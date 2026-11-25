Thị trường thứ cấp giảm giá hơn 20%

Theo báo cáo thị trường quý 3/2026 của CBRE Việt Nam, giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM bình quân khoảng 75 triệu đồng/m2, trong khi giá thứ cấp chỉ còn khoảng 60 triệu đồng/m2, thấp hơn 20%. Nếu quy đổi theo diện tích căn hộ, người mua có thể tiết kiệm một khoản tiền đáng kể. Như một căn hộ diện tích 50 m2 ở thị trường sơ cấp giá 3,75 tỉ đồng thì ở thị trường thứ cấp chỉ khoảng 3 tỉ đồng, chênh lệch lên đến 750 triệu đồng; hay căn hộ 100 m2 giá ở thị trường sơ cấp khoảng 7,5 tỉ đồng thì trên thị trường thứ cấp khoảng 6 tỉ đồng, chênh lệch đến 1,5 tỉ đồng.

Trên thị trường vẫn còn nhiều dự án đã bàn giao nhà, có giá khá “mềm” Ảnh: Đình Sơn

Tại khu vực TP.HCM cũ, dù giá bán căn hộ tại nhiều dự án mới đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2, người mua vẫn có thể tìm được những căn hộ trên thị trường thứ cấp với giá chỉ từ 45 - 65 triệu đồng/m2 tại các chung cư như Moonlight Boulevard có giá chào bán khoảng 50 triệu đồng/m2, Mizuki Park từ 55 - 73 triệu đồng/m2 (tuỳ block), Q7 Saigon Riverside khoảng 60 triệu đồng/m2, Sunrise Riverside khoảng 70 triệu đồng/m2, The Sun Avenue khoảng 90 triệu đồng/m2, Tropic Garden khoảng 80 triệu đồng/m2... Đáng chú ý, tại dự án Vinhomes Grand Park giá bình quân hiện nay khoảng hơn 50 triệu đồng/m2, trong khi đây là một đại đô thị với đầy đủ các tiện ích cao cấp.

Theo khảo sát thực tế tại một dự án có căn hộ 2 phòng ngủ rộng 78 m2 ở khu vực Thạnh Mỹ Lợi (P.Cát Lái, TP.HCM), nếu giữa năm 2024 giá bán khoảng 6,2 tỉ đồng thì nay chỉ còn 5,45 tỉ đồng. Tính ra mỗi m2 có giá khoảng 70 triệu đồng, trong khi một các dự án mới đang rao bán trên thị trường sơ cấp tại đây có giá hơn 100 triệu đồng/m2. Một căn hộ khác rộng 100 m2 ở khu vực P.Bình Trưng (TP.HCM) nếu cuối năm 2025 giá 11 tỉ đồng thì nay chỉ còn 9,6 tỉ đồng, tương đương mỗi m2 khoảng 96 triệu đồng nhưng các dự án mới đang mở bán thấp nhất cũng lên đến 120 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án giá tới 160 triệu đồng/m2.

Tại khu vực Bình Dương cũ, trong khi các dự án mới chào bán với giá từ 50 - 70 triệu đồng/m2 thì hàng loạt chung cư đã bàn giao, đưa vào sử dụng có giá rao bán thấp hơn đáng kể. Đơn cử, chung cư Opal Skyline có giá chào bán từ 30,7 - 38,2 triệu đồng/m2, Bcons Sala từ 33,1 - 36,3 triệu đồng/m2, The Habitat từ 35,8 - 48,1 triệu đồng/m2, Opal Boulevard từ 42,6 - 48,6 triệu đồng/m2, Bcons Green Topaz có giá chào bán từ 43,7 - 47,1 triệu đồng/m2... Tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, những dự án mới chào bán từ 80 - 100 triệu đồng/m2, cá biệt có dự án chào bán đến hơn 120 triệu đồng/m2, còn những dự án đã bàn giao nhà cho khách hàng giá bán bình quân chỉ trên dưới 50 triệu đồng/m2.

