng và nguồn nhân lực trẻ; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng gấp lao động phục vụ cho doanh nghiệp, đặc biệt chính sách, đào tạo nghề đối với một số đối tượng đặc thù như bộ đội xuất ngũ”.