Cần Giờ lột xác ngoạn mục: Từ Rừng Sác đến 'rừng' lễ hội

Cả ngày chơi mãi không chán từ rừng xuống biển

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đã đi tới những ngày cuối cùng, song, không khí sôi động tại Cần Giờ dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cần Giờ trở thành điểm đến lý tưởng của các gia đình dịp đầu xuân năm mới

Sau những ngày đầu xuân bung nở rực rỡ, trở thành phông nền "tuyệt đối điện ảnh" cho hàng ngàn bức hình của các "tín đồ check-in", 600 gốc mai, đào đã dần nhường lại sân khấu cho không gian lễ hội sống động với sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc hiện đại và các phong tục truyền thống.

Từ mùng 4 tết đến nay, không gian hội xuân liên tục được khuấy động nhờ liên hoàn chương trình biểu diễn xiếc hoạt náo, đi cà kheo. Các tiết mục xiếc quen thuộc như tung hứng bóng, thăng bằng, ảo thuật tương tác được các nghệ sĩ trình diễn khéo léo ngay trước mắt người xem. Khác với sân khấu chuyên nghiệp, các nghệ sĩ ở đây vừa diễn vừa trò chuyện, tương tác, tạo cảm giác thân thiện và lôi cuốn tất cả mọi người vào cuộc vui chung.

Không gian lễ hội sôi động và rực rỡ bao phủ xã đảo Cần Giờ

Cùng với đó, những nghệ sĩ cà kheo trong trang phục rực rỡ, sải bước trên đôi chân dài lênh khênh, không chỉ đi bộ mà còn nhún nhảy theo điệu nhạc, vẫy tay chào du khách và sẵn sàng cúi thấp người để chụp ảnh cùng các bạn nhỏ.

Nổi bật giữa các chương trình hoạt náo sôi động là khu vực gieo quẻ đầu năm. Trong các gian hàng được trang trí theo phong cách hoài cổ, hoạt động này mang đậm nét văn hóa tâm linh này diễn ra xuyên suốt từ 9 - 18 giờ, thu hút rất đông du khách ghé qua. Những lời luận giải trên quẻ không chỉ nói về tài lộc, gia đạo mà còn gửi gắm những lời chúc bình an, giúp du khách cảm thấy thư thái và có thêm niềm tin cho một năm mới hanh thông.

Lần thứ 2 trở lại Cần Giờ kể từ khi khai mạc hội xuân 2026, Minh Anh (ngụ P.Trường Thọ, TP.HCM) cho biết lần đầu tiên cô đi với bạn trai đúng dịp Lễ Tình Nhân 14.2. Hôm đó, bạn trai đã chuẩn bị 1 màn tỏ tình siêu lãng mạn trong khung cảnh sặc sỡ của hàng chục khinh khí cầu cùng dù lượn và 600 gốc mai, đào bung nở rực rỡ lần đầu tiên có tại Cần Giờ. Do Minh Anh sợ độ cao nên họ chỉ đứng dưới ngắm khinh khí cầu, không dám trải nghiệm nhưng khung cảnh đặc biệt phía dưới cùng đủ khiến không gian trở nên xúc động lạ thường. Và, họ đã chính thức kỷ niệm ngày "thoát hội độc thân" bằng bộ ảnh áo dài giữa vườn xuân vào 14.2.2026 tại Cần Giờ.

Cần Giờ mang diện mạo mới đầy sống động, đáp ứng nhu cầu của du khách cả trong và ngoài nước

Mùng 4 trở lại xã đảo, Minh Anh đưa ba mẹ cùng đi du xuân, tham gia 1 tour gồm tham quan Rừng Sác, sau đó tham gia lễ hội xuân, thưởng thức ẩm thực 3 miền, chơi trò chơi dân gian, xem biểu diễn âm nhạc, xem xiếc, gieo quẻ, tham gia workshop làm lì xì...

"Ba mẹ tôi vô cùng kinh ngạc. Thế hệ ba mẹ tôi trước đây nhắc tới Cần Giờ là chỉ nghĩ đi xem khỉ, nếu ai đi Rừng Sác rồi thì hầu như không còn lý do để quay lại. Hai người chưa bao giờ nghĩ đến 1 ngày xã đảo này lại trở nên sôi động và thú vị, đi chơi được cả ngày như vậy. Sau này có khu đô thị lấn biển mới, tôi chắc chắn sẽ đưa ba mẹ xuống Cần Giờ thường xuyên vì họ rất thích không khí rừng, biển trong lành ở đây " - Minh Anh chia sẻ thêm.