Cơ hội cho người có nhu cầu thật

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, lý giải: Thời gian qua, để bán được nhà nhiều chủ đầu tư âm thầm giảm giá bán căn hộ thông qua chính sách bán hàng. Thị trường thứ cấp cũng không nằm ngoài xu thế, với mức giảm bình quân khoảng hơn 20%. Vì thế, tại khu vực TP.HCM cũ, dù giá nhiều dự án mới đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2, người mua vẫn có thể tìm kiếm những căn hộ trên thị trường thứ cấp với mức giá "mềm" hơn, khoảng 45 - 60 triệu đồng/m2. Hay tại khu vực Bình Dương cũ, nếu nhiều dự án mới đang chào bán với giá từ 50 - 70 triệu đồng/m2 thì không ít chung cư đã bàn giao, đưa vào sử dụng có giá chuyển nhượng chỉ từ 30 - 45 triệu đồng/m2. Như vậy, với số tiền khoảng 1,7 - 2,5 tỉ đồng, người mua vẫn có thể tìm được một căn hộ 2 phòng ngủ.

Ông Thắng nhấn mạnh khoảng cách lớn về giá giữa 2 thị trường (sơ cấp và thứ cấp) và giữa khu vực trung tâm với các khu vực ngoại thành đang mở ra cơ hội cho người có nhu cầu mua nhà ở thực. Thay vì phải bỏ thêm từ 1 - 2 tỉ đồng để mua căn hộ tại các dự án mới và chờ đợi vài năm mới nhận nhà, người mua có thể lựa chọn các chung cư hiện hữu, vào ở ngay hoặc khai thác cho thuê để tạo dòng tiền. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định căn hộ thứ cấp rẻ hơn căn hộ sơ cấp không đồng nghĩa với việc giá nhà đang giảm trên diện rộng. Mức chênh lệch còn xuất phát từ tuổi đời công trình, vị trí, phân khúc, tiện ích và chất lượng sản phẩm. Người mua cần chọn lọc kỹ, đặc biệt là về pháp lý, chất lượng công trình và khả năng thanh khoản trong tương lai.

"Nếu như trong những giai đoạn thị trường bất động sản tăng trưởng nóng, người mua thường phải chạy đua với giá nhà, thậm chí phải trả thêm tiền chênh lệch để mua được sản phẩm ưng ý thì nay tình thế đang dần đảo ngược. Người bán cần tiền trong khi người mua có tâm lý chờ đợi, khiến lợi thế đàm phán ngày càng nghiêng về phía người mua. Đặc biệt, dịp cuối năm cũng là thời điểm nhiều nhà đầu tư cần thu hồi vốn để thanh toán các khoản nợ đến hạn, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, lãi suất vay mua nhà ở mức cao khiến chi phí nắm giữ bất động sản ngày càng lớn. Những yếu tố này có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư tiếp tục chấp nhận giảm giá để bán được hàng", ông Thắng phân tích và nói thêm: Đối với người có nhu cầu mua nhà ở thực, đây là cơ hội tìm kiếm những sản phẩm phù hợp khả năng tài chính mà trước đây khó có thể tiếp cận. Ngoài lợi thế về giá, mua nhà trên thị trường thứ cấp còn giúp người dân kiểm chứng được chất lượng công trình, môi trường sống, hệ thống tiện ích, tình trạng pháp lý và không phải mất thêm chi phí thuê nhà trong thời gian chờ đợi dự án hoàn thành. Ngoài ra hiện nay lãi suất đang giảm.

Các chuyên gia cũng đồng quan điểm với những nhà đầu tư có sẵn tiền mặt, việc mua được bất động sản với giá thấp hơn mặt bằng chung cũng giúp nâng cao tỷ suất lợi nhuận từ khai thác cho thuê, tạo dư địa tăng giá khi thị trường phục hồi. Tuy nhiên, cơ hội mua nhà giá tốt lúc này chủ yếu dành cho những người có tiềm lực tài chính, ít phụ thuộc vốn vay ngân hàng. Bởi nếu mua được nhà với giá giảm 10 - 15% nhưng phải vay vốn với lãi suất cao trong nhiều năm thì khoản tiền tiết kiệm được từ việc giảm giá có thể bị bào mòn bởi chi phí lãi vay.

Dù chưa thể khẳng định giá bất động sản đã chạm đáy, song sự điều chỉnh trên thị trường thứ cấp đang mở ra một cơ hội đáng cân nhắc. Thay vì cố gắng dự đoán đâu là đáy của thị trường, người mua nên tập trung tìm kiếm những bất động sản có giá bán hợp lý, pháp lý đầy đủ, giá trị sử dụng thực và phù hợp khả năng tài chính. Sau nhiều năm giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập của người dân, việc thị trường thứ cấp xuất hiện những đợt giảm giá sâu đang tạo thêm cơ hội hiện thực hóa giấc mơ an cư cho không ít gia đình.