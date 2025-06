Cần gỡ khó nộp phạt nguội

N ỘP PHẠT NGUỘI VẪN KHÓ

Những ngày đầu tháng 5, anh N.M.Ch (tài xế Công ty T.N ở Q.1, TP.HCM) đưa xe bán tải của công ty đi đăng kiểm thì được báo còn 7 lỗi vi phạm chưa xử lý. Trong đó, 1 lỗi quá tốc độ từ 10 - 20 km/giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các lỗi khác ở Ninh Thuận, TP.HCM từ tháng 3.2021. Đáng nói, quá trình đóng phạt tại đâu cũng mất thời gian chờ đợi.

Anh Ch. đến Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 ở số 134 Hàm Nghi, Q.1 (TP.HCM) thuộc Cục CSGT (C08) Bộ Công an vào lúc 14 giờ, bốc số thứ tự 66. Chờ đến 19 giờ, mới đến lượt xem hồ sơ của anh và CSGT báo sai giấy tờ, yêu cầu làm lại. Lần thứ hai, anh quay lại và bốc số thứ tự 37, cảnh sát cơ động thông báo ai có số thứ tự sau 20 thì mời về vì CSGT làm không kịp.

Người dân chờ đợi xử lý phạt nguội cho lỗi vi phạm trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây Ảnh: Vũ Phượng

Lần thứ ba lên làm việc, anh Ch. mới được CSGT xác định lỗi vi phạm, chờ 4 tiếng sau để ký biên bản. Anh chia sẻ: "Đây là xe công ty, ngày tôi đưa xe đi đăng kiểm thì nhận một danh sách dài các lỗi vi phạm từ năm 2021 - 2023. Do tài xế ở thời điểm đó đã nghỉ việc nên tôi đi xử lý".

Cùng anh Ch. đi nộp phạt nguội, PV Thanh Niên ghi nhận tới 15 giờ, CSGT vẫn đang giải quyết số thứ tự của ngày hôm trước. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày liền, người đóng phạt ngồi kín các dãy ghế, một số người cặm cụi viết tường trình theo mẫu dán sẵn trên bảng. Tại đây, nhiều người than thở xe đã qua 2 - 3 lần đăng kiểm nhưng lỗi phạt nguội vài năm trước bỗng nhiên xuất hiện. Một số trường hợp bị dồn lỗi, tiền phạt từ 20 - 40 triệu đồng khiến tài xế "méo mặt". Không nhận được thông báo nhưng vì xe đến hạn đăng kiểm, nhiều người chấp nhận đóng phạt để được giải quyết nhanh gọn.

Với 3 lỗi quá tốc độ khác tại Ninh Thuận, anh Ch. từ TP.HCM đón xe khách ra lấy số thứ tự, CSGT hẹn 2 ngày sau quay lại làm việc vì đang kẹt nhiều hồ sơ của các ngày trước. Để tránh mất công đi - về, anh thuê khách sạn gần đó, ở lại chờ gặp CSGT để được xác định lỗi vi phạm.

Tương tự, mới đây, anh N.T.T (ở TP.HCM) tra cứu thông tin trên website C08 Bộ Công an thì bất ngờ thấy lỗi vi phạm "Dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định" từ tháng 11.2023. Thông báo yêu cầu anh đến Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Phòng 6, C08) hoặc công an nơi cư trú (thời điểm đó là Đội CSGT - TT Công an Q.Phú Nhuận) để đóng phạt.

Đến công an quận, anh T. trình bày không nhận được thông báo, đề nghị CSGT gỡ lỗi. Tuy nhiên, cán bộ tại đây hướng dẫn anh quay về nơi ban đầu - tức nơi phát hiện vi phạm để xử lý, xác minh khiếu nại. Với lỗi này, anh T. bị phạt 11 triệu đồng, tạm giữ bằng lái xe 3 tháng.

Anh T. đến số 134 đường Hàm Nghi lúc 10 giờ 30 vào một ngày làm việc trong tuần nhưng cảnh sát cơ động trực cổng giải thích "không tiếp nhận hồ sơ bây giờ". Theo chỉ dẫn của những người cùng đi đóng phạt nguội các lỗi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 13 giờ 30, anh T. quay lại. Lúc này, rất đông người chờ vào xác định vi phạm.

