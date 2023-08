Căn hộ ven sông The Maison đáp ứng xu hướng sống hiện đại của gia đình trẻ

Giới trẻ hiện đại có xu hướng chọn nhà "kép": môi trường sống vừa đảm bảo không gian xanh, vừa kết nối các tuyến đường lớn, di chuyển nhanh và thuận lợi

"Vị trí, vị trí và vị trí"

Khu căn hộ The Maison đang tạo nên một cơn sốt trên thị trường bất động sản tại TP. Thủ Dầu Một nhờ vào vị trí đắc địa ngay bên sông Sài Gòn và cộng hưởng hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, phát triển tốt nhất thành phố với các tuyến đường chính xuyên tỉnh như đường 30/4, Cách Mạng Tháng Tám, Đại lộ Bình Dương… Cũng nhờ hạ tầng và quy hoạch hoàn chỉnh, từ The Maison cư dân sẽ dễ dàng kết nối nhanh chóng với hệ tiện ích ngoại khu sầm uất như: siêu thị Co.opmart, Go!Big C, Lotte Mart, trung tâm hành chính Tỉnh, sân vận động Gò Đậu, TTTM Aeon Mall, sân golf Sông Bé, phố đi bộ Bạch Đằng, hệ thống các bệnh viện quốc tế, trường học, các khu tham quan du lịch nổi tiếng… giúp cư dân The Maison tận hưởng trọn vẹn và dễ dàng cân bằng giữa cuộc sống và công việc.

The Maison - căn hộ cao cấp ven sông duy nhất trung tâm TP.Thủ Dầu Một

Ảnh: C-Holdings

Vị trí kề cận sông Sài Gòn là một trong những ưu thế nổi bật của The Maison. Đặc biệt, bao quanh căn hộ là khu du lịch sinh thái An Sơn quy mô lên đến hơn 500ha, giá trị tự nhiên từ môi trường xanh trong lành ven sông len lỏi vào từng không gian sống, cư dân được tiếp xúc với bầu không khí mát mẻ và ánh nắng mặt trời nhiều hơn, giúp tăng năng lượng tích cực cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Từ đó tạo nên không gian sống đa trải nghiệm trung tâm phố thị.

Sống đa trải nghiệm

Cộng hưởng tối đa lợi thế vị trí "giữa phố, gần sông, ven khu sinh thái", tại khu căn hộ cao cấp The Maison, chủ đầu tư C-Holdings còn luôn chú trọng quy hoạch không gian xanh mang đến bến đỗ "yên giữa thiên nhiên" cho cư dân thành thị. Trong khuôn viên dự án, ngoài khu vực cảnh quan với các hàng cây xanh tán rộng, hoa lá bốn mùa, khu đô thị còn sở hữu các tiện ích hiện đại hài hòa để cư dân gặp gỡ và gia tăng kết nối, mỗi ngày trôi qua cư dân mọi lứa tuổi có thể gặp gỡ và đồng hành cùng bạn bè chung sở thích tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời mỗi ngày.

Điểm nhấn đầu tiên trong thiết kế của The Maison chính là hồ bơi tràn bờ tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn. Ngoài ra, cư dân trẻ yêu thích thể thao có thể tập luyện ngay tại nhà với đường chạy bộ, phòng gym hay trải nghiệm dịch vụ spa, sauna cao cấp hoặc cùng gia đình và bạn bè sum vầy tại khu BBQ…

Song song với đó, các hoạt động trong nhà như khu sinh hoạt cộng đồng nơi diễn ra các hoạt động văn hóa tập thể hay phòng họp - thư viện giúp người trẻ "work from home" hiệu quả. Đồng thời, các em nhỏ sẽ được học tập ngay tại trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại khu căn hộ và tham gia các lớp học năng khiếu được tổ chức thường xuyên nhằm mang đến môi trường lành mạnh cho thế hệ măng non. Đặc biệt, The Maison được đầu tư trạm sạc xe điện và spa ô tô đẳng cấp chăm sóc cho "xế yêu" ngay dưới thềm nhà giúp gia chủ yên tâm hơn trong việc bảo trì xe hơi - tài sản giá trị của mỗi gia đình. Đây cũng là một tiêu chí phục vụ nhu cầu sống xanh vô cùng thiết thực mà chủ đầu tư tâm huyết kiến tạo cho cộng đồng cư dân.

Có thể nói, trong chuỗi 39 tiện ích cao cấp của mình, khu căn hộ The Maison mang đến những "nhịp độ" hoạt động khác nhau của các thành viên trong gia đình, từ đó mang đến sự cân bằng thông qua việc ưu tiên khoảnh khắc thư giãn của cư dân.

Với giá bán chỉ từ 29 triệu đồng/m², The Maison còn đang áp dụng chính sách thanh toán hấp dẫn. Cụ thể, với căn hộ 70m² (2PN - 2WC), khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 400 triệu đồng trong vòng 18 tháng đến khi nhận nhà vào quý 4/2024.

Điểm đặc biệt trong thiết kế tối ưu của căn hộ 2PN The có thiết kế vuông vức, phòng khách rộng thoáng với hệ cửa kính và ban công lớn mang sinh khí tự nhiên vào khắp căn hộ, rất tốt cho sức khỏe; nổi bật hơn cả là không gian bếp hiện đại riêng biệt kết hợp với lô gia nên rất thông thoáng và thuận tiện, được các bà nội trợ yêu thích nhất. Bên cạnh đó, cả 2 phòng ngủ đều có ban công hoặc cửa sổ rộng mở, đón ánh sáng và gió trời tự nhiên. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn xây dựng tổ ấm đáng yêu và hạnh phúc.

Ngoài chính sách thanh toán tối ưu, khi sở hữu căn hộ The Maison khách hàng còn được tặng nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như: thiết bị bếp, máy hút, bồn rửa, vòi rửa Dudoff - thương hiệu từ Anh; cửa gỗ chống cháy An Cường; sơn nội thất cao cấp Jotun; thiết bị điện Schneider - thương hiệu Pháp; thiết bị vệ sinh Inax; khóa thông minh Hafele. Đặc biệt, trong giai đoạn này chủ nhân tương lai được hưởng ưu đãi thiết kế và tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp kèm theo đó là chương trình chiết khấu và tri ân với tổng giá trị hàng chục chỉ vàng. Nhiều khách hàng nhận định rằng, nếu bỏ qua căn hộ The Maison, phải rất lâu sau đó, tại TP.Thủ Dầu Một mới có thêm dự án tiềm năng như vậy.