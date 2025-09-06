Căn hộ của Phó chủ tịch HoREA bị cắt nước 8 tháng

TS Đỗ Thị Loan, hiện là Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho biết vào ngày 7.1.2025, Ban quản lý chung cư nơi bà đang sống là Công ty CBRE Việt Nam đã cắt nước căn hộ V5-1002, chung cư Sunrise City (quận 7 cũ, TP.HCM) của bà do không đóng tiền nước tháng 10, 11 và 12.2024.

Theo bà Loan, lý do bà không đóng tiền nước vì trong thông báo phí dịch vụ hàng tháng của CBRE Việt Nam có báo khối lượng nước quá cao, quá bất hợp lý. Lượng nước tiêu thụ bình quân hàng tháng liên tục trên 12 m3/người/tháng.

Như tháng 2.2021 là 26,20 m3/người/tháng, tháng 8.2021 khoảng 31 - 32 m3/người/tháng, tháng 9.2021 là 25,60 m3/người/tháng, tháng 3.2022 là 25 m3/người/tháng, tháng 5.2022 là 28 m3/người/tháng, tháng 11.2022 khoảng 30 m3/người/tháng, tháng 6.2024 là 22 m3/người/tháng, tháng 10.2024 là 22 m3/người/tháng, tháng 11.2024 là 15 m3/người/tháng, tháng 12.2024 là 17m3/người/tháng, tháng 1.2025 là 19 m3/người/tháng...

Không có nước máy, TS Đỗ Thị Loan hiện là Phó chủ tịch HoREA phải chở nước từ ngoài lên căn hộ để dùng ẢNH: NVCC

TS Đỗ Thị Loan nói đây là một con số hết sức vô lý bởi bà ở một mình, ăn kiêng với ngũ cốc, sữa tươi và trái cây nên nấu ăn rất ít. Bà cũng chưa sử dụng máy rửa chén, lò nướng trong 12 năm qua. Sử dụng lò vi sóng rất ít và 4 - 5 năm trở lại đây không sử dụng. "Tôi tắm đứng nhanh 1 lần/ngày, không sử dụng bồn tắm trong 12 năm qua. Nhà 1 tuần lau 1 lần, giặt đồ vài lần/1 tuần, không có hồ cá, không có hồ bơi, không có sân vườn, không tiếp khách, không tổ chức tiệc tùng, không cắm hoa, không có nuôi chó, mèo...", bà Loan liệt kê.

Nước chứa trong các thùng nhựa ở nhà TS Đỗ Thị Loan ẢNH: NVCC

Cũng theo bà Loan, trong thời gian căn hộ bị cúp nước bà phải đi lấy nước sử dụng hàng ngày bên ngoài. "Một chủ quán phở tốt bụng mua giúp tôi 24 xô nước, loại 35 lít và cho tôi lấy nước từ quán phở ở quận 8 cũ chở về chung cư. Mỗi lần bác tài xe ba gác chở 12 xô nước tới sảnh và thêm 3 người hỗ trợ mang 12 xô nước lên căn hộ. Trong những tháng qua tôi tự theo dõi, kiểm tra rất kỹ, lượng nước tiêu thụ của tôi khoảng 4 - 5 m3/người/tháng, không quá 100.000 đồng/người/tháng", bà Đỗ Thị Loan cho biết.

Tuy nhiên, mới đây, Ban quản lý chung cư không cho bà dùng thang máy để vận chuyển nước lên căn hộ. Chính vì vậy, hàng ngày, bà phải đi mua nước khoáng đóng chai về phục vụ sinh hoạt trong gia đình, quần áo cũng đi giặt bên ngoài tiệm giặt ủi.

Hiện bà Loan đã gửi đơn đến nhiều cơ quan ban ngành và đề nghị ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ tại sao lượng nước tiêu thụ hàng tháng căn hộ của bà và hàng trăm căn hộ bị ghi nhận quá cao, quá vô lý trong nhiều năm qua tại chung cư.

"Đây là vấn đề cần được minh bạch triệt để, tránh tạo tiền lệ xảy ra tương tự ở các chung cư khác, ảnh hưởng tới niềm tin của người mua căn hộ chung cư", bà Loan bức xúc.

Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và tìm hiểu sự việc...