"Không có máy bấm số thứ tự, thay vào đó, một cảnh sát cơ động tự phân phát phiếu. Nhận phiếu, 2 tiếng sau, tôi mới được vào gặp CSGT. Tôi vừa giải thích tình huống của mình nhưng CSGT yêu cầu tôi viết bản tường trình cam kết đóng phạt, không khiếu nại theo mẫu có sẵn, rồi hẹn 1 tuần sau quay lại đóng phạt", anh T. nói. Ngày đóng phạt, anh T. tiếp tục quay lại nhưng phòng tiếp nhận quá nhỏ, người đóng phạt đông, ngồi tràn ra vỉa hè.

C HỦ XE KHIẾU NẠI THÌ VỀ NƠI PHÁT HIỆN VI PHẠM XÁC MINH

Thời gian qua, Báo Thanh Niên ghi nhận phản ánh của một số người dân về vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (tuyến do C08 quản lý) hoặc các tỉnh, thành khác đến các đơn vị thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM để xử lý. Tuy nhiên, CSGT chỉ tiếp nhận các trường hợp đồng thuận đóng phạt, còn trường hợp có khiếu nại, thắc mắc, CSGT TP.HCM đều yêu cầu quay lại nơi phát hiện vi phạm để xác minh.

Về tình huống này, đại diện PC08 Công an TP.HCM giải thích các đội, trạm thuộc PC08 chỉ tiếp nhận các trường hợp chấp nhận lỗi, đồng ý đóng phạt. Các trường hợp có khiếu nại thì chủ xe phải quay về nơi phát hiện lỗi mới đủ căn cứ giải quyết.

Lý giải việc thời gian qua, người dân đi nộp phạt nguội lỗi xảy ra tại tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phải chờ đợi lâu, trung tá Hoàng Sơn Ca, Phó trưởng phòng 6 (C08), cho biết việc thực hiện trình tự thủ tục để xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt hành vi vi phạm và xử phạt đúng người, đúng hành vi, tránh oan sai.

Từ đầu tháng 4.2025, số lượng người dân đến Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 để xử lý vi phạm rất đông. Mỗi ngày, cán bộ thực hiện công tác tiếp dân, xử lý vi phạm phải lập hơn 100 biên bản, làm việc ngoài giờ hành chính để phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, công tác xử phạt vi phạm hành chính chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của lực lượng CSGT phải đảm nhiệm mà nhiệm vụ nào cũng cần thiết và khẩn trương.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ huy động CSGT tăng cường hỗ trợ và làm việc cả ngày thứ bảy nếu cần; đồng thời hướng dẫn, giải thích để công dân hiểu và phối hợp xử lý; kịp thời giải quyết các vụ việc trong ngày", trung tá Hoàng Sơn Ca cho hay.

G Ỡ VƯỚNG

Theo C08, tình trạng chờ đợi lâu, dồn ứ tại trụ sở chờ nộp phạt nguội có thể do một số chủ xe không chủ động tra cứu thường xuyên thông tin vi phạm, đi đăng kiểm mới biết. Tuy nhiên, việc chen chân chờ xác định vi phạm chỉ mang tính thời điểm, hiện các trụ sở không quá đông, phần lớn người dân có thể giải quyết trong ngày. Sau khi xác định vi phạm, người bị lập biên bản có thể đóng phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trước đây, C08 gửi thông báo đến cơ quan đăng kiểm để ngăn chặn các trường hợp chưa xử lý phạt nguội bằng văn bản. Hiện thao tác này được số hóa, đăng kiểm và CSGT có kết nối tương thích nên lỗi cũ vài năm trước xuất hiện.

Sau khi rà soát, cập nhật phần mềm, CSGT đã xử lý các trường hợp trục trặc liên quan hệ thống, xác định một số trường hợp là do người vi phạm chuyển chỗ ở nhưng không cập nhật thông tin, mua bán xe không sang tên đổi chủ, thư thất lạc hay cố tình trốn tránh… Nếu đủ căn cứ và hết thời hiệu vi phạm hành chính thì CSGT đã giải tỏa lỗi. Hiện hệ thống phạt nguội cơ bản hiển thị các lỗi vi phạm từ tháng 1.2023 trở về sau.

Đơn vị này cũng giải thích CSGT phải mời chủ xe lên trực tiếp để xác định vi phạm vì qua camera giao thông hay clip do người dân cung cấp, CSGT chưa thể xác định ai là người lái xe. Chủ xe có trách nhiệm tường trình xem thời điểm đó ai là người điều khiển, thực hiện hành vi vi phạm.