Nhiều thế hệ gia đình quây quần, ấm áp bên không gian xuân rực rỡ

Quả thật, chưa bao giờ người dân Cần Giờ lại thấy quê hương mình "thay da đổi thịt" rộn ràng đến thế. Lần đầu tiên trong lịch sử, dịp Tết Nguyên Đán tại đây không còn là những ngày nghỉ lễ lặng lẽ mà nhộn nhịp từng tốp, từng đoàn khách cứ nối đuôi nhau, náo nhiệt vô cùng. Ánh mắt lấp lánh của các cô chú tiểu thương tại chợ Hàng Dương hay nụ cười của những người chèo ghe ở Vàm Sát đã nói lên tất cả.

Cần Giờ chỉ trong 10 ngày nghỉ tết đã trở thành "thỏi nam châm" thực thụ, hút hàng chục ngàn lượt khách đổ về, bung hình tràn khắp cõi mạng. "Lần đầu tiên tôi thấy Cần Giờ đông vui mà xôm tụ tới 3 tuần lễ thế này. Bà con ai nấy đều phấn khởi, vừa có thu nhập vừa thấy tự hào vì khách phương xa khen Cần Giờ đẹp quá!" – một người dân xã đảo không giấu nổi tự hào khi quê mình trở thành tâm điểm.

Rất nhiều trải nghiệm đa dạng, ngập tràn hương xuân mang đến nhiều cảm xúc cho du khách

Hướng tới điểm đến siêu trải nghiệm

Màn 'lột xác' của Cần Giờ không chỉ dừng lại trong giới hạn lễ hội xuân mà như lời bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ phát biểu trong ngày khai mạc: Từ chuỗi những hoạt động hội xuân này, xã mong muốn doanh nghiệp tiếp tục cùng địa phương xây dựng hình ảnh 1 Cần Giờ thân thiện, nghĩa tình, mến khách; định hình lại vị thế một điểm đến tích hợp thiên nhiên - văn hóa - lễ hội, để mỗi du khách tới đây sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ.

Mô hình "chuyển mình" từ vùng biển đảo hoang sơ thành thiên đường giải trí mà Cần Giờ đang hướng tới đã được chứng minh hiệu quả từ thành công của Phú Quốc. Chỉ hơn một thập kỷ trước, đảo Ngọc vẫn là vùng đất hoang sơ, khách đến ăn hải sản rồi về. Sau đó, nhờ sự xuất hiện của các "siêu quần thể" du lịch tích hợp, Phú Quốc đã nhanh tróng bật lên trở thành thiên đường nghỉ dưỡng biển mang tầm quốc tế, thay đổi hoàn toàn diện mạo kinh tế và đời sống người dân địa phương.

Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi "lễ hội trong lễ hội" tràn đầy sắc xuân và năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam

Nhìn ra thế giới, Sentosa (Singapore) cũng đã có 1 hành trình lột xác thần kỳ từ một hòn đảo quân sự cũ kỹ, khô khan "biến hình" thành khu phức hợp vui chơi giải trí hàng đầu thế giới, đóng góp hàng tỉ USD cho GDP đảo quốc sư tử.

Cần Giờ cũng đang đi trên đúng lộ trình đó. Với dự án Khu đô thị du lịch lấn biển, Cần Giờ không chỉ dừng lại ở một điểm "trốn nóng" cuối tuần với vài điểm đến lẻ tẻ, kém hấp dẫn. Trong tương lai gần, khi các tổ hợp giải trí đẳng cấp quốc tế hoàn thành, đây sẽ là một siêu đô thị biển với quy mô và dịch vụ có thể sánh ngang với những trung tâm giải trí lớn nhất châu Á.

Sự kết hợp giữa giá trị bảo tồn của Khu dự trữ sinh quyển thế giới và hạ tầng du lịch hiện đại chính là "chìa khóa vàng". Với mô hình du lịch tích hợp thiên nhiên, văn hóa, lễ hội trong cùng 1 điểm đến, Cần Giờ sẽ không còn là "bãi biển bị lãng quên" mà được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của sự phồn vinh, nơi thiên nhiên và công nghệ giải trí cùng thăng hoa.