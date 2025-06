Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong những năm gần đây, với sự gia tăng mạnh của khách du lịch quốc tế, khách chuyên gia và số lượng lớn là du khách trẻ ưa thích trải nghiệm homestay. Các mô hình lưu trú ngắn ngày trong căn hộ chung cư phát triển nở rộ tại TP.HCM, tập trung chủ yếu tại các quận trung tâm như quận 1, 3, Bình Thạnh, 4, 7, Phú Nhuận và khu vực TP.Thủ Đức.

Nhiều chủ căn hộ tận dụng thời gian căn hộ trống để tạo thêm thu nhập từ việc cho thuê theo ngày hoặc theo tuần, một số nhà đầu tư chuyên nghiệp còn mua hoặc thuê lại nhiều căn hộ để kinh doanh lưu trú, tạo thành chuỗi dịch vụ tương tự như khách sạn. Lượng khách thuê đa dạng, từ khách du lịch nội địa, khách nước ngoài cho đến chuyên gia, người lao động làm việc ngắn hạn. Mô hình này đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và mang lại nhiều lợi ích kinh tế.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng đó cũng kéo theo hàng loạt vấn đề đáng quan tâm như: phát sinh mâu thuẫn giữa cư dân và chủ hộ cho thuê, khó khăn trong việc quản lý an ninh, không đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy, chưa minh bạch trong việc kê khai nghĩa vụ thuế và đặc biệt chưa có hệ thống pháp lý rõ ràng để điều chỉnh hoạt động này.

Sở Du lịch TP.HCM cho rằng căn hộ cho thuê ngắn ngày tiềm ẩn nhiều rủi ro ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bên cạnh đó, mô hình kinh doanh lưu trú ngắn ngày trong căn hộ chung cư tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách du lịch. Việc không phát sinh hợp đồng dịch vụ rõ ràng, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp khiến du khách gặp khó khăn trong việc khiếu nại hoặc xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình lưu trú. Các cơ sở vật chất, dịch vụ và sản phẩm không được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát định kỳ. Đồng thời thiếu các bộ phận hỗ trợ thường trực như lễ tân, bảo vệ hoặc lực lượng phản ứng nhanh, dẫn đến nguy cơ không đảm bảo an toàn cho du khách.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách mà còn làm suy giảm hình ảnh chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện của ngành du lịch TP.HCM. Đặc biệt, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, các phản ánh tiêu cực nếu lan truyền trên mạng xã hội có thể gây tác động tiêu cực đến hình ảnh điểm đến của TP.HCM trong mắt du khách quốc tế.

Để đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại luật Du lịch 2017, trong đó quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bao gồm: Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch chưa được xếp hạng, vẫn phải đáp ứng điều kiện tại luật Du lịch 2017. Đồng thời tuân thủ các quy định từ điều 22 đến điều 27 Nghị định số 168/2017 và Nghị định số 142/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về du lịch nêu trên và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện quy định tại luật Nhà ở 2024 và điều 12 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2025 của UBND TP.HCM về việc quản lý, khai thác căn hộ chung cư làm cơ sở lưu trú du lịch.

Ngoài ra, cơ sở lưu trú du lịch có trách nhiệm thực hiện báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch được quy định tại Thông tư số 18/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kê khai giá dịch vụ được quy định tại Nghị định số 85/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Giá; khai báo lưu trú theo quy định Nghị định 96/2016 bằng các hình thức khai báo được quy định tại Thông tư 55/2021 của Bộ Công an.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề án quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch trên địa bàn TP.HCM nhằm phục vụ công tác triển khai áp dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Đồng thời, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động lưu trú du lịch góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cư dân và an toàn cho du khách.