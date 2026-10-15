Cần Giờ bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Từ mở đường đến mở thị trường

Phát triển hướng biển không phải câu chuyện mới của TP.HCM. Điểm khác của năm 2026 là quyết tâm hiện thực hóa đang được đẩy lên rõ rệt, thông qua cả quy mô đầu tư và tốc độ triển khai.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu tổng vốn đầu tư hơn 93.000 tỉ đồng đã chính thức khởi công ngày 1.7; cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 được thành phố yêu cầu khởi động thi công từ tháng 9; đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỉ đồng (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm) đang được đẩy mạnh triển khai; nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác vốn đầu tư 2.970 tỉ đồng đã khởi công; trong khi Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gần 5 tỉ USD dự kiến khởi công trong tháng 10. Từng mảnh ghép đang rời khỏi bản quy hoạch để bước vào công trường.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách các công trình này kết nối với nhau. Cầu Cần Giờ phá thế lệ thuộc vào phà Bình Khánh; đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đưa lõi đô thị tiến gần hơn về phía biển; cầu Phú Mỹ 2 mở trục sang Đồng Nai và sân bay Long Thành; đường vượt biển nối trực tiếp Cần Giờ với Vũng Tàu; còn cảng trung chuyển quốc tế bổ sung một cửa ngõ logistics và hàng hải quy mô lớn.

Khi đặt trên cùng một bản đồ, đây không còn là những dự án riêng lẻ, mà là một mạng kết nối mới đang tái định vị Cần Giờ trong toàn vùng. KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, từng gọi tác động ấy là khả năng "đảo chiều dòng lưu chuyển". Khi các tuyến mới thành hình, Cần Giờ từ vị trí "vùng ven" trở thành vị trí "trung tâm mới", có thể tiếp nhận dòng khách và dòng hàng từ nhiều hướng thay vì ở vị trí cuối tuyến như trước.

Nhưng "đảo chiều dòng lưu chuyển" mới chỉ là bước đầu. Khoảng cách được xóa nhòa sẽ mở ra một cấu trúc kinh tế rộng hơn: du lịch nghỉ dưỡng, logistics, thương mại, hàng hải, cư trú và đầu tư cùng có thêm dư địa phát triển.

Cảng trung chuyển quốc tế là mảnh ghép cho thấy rõ nhất tầm nhìn này. Khi đi vào vận hành, dự án có thể cùng cụm Cái Mép - Thị Vải nâng vai trò của khu vực trong chuỗi logistics và trung chuyển quốc tế. Ở chiều ngược lại, cầu, đường sắt tốc độ cao, các trục liên vùng và cảng hàng không Long Thành mở rộng khả năng tiếp cận từ trung tâm TP.HCM, Đồng Nai, Long Thành, Vũng Tàu, các địa phương phía nam cũng như quốc tế.

Khi một khu vực đồng thời được kết nối với lõi đô thị, sân bay quốc tế, cảng biển và các trung tâm du lịch lớn, hạ tầng bắt đầu chuyển từ chức năng "mở đường" sang "mở thị trường".

Một cảng biển kéo theo logistics, kho vận, thương mại và chuyên gia; mạng giao thông hoàn chỉnh thúc đẩy dòng khách, dịch vụ và cư trú; còn các đại dự án đô thị - du lịch với hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ quy mô lớn tạo thêm lý do để dòng người ở lại lâu hơn. Hạ tầng vì thế không chỉ làm Cần Giờ gần hơn, mà bắt đầu làm nền kinh tế Cần Giờ lớn hơn.

Đó là nền tảng để Cần Giờ tiến gần hơn tới vai trò một thủ phủ du lịch - nghỉ dưỡng, đầu mối logistics - trung chuyển và cực đô thị mới ở phía nam TP.HCM. Khi cánh cửa kết nối mở rộng, câu hỏi tiếp theo không còn là làm sao đưa người tới, mà là lấy gì để giữ lại và chuyển hóa những dòng người, dòng vốn ấy thành sức sống kinh tế lâu dài.

Dựng nền cho một trung tâm quốc tế

Trong sự chuyển mình của Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise mang quy mô của một "siêu đô thị biển" tầm cỡ quốc tế hơn là một dự án đô thị đơn lẻ.

Trên diện tích 2.870 ha, tiên phong theo mô hình ESG++, Vinhomes Green Paradise được phát triển đồng thời các chức năng cư trú, nghỉ dưỡng, giải trí, y tế, thương mại, hội nghị - sự kiện và dịch vụ. Đây là quy mô khổng lồ để không chỉ tạo thêm một điểm đến quốc tế, mà hình thành cả một nền kinh tế điểm đến. Nếu hạ tầng bên ngoài mở đường cho dòng người, Vinhomes Green Paradise tạo năng lực biến dòng người ấy thành nhu cầu cư trú, lưu trú, tiêu dùng và hoạt động kinh tế quanh năm.

