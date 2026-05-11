Kinh tế

Cần hơn 50 tỉ đồng để hoàn thành khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2

Thanh Quân
11/05/2026 13:47 GMT+7

Qua rà soát khối lượng thực hiện và dự toán được phê duyệt, tỉnh Đồng Tháp cần hơn 50 tỉ đồng mới có thể hoàn thành Dự án Khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2.

Ngày 11.5, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã có công văn gửi Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất bố trí vốn thực hiện Dự án Khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2.

Dự án Khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2

Dự án Khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2 được khởi công từ ngày 29.5.2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 30.6.2026, tổng mức đầu tư hơn 377 tỉ đồng.

Nguồn vốn dự án được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phân bổ đến nay là 314,455 tỉ đồng, đã giải ngân cho các gói thầu đạt 100%. Qua rà soát khối lượng thực hiện và dự toán được phê duyệt, nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án khoảng 50,625 tỉ đồng.

Trước khó khăn trên, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Xây dựng và Ban quản lý dự án Mỹ Thuận xem xét bố trí nguồn vốn còn lại của dự án cầu Rạch Miễu 2 để thực hiện hoàn thành hạng mục hạ tầng khu tái định cư trên địa bàn tỉnh (khoảng 50,625 tỉ đồng) để làm cơ sở thanh toán khối lượng đã thực hiện và hoàn thành dự án theo tiến độ.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn giám sát, Dự án Khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2 có địa điểm xây dựng tại ấp Giáp Nước, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Dự án gồm các hạng mục như san nền, hệ thống giao thông nội bộ, phần cầu, cây xanh, cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, thông tin, viễn thông.

Tính đến đầu tháng 5.2026, giá trị gói thầu xây lắp thực hiện đạt khoảng 72,5%. Trước yêu cầu tiến độ hiện nay, việc kịp thời bố trí nguồn vốn để địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay để đảm bảo tiến độ chung công trình.

Xây cầu vượt ngã tư Đồng Tâm để giảm ùn tắc 'cửa ngõ' cầu Rạch Miễu 2

Cầu vượt tại nút giao ngã tư Đồng Tâm (cửa ngõ dẫn vào cầu Rạch Miễu 2) dự kiến được đầu tư gần 250 tỉ đồng nhằm giảm ùn tắc trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh miền Tây.

