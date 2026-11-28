Tranh cãi chưa hồi kết

Điều 12 cũng bổ sung quyền của chủ sở hữu nhà ở, gồm cho thuê lưu trú, bên cạnh mục đích để ở và cho thuê để ở. Trường hợp sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê ở hoặc lưu trú, chủ sở hữu phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Từ lâu, hoạt động cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn qua các nền tảng như Airbnb đã gây ra cuộc đấu tranh giữa hai phe. Trong khi những người mua căn hộ để khai thác cho thuê lý lẽ rằng căn hộ là tài sản hợp pháp của họ nên có quyền khai thác cho thuê để tăng thu nhập, tăng nguồn cung lưu trú và đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch.

Nhưng ở chiều ngược lại, các cư dân sống ở chung cư và ban quản trị lại lo ngại khách ra vào liên tục gây ồn ào, mất an ninh, phát sinh tệ nạn, ảnh hưởng không gian sinh hoạt chung và làm gia tăng áp lực lên các tiện ích của chung cư, phát sinh tranh chấp trong quản lý vận hành.

Ông Quốc Dũng, cư dân sống tại một chung cư ở phường Bình Trưng (TP.HCM) nói rằng chỗ ông ở, nhiều gia đình luôn mở cửa nhà để trẻ nhỏ chạy nhảy ngoài hành lang, sang nhà hàng xóm chơi đùa. Có được điều này bởi tòa nhà đi thang phải có thẻ, có bảo vệ an ninh tốt nên cư dân yên tâm.

Tuy nhiên, nay sửa luật cho căn hộ được cho thuê ngắn hạn, khi đó người lạ ra vào chung cư liên tục thì không ai có thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Luật cho phép căn hộ được cho thuê lưu trú ngắn ngày đang gây ra hai luồng ý kiến trái chiều ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong khi đó, bà Diệu Linh đang sống trong một chung cư ở phường Tân Hưng (TP.HCM) lại ủng hộ quy định mới vì nếu quản lý tốt thì hoạt động cho thuê ngắn ngày hoàn toàn có thể phát triển lành mạnh. Quan trọng là có tiêu chuẩn về an ninh, đăng ký khách và trách nhiệm của chủ căn hộ.

Không chỉ vậy, khi hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày được pháp lý hóa và quản lý minh bạch, bất động sản sẽ có thêm một kênh khai thác dòng tiền. Nhà đầu tư có thể cân nhắc đồng thời giá trị tài sản và doanh thu cho thuê, nhất là tại những khu vực có lượng khách du lịch, chuyên gia và người lao động lưu trú thường xuyên.

Cư dân Bùi Trang cũng nhận định, đây là hướng mở tích cực cho thị trường bất động sản. Bởi một căn hộ có thể phục vụ nhiều mục đích sử dụng thay vì chỉ để ở hoặc bỏ trống. Đặc biệt, các khu đô thị tích hợp thương mại, mua sắm, công viên và vui chơi giải trí sẽ tạo trải nghiệm thuận tiện cho khách thuê, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ trong toàn khu vực.

Nhìn ra thế giới có thể thấy mô hình apartment hay condotel cho thuê ngắn ngày đã trở thành một phần quen thuộc của ngành du lịch. Chủ nhà có thể tận dụng căn hộ khi đi vắng, nhà đầu tư cũng có thể mua riêng để kinh doanh trên Airbnb, booking hay Vrbo. Việt Nam có hành lang pháp lý rõ ràng sẽ giúp hoạt động này phát triển bài bản hơn.

Đình chỉ kinh doanh nếu phạm luật

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) kể, năm 2019 khi đi Nga, đoàn của ông cũng lựa chọn thuê một căn hộ trong chung cư để lưu trú thay vì ở khách sạn. Mô hình này có nhiều ưu điểm, từ sự tiện nghi, không gian sinh hoạt đến chi phí lưu trú. Đặc biệt là có thể mua đồ về nấu theo kiểu Việt Nam khi thèm ăn món quê nhà. Vì thế, ông hiểu nhu cầu của khách du lịch cũng như lợi ích kinh tế mà mô hình này mang lại cho chủ sở hữu căn hộ.

Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của những người sinh sống lâu dài trong tòa chung cư, luật sư Hoàng Hà thừa nhận, sẽ có nhận định khác. Bởi một người bỏ ra vài tỉ đồng mua căn hộ để an cư, mong muốn có một môi trường sống ổn định, an ninh và yên tĩnh. Bỗng nhiên căn hộ bên cạnh cứ vài ngày lại có một nhóm người mới đến. Có người đến vào lúc nửa đêm, có người tổ chức ăn uống, vui chơi gây tiếng ồn. "Tất nhiên, không phải khách du lịch nào cũng gây phiền hà nhưng nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống cư dân là điều không thể phủ nhận", ông Hà nói và nêu vấn đề: Trong khi người mua chung cư để kinh doanh mong muốn tối đa hóa lợi nhuận từ tài sản của mình thì người mua chung cư để ở mong muốn có một môi trường sống an toàn, ổn định và yên tĩnh. Cả hai nhu cầu đều chính đáng và cần được pháp luật tôn trọng.

Luật cần chế tài mạnh những trường hợp vi phạm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Để hài hòa lợi ích hai bên, ông cho rằng Nghị định, Thông tư hướng dẫn cần thiết kế cơ chế quản lý phù hợp.

Đối với những chung cư hiện hữu trước ngày luật mới có hiệu lực, cần nghiên cứu cơ chế lấy ý kiến cộng đồng chủ sở hữu về việc tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú. Hội nghị nhà chung cư cần được trao quyền tự quyết trong phạm vi pháp luật cho phép về tỷ lệ căn hộ kinh doanh lưu trú, thời gian lưu trú tối thiểu và các điều kiện quản lý phù hợp với đặc điểm của từng tòa nhà.

Bên cạnh đó cần có cơ chế để người kinh doanh lưu trú chịu những chi phí quản lý, vận hành thực tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh của mình. Chủ căn hộ phải có trách nhiệm quản lý khách thuê, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định trách nhiệm.

Pháp luật cũng cần bổ sung chế tài đình chỉ hoạt động kinh doanh lưu trú đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm các quy định về an ninh, trật tự và an toàn chung cư.

"Tôi ủng hộ việc tạo điều kiện để người dân khai thác tài sản hợp pháp, phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Người mua nhà để kinh doanh có quyền kỳ vọng vào lợi nhuận. Người mua nhà để an cư cũng có quyền kỳ vọng vào sự bình yên. Không nên để người mua nhà vì mục đích an cư phải hy sinh chất lượng sống để người mua nhà vì mục đích kinh doanh gia tăng lợi nhuận", luật sư Hoàng Hà nói.

Luật cần hài hòa lợi ích của cư dân sống thường trú và người kinh doanh căn hộ ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM thì cho rằng, quy định tại luật Nhà ở sửa đổi đã giúp làm rõ ranh giới pháp lý của căn hộ là cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, nhưng cho phép cho thuê để ở hoặc lưu trú.

Quy định này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu đạt 1,5 triệu phòng lưu trú vào năm 2030.

Trong bối cảnh việc đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng hay khách sạn mới đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí, việc đưa hàng trăm ngàn căn hộ chung cư hiện có vào phục vụ lưu trú sẽ đáp ứng ngay lập tức nhu cầu đa dạng của xã hội.

Tuy nhiên để vận hành ổn định, theo ông Lê Hoàng Châu cần có các giải pháp quản lý đồng bộ nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa cư dân sinh sống thường trú và chủ căn hộ kinh doanh.

Trong đó chủ hộ cho thuê lưu trú phải đóng phí quản lý vận hành hàng tháng cao hơn, thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú, lưu trú, tuân thủ mẫu nội quy chung cư thống nhất. Đồng thời bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ và trang bị bình chữa cháy bên trong căn hộ.