Một trong những lớp năng lực rõ nhất là lưu trú cao cấp. Quy hoạch khoảng 50.000 phòng khách sạn phủ tất cả loại hình, phân khúc, cùng sự hiện diện của The Ritz-Carlton, Marriott, InterContinental, Vinpearl và nhiều thương hiệu toàn cầu 5 - 6 sao, đưa Cần Giờ bước thẳng vào mạng lưới khách sạn quốc tế và phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp.

Đây không đơn thuần là bổ sung nguồn phòng lưu trú, mà là nâng chuẩn điểm đến, nâng chất lượng dòng khách và mở cửa vào các mạng lưới phân phối toàn cầu. Riêng The Ritz-Carlton và Marriott Hotel có tổng quy mô khoảng 700 phòng và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp; các thương hiệu quốc tế vì thế không chỉ mang tên tuổi, mà còn mang theo hệ tiêu chuẩn, tệp khách hàng và sức hút toàn cầu.

Y tế mở thêm một dư địa có giá trị cao. Vinmec Cần Giờ vừa khởi công ngày 20.9, dự kiến khai trương tháng 12.2027, với quy mô 500 giường, công suất dự kiến khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm, hợp tác chiến lược cùng Cleveland Clinic - một trong những hệ thống y tế hàn lâm hàng đầu thế giới. Mô hình điều trị chuyên sâu, phục hồi sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng đặt Cần Giờ vào một thị trường hoàn toàn khác: du lịch y tế, khách lưu trú dài ngày, chuyên gia, người nước ngoài và những cộng đồng coi chất lượng chăm sóc sức khỏe là tiêu chuẩn sống cốt lõi.

Vinmec Cần Giờ vì thế không chỉ hoàn thiện tiện ích của một siêu đô thị. Một hệ thống y tế chuẩn quốc tế đặt trong quần thể nghỉ dưỡng - lưu trú tạo thêm bảo chứng cho chuẩn sống cao cấp, đồng thời mở khả năng hút những dòng khách có mức chi tiêu cao và biên độ quốc tế lớn.

Cùng với đó, VinWonders Cần Giờ 122 ha với số lượng trò chơi top đầu thế giới, 2 sân golf 36 hố 155 ha, Tổ hợp Trung tâm hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh hàng đầu Đông Nam Á, Tổ hợp ẩm thực - giải trí 24/7 Cosmo Bay 46 ha… tạo nên một nhịp vận hành khác. Cần Giờ không chỉ có thêm điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, MICE, thể thao, nghệ thuật, kinh tế đêm mà có thêm động lực kéo khách đến quanh năm, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng mức chi tiêu.

Đây là điểm then chốt: một trung tâm mới không chỉ cần đông người, mà phải đủ sức "thắp sáng" nền kinh tế 24/7. Du lịch, MICE, y tế, golf và thương mại tạo dòng khách ban ngày; vui chơi, sự kiện, ẩm thực và kinh tế đêm kéo dài vòng chi tiêu; trong khi cộng đồng cư dân tạo sức mua nền quanh năm.

Khi các lớp nhu cầu cùng hội tụ, Cần Giờ không còn phụ thuộc vào một mùa cao điểm hay một dòng khách duy nhất. Vinhomes Green Paradise vì thế không chỉ bổ sung một quần thể lớn, mà đang góp phần dựng nên hạ tầng dịch vụ và chuẩn sống quốc tế, nền tảng để khu vực tiến tới vai trò một thủ phủ du lịch - dịch vụ - nghỉ dưỡng cao cấp có sức cạnh tranh ở cấp độ khu vực và thế giới.

Khi hạ tầng chiến lược mở rộng biên độ kết nối, còn một hệ sinh thái đủ lớn tạo ra cư trú, tiêu dùng, dịch vụ và những dòng khách giá trị cao quanh năm, Cần Giờ sẽ bước sang một kỷ nguyên phát triển khác. Giá trị của vùng đất khi đó không còn nằm ở những tiềm năng được nói tới, mà ở quy mô kinh tế thực sự có thể hình thành trên đó.

Đó mới là bước chuyển quyết định: Từ một vùng đất chờ được đánh thức thành một trung tâm có khả năng tự tạo sức hút, tự nuôi dưỡng nhu cầu và tạo ra giá trị dài hạn.

Với tốc độ thiết kế tối đa dự kiến 350 km/giờ, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ được định hướng trở thành tuyến đường sắt đô thị có tốc độ cao nhất Việt Nam, Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ dự kiến rút xuống còn khoảng 13 phút. Tuyến đường sắt được kỳ vọng góp phần giảm sự phụ thuộc vào đường bộ và phà, đồng thời mở rộng không gian phát triển về phía nam thành phố. Cần Giờ hiện cũng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có khu đô thị Vinhomes Green Paradise với diện tích gần 2.900 ha và tổng vốn đầu tư gần 10 tỉ USD, được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng mới của TP.HCM trong kỷ nguyên tiến